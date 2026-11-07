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Charlotte borra déficit de 3 goles y empata 3-3 con Inter Miami en el cierre de temporada regular

MIAMI (AP) — Lionel Messi se quedó sin anotar por el Inter Miami, que desperdició una ventaja de tres goles al descanso y empató el sábado 3-3 con Charlotte en la última fecha de la campaña regular de la MLS.

El argentino Lionel Messi intenta anotar por el Inter Miami frente al arquero Kristijan Kahlina, de Charlotte, en un duelo de la MLS, disputado el sábado 7 de noviembre de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier)
El argentino Lionel Messi intenta anotar por el Inter Miami frente al arquero Kristijan Kahlina, de Charlotte, en un duelo de la MLS, disputado el sábado 7 de noviembre de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Messi terminó la temporada con 26 goles y está en posición de convertirse en el primer jugador en la historia de la MLS en ganar Botines de Oro consecutivos.

Ian Fray puso a Miami al frente a los 14 minutos tras un tiro de esquina. El uruguayo Luis Suárez empujó el balón a boca de gol a los 33 después de que el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame peinó hacia el arco el córner de Messi.

El también argentino Rodrigo De Paul hizo el 3-0 a los 42 con un disparo desde fuera del área.

Luego vino la reacción de Charlotte.

Liel Abada anotó a los 50 y 55 minutos, y Rodolfo Aloko igualó en el 90 cuando aprovechó el rebote después de que Tyger Smalls estrelló el balón en un poste.

La última vez que Miami dejó escapar una ventaja de 3-0 en el Nu Stadium fue el 2 de mayo, cuando Orlando City remontó para ganar 4-3.

Miami terminó segundo en la Conferencia Este con 60 puntos después de que el Revolution de Nueva Inglaterra, ubicado en el tercer peldaño, cayó por 1-0 en Orlando.

Nashville venció a Cincinnati 2-0 para terminar con 77 puntos, rompiendo el récord de la MLS, de 74, establecido por Miami en la campaña de 2024.

Nashville había asegurado ya el Supporters’ Shield, trofeo que se entrega al mejor equipo de la campaña regular.

Miami abrirá en casa su serie de primera ronda de playoffs al mejor de tres duelos como el segundo preclasificado de la Conferencia Este, mientras que Charlotte es el quinto preclasificado.

Los playoffs comienzan el 20 de noviembre.

Otros partidos del Este

El chileno Gonzalo Tapia logró un doblete y el español Brasi Méndez anotó en los descuentos para que el Crew de Columbus derrotara 4-3 al Fire de Chicago. Columbus chocará con Miami en la serie de primera ronda de playoffs.

El paraguayo Braian Ojeda anotó el tanto con que el Orlando City superó 1-0 al Revolution de Nueva Inglaterra, para quedar como tercer preclasificado del Este en los playoffs.

Cincinnati cayó del séptimo al noveno puesto en el Este.

El Union de Filadelfia vapuleó 4-1 a Toronto para conseguir su pasaje automático a una serie de tres duelos de playoffs.

Además, los Red Bulls de Nueva York golearon 3-0 al Atlanta United, y New York City FC superó 1-0 al D.C. United.

Whitecaps, los mejores del Oeste

Los Whitecaps de Vancouver fueron el segundo mejor equipo de la MLS y el primero de la Conferencia Oeste, tras doblegar 2-0 a Montreal. Llegaron a 64 puntos

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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