DESMANTELAN EN MIAMI RED DE CUBANOS QUE ROBABA CARGAMENTOS DE BATH & BODY WORKS: Revendían velas en Hialeah

Cuatro personas fueron arrestadas en Miami-Dade, Florida, acusadas de participar en una presunta operación organizada para desviar cargamentos de productos de Bath & Body Works y revenderlos a precios reducidos. La investigación, desarrollada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, permitió recuperar 17 cajas de mercancía y localizar aproximadamente 140.000 dólares en efectivo durante un registro domiciliario. Según documentos policiales citados por Local 10, las pérdidas para la cadena comercial superan los 100.000 dólares y entre los productos comercializados figuraban velas que se vendían por apenas 10 dólares, frente a un precio regular de aproximadamente 25 dólares.

Una investigación sobre el robo de mercancías de una conocida cadena estadounidense terminó con cuatro arrestos en el condado de Miami-Dade, después de que detectives descubrieran un presunto esquema de desvío de productos durante su distribución a una tienda.

El operativo se desarrolló el jueves 5 de noviembre de 2026 y estuvo dirigido por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Los investigadores sostienen que los implicados aprovechaban el proceso de transporte de mercancía para retirar cajas de productos de Bath & Body Works antes de que llegaran a su destino.

Posteriormente, los artículos habrían sido almacenados y revendidos a precios inferiores a los ofrecidos por la cadena.

La investigación comenzó después de que una auditoría interna detectara una pérdida significativa de inventario en una tienda del suroeste de Miami-Dade.

Cuatro detenidos por el presunto robo de mercancía en Miami-Dade

Las autoridades identificaron a cuatro personas arrestadas durante la investigación.

Según la información publicada, los cuatro estarían vinculados a diferentes etapas de la presunta operación de robo y comercialización de mercancía.

El reporte también los identifica como personas presuntamente de origen cubano, aunque ese dato no debe considerarse confirmado únicamente por sus nombres o lugares de residencia.

Las acusaciones forman parte de una investigación penal y todavía deberán ser examinadas por los tribunales.

Una auditoría de Bath & Body Works permitió descubrir las pérdidas de inventario

El caso comenzó cuando Bath & Body Works detectó irregularidades en el inventario de su establecimiento ubicado en el centro comercial London Square, en el suroeste de Miami-Dade.

Una auditoría interna reveló que faltaba una cantidad considerable de productos.

Las pérdidas llevaron a examinar el proceso de distribución desde el almacén hasta la tienda.

Según los investigadores, la mercancía debía ser transportada desde una instalación logística situada en Medley.

El conductor encargado de completar esas entregas era Michel Sánchez-Escanelle.

Las autoridades sostienen que el acusado habría aprovechado su acceso a los cargamentos para desviar parte de los productos antes de entregarlos al establecimiento comercial.

El conductor del camión habría desviado cajas durante las entregas

De acuerdo con los documentos policiales citados por Local 10, Sánchez-Escanelle utilizaba su posición como conductor para retirar mercancía de los cargamentos destinados a Bath & Body Works.

En lugar de completar todas las entregas, presuntamente trasladaba cajas a otros vehículos.

Los investigadores revisaron grabaciones de vigilancia que documentaron movimientos sospechosos durante septiembre.

En al menos dos ocasiones, las cámaras habrían captado encuentros detrás de un establecimiento CAO Bakery & Cafe cercano.

Según el reporte, el conductor transfería productos desde el camión hacia el maletero de una camioneta BMW.

La mercancía era posteriormente entregada a Lecsi Linet Figueroa-Martínez, quien habría participado en su traslado y distribución.

Las grabaciones se convirtieron en uno de los elementos utilizados por los detectives para reconstruir el presunto esquema.

Los detectives siguieron una nueva entrega hasta una vivienda de Hialeah

El jueves por la mañana, los investigadores observaron un movimiento similar al documentado en las grabaciones anteriores.

Según la versión policial, Sánchez-Escanelle volvió a transferir mercancía detrás de la tienda.

Los detectives siguieron a Figueroa-Martínez hasta su residencia en Hialeah.

Posteriormente, la vigilancia continuó hasta una vivienda relacionada con Yosdany Martínez-Bravo.

En ese lugar, los agentes observaron que Figueroa-Martínez y Martínez-Bravo descargaban productos junto con otro hombre cuya identidad no aparece detallada en los registros citados.

La secuencia permitió a los investigadores relacionar las presuntas desviaciones de mercancía con un punto de almacenamiento.

Encuentran 17 cajas de productos y USD 140.000 en efectivo

Tras obtener una orden judicial, los detectives registraron la vivienda relacionada con Martínez-Bravo.

Durante la operación recuperaron 17 cajas de productos identificados como mercancía robada.

También localizaron aproximadamente 140.000 dólares en efectivo.

El hallazgo de una cantidad importante de efectivo forma parte de la investigación.

Sin embargo, el dinero encontrado no puede considerarse automáticamente producto del delito sin que las autoridades establezcan su procedencia.

Los investigadores deberán determinar qué parte, si alguna, está relacionada con las operaciones investigadas.

Compraban velas por ocho dólares y las revendían por diez, según la Policía

Uno de los detalles más llamativos del caso es el presunto mecanismo de reventa.

