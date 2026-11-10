María Elvira Salazar es declarada ganadora en Miami tras recuento de casi 248.000 votos

La congresista republicana María Elvira Salazar fue declarada ganadora este martes 10 de noviembre de 2026 en la disputada elección por el Distrito Congresional 27 de Florida, después de que la Junta de Escrutinio de Miami-Dade completara un recuento automático de 247.952 votos. Salazar obtuvo el 50,22% frente al 49,78% del demócrata Eliott Rodríguez, según los resultados comunicados tras el procedimiento. La revisión se prolongó durante casi dos días y estuvo precedida por una controversia judicial sobre la participación de la supervisora electoral Alina García.

La contienda congresional entre María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez llegó a una nueva etapa este martes, cuando la Junta de Escrutinio de Miami-Dade declaró ganadora a la legisladora republicana tras completar el recuento de votos.

El procedimiento comenzó el lunes y concluyó el martes, después de que las autoridades electorales revisaran mediante máquinas un total de 247.952 sufragios.

La diferencia entre ambos candidatos había sido tan estrecha durante la noche electoral del 3 de noviembre que activó automáticamente las disposiciones de la legislación de Florida sobre recuentos.

Pese a la revisión, Salazar mantuvo su ventaja sobre Rodríguez.

La ventaja de Salazar se mantuvo por debajo de medio punto porcentual, el umbral que obliga a realizar un recuento automático mediante máquinas en Florida.

La actualización proporcionada no incluye los totales individuales definitivos de votos para cada candidata y candidato, por lo que no corresponde calcular una cifra exacta de ventaja a partir de porcentajes redondeados.

El recuento de casi dos días confirmó la ventaja republicana

Los equipos de la Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade comenzaron a procesar las papeletas el lunes 9 de noviembre.

El recuento continuó durante el martes hasta completar la revisión de los 247.952 votos reportados.

La diferencia entre los candidatos se mantuvo estrecha durante todo el proceso.

Sin embargo, la revisión no alteró el orden de los resultados y Salazar conservó la primera posición.

Un juez federal rechazó apartar a Alina García de la Junta de Escrutinio

La elección estuvo acompañada de una controversia judicial iniciada por la campaña de Eliott Rodríguez.

El demócrata solicitó que Alina García, supervisora de Elecciones de Miami-Dade, fuera excluida de la junta encargada de supervisar el recuento.

La demanda cuestionaba declaraciones públicas de García sobre el resultado de la contienda y alegaba posibles conflictos de interés relacionados con sus vínculos personales y políticos.

Entre los elementos señalados figuraba la relación familiar entre García y uno de los abogados de Salazar.

Sin embargo, el juez federal David S. Leibowitz rechazó la petición al considerar que los argumentos presentados no eran suficientes para justificar una medida cautelar.

Aunque cuestionó las declaraciones de la supervisora, permitió que continuara participando en el proceso.

¿Qué ocurre después de que Salazar fuera declarada ganadora?

La conclusión del recuento y la declaración de ganadora representan un paso importante hacia el cierre de la contienda.

Sin embargo, es necesario distinguir entre el resultado anunciado por la Junta de Escrutinio y la certificación oficial definitiva que corresponda conforme a la legislación de Florida.

La actualización recibida confirma que Salazar fue declarada ganadora tras el recuento, pero no especifica si ya se completaron todos los trámites de certificación.

La decisión judicial sobre Alina García tampoco impide, por sí sola, que puedan presentarse impugnaciones posteriores si existen fundamentos legales.

Con el recuento concluido, María Elvira Salazar mantiene el 50,22% de los votos frente al 49,78% de Eliott Rodríguez y fue declarada ganadora de la elección por el Distrito 27 de Florida.