Según el informe policial, Marlie Rodríguez-Benavides llegó a la vivienda mientras los detectives todavía desarrollaban el registro.

La mujer fue detenida y posteriormente habría reconocido que compraba velas procedentes de los cargamentos por ocho dólares cada una.

Los productos eran revendidos a diez dólares, según la versión recogida por los investigadores.

El precio regular de referencia para esas velas en Bath & Body Works era de aproximadamente 25 dólares.

La diferencia de precios habría facilitado la comercialización de los productos fuera de los canales habituales de la empresa.

Según los documentos, Rodríguez-Benavides también admitió haber comprado aproximadamente 30.000 dólares en mercancía durante los seis meses anteriores.

La acusada habría declarado que sospechaba que los productos eran robados, pero que continuó adquiriéndolos.

Estas afirmaciones proceden del reporte policial y no constituyen una determinación judicial definitiva.

El papel de cada acusado en la presunta operación

La investigación atribuye responsabilidades diferentes a los cuatro detenidos.

Sánchez-Escanelle habría sido el encargado de desviar la mercancía desde el camión de reparto.

Figueroa-Martínez presuntamente participaba en la recepción y traslado de las cajas.

Martínez-Bravo habría proporcionado un lugar para recibir y almacenar los productos.

Rodríguez-Benavides, según los documentos, compraba parte de la mercancía y participaba en su reventa.

La distribución de estas funciones es parte de la hipótesis de los investigadores.

Corresponderá a la Fiscalía presentar las pruebas y a los tribunales determinar la responsabilidad individual de cada acusado.

Los cargos y las fianzas establecidos tras los arrestos

Los cuatro sospechosos enfrentan diferentes acusaciones penales.

Según el reporte, Martínez-Bravo y Rodríguez-Benavides fueron acusados de comercialización de propiedad robada.

A cada uno se le fijó una fianza de 7.500 dólares.

Figueroa-Martínez y Sánchez-Escanelle enfrentan 12 cargos de robo de cargamento y otros 12 relacionados con la comercialización de propiedad robada.

Además, Sánchez-Escanelle enfrenta 12 cargos adicionales de fraude organizado.

En el caso de Figueroa-Martínez, el tribunal estableció que los fondos utilizados para pagar la fianza debían proceder de una fuente legítima.

Esta condición busca impedir que recursos presuntamente relacionados con actividades delictivas sean utilizados para obtener la liberación.

La fianza de Sánchez-Escanelle todavía no había sido determinada en el momento recogido por el reporte.

Los cuatro arrestados permanecían en el centro correccional TGK

Hasta la tarde del viernes 6 de noviembre, los cuatro acusados permanecían recluidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, conocido como TGK.

La instalación está ubicada en el condado de Miami-Dade y recibe a personas detenidas mientras avanzan diferentes procedimientos judiciales.

La permanencia en el centro puede cambiar dependiendo de las decisiones de los tribunales y del cumplimiento de las condiciones de fianza.

Por tanto, el reporte de custodia corresponde a un momento determinado y no confirma que los cuatro continúen detenidos actualmente.

Otro caso de mercancía robada de Bath & Body Works ocurrió en Miami Lakes

La investigación se produce meses después de otro caso relacionado con productos de Bath & Body Works.

En mayo de 2026 se informó sobre el presunto robo de aproximadamente 80 cajas de mercancía de Bath & Body Works y Victoria's Secret en una tienda UPS de Miami Lakes.

Los productos estaban valorados en unos 40.000 dólares.

Según el reporte de aquel caso, parte de la mercancía fue ofrecida en Facebook Marketplace.

Ambos episodios muestran diferentes modalidades de presunto robo y reventa de productos comerciales.

Sin embargo, no existe información que permita establecer una conexión entre los sospechosos de ambos casos.

El robo organizado de mercancías preocupa a los comercios de Florida

Las investigaciones sobre desvío de cargamentos y reventa ilegal forman parte de los esfuerzos policiales para combatir delitos que afectan a cadenas comerciales y operadores logísticos.

Estas operaciones pueden involucrar a personas con acceso directo a almacenes, vehículos de distribución o inventarios.

Las pérdidas económicas pueden incluir el valor de los productos, costos operativos y gastos asociados a las investigaciones.

Sin embargo, para establecer la magnitud de una tendencia delictiva es necesario contar con estadísticas oficiales comparables.

El caso de Bath & Body Works representa una investigación específica y no permite concluir por sí solo que exista un aumento generalizado de este tipo de delitos.

La investigación continúa mientras los acusados enfrentan múltiples cargos

El operativo de Miami-Dade permitió recuperar mercancía, localizar dinero en efectivo y detener a cuatro personas presuntamente vinculadas con el esquema.

Los investigadores sostienen que los productos eran desviados antes de llegar a una tienda y posteriormente revendidos a precios inferiores a los del comercio original.

El proceso judicial deberá determinar la participación de cada acusado, la procedencia del efectivo y la cuantía definitiva de las pérdidas.

Por ahora, los cuatro detenidos enfrentan acusaciones penales, pero conservan la presunción de inocencia hasta que se demuestre su responsabilidad ante un tribunal.