Arrestan a madre cubana en Hialeah acusada de golpear y morder a sus dos hijos dentro de un supermercado

Una mujer cubana de 43 años fue arrestada en Hialeah, Florida, acusada de agredir físicamente a sus dos hijos, de aproximadamente cuatro y siete años, dentro y fuera de un supermercado. Según la Policía, las cámaras de seguridad registraron cómo la sospechosa tiraba del cabello y de las orejas de los menores, golpeaba sus rostros y mordía la oreja de uno de ellos. La acusada, identificada como Madelien Inurrieta-Martinez, enfrenta dos cargos de abuso infantil con lesiones corporales. Los niños quedaron bajo protección del Departamento de Niños y Familias de Florida, mientras una jueza ordenó que la madre no tuviera contacto con ellos.

Un caso de presunto maltrato infantil ocurrido en un supermercado de Hialeah ha provocado una investigación policial y la intervención de las autoridades de protección de menores en el sur de Florida.

La Policía arrestó a Madelien Inurrieta-Martinez, una mujer de 43 años residente de Miami, después de recibir una denuncia respaldada por grabaciones de vigilancia que, según los investigadores, muestran agresiones contra sus dos hijos pequeños.

Los hechos ocurrieron en Fatty's Market, un establecimiento ubicado en el 893 de Palm Avenue, en Hialeah.

El incidente quedó registrado por cámaras instaladas tanto en el interior como en el exterior del negocio.

De acuerdo con los informes policiales citados por NBC Miami, Local 10 y CBS News Miami, las imágenes permitieron a los detectives reconstruir los movimientos de la mujer y documentar las presuntas agresiones.

Las cámaras de seguridad registraron el incidente dentro del supermercado

Según el reporte policial, Inurrieta-Martinez ingresó al establecimiento acompañada de sus dos hijos.

La mujer se sentó sobre varias cajas de bebidas mientras los menores permanecían cerca de ella.

En ese momento, las cámaras habrían registrado cómo sujetaba al mayor por las orejas y tiraba de ellas con fuerza.

Posteriormente, lo agarró por el cabello y volvió a tirar de él, según la descripción de los investigadores.

Las grabaciones también muestran, de acuerdo con las autoridades, un episodio en el que la mujer se dirige hacia el menor de los hermanos.

Los agentes sostienen que la acusada lo sujetó por las orejas y le mordió la derecha.

Los gritos de los niños quedaron registrados en el sistema de vigilancia del establecimiento.

La Policía afirma que las agresiones continuaron fuera del establecimiento

La investigación no se limitó a las imágenes captadas dentro de Fatty's Market.

Según el informe policial, las cámaras exteriores también registraron incidentes cuando la mujer abandonaba el supermercado con sus hijos.

Los detectives sostienen que la acusada golpeó a ambos menores en el rostro.

Las grabaciones fueron incorporadas a la investigación como evidencia de las presuntas agresiones.

El teniente Eddie Rodriguez, portavoz de la Policía de Hialeah, expresó su preocupación por la intensidad de los hechos registrados.

El funcionario describió las imágenes como unas de las más violentas que había visto en un caso de esta naturaleza.

También destacó el sufrimiento que, según su valoración, reflejaban los gritos de los niños.

El gerente del supermercado descubrió las imágenes y alertó a las autoridades

La intervención policial comenzó después de que el personal del establecimiento revisara las grabaciones de seguridad.

El gerente de Fatty's Market, Fadi Malouf, detectó las presuntas agresiones y decidió comunicar lo ocurrido a las autoridades.

En declaraciones a CBS News Miami, el comerciante explicó que llevaba aproximadamente dos décadas trabajando en negocios donde había observado diferentes situaciones entre padres e hijos.

Sin embargo, aseguró que nunca había escuchado gritos como los registrados en este caso.

Malouf cuestionó que las acciones captadas por las cámaras pudieran considerarse una forma aceptable de disciplina.

También expresó preocupación por lo que podría ocurrir con los menores fuera de la presencia de otras personas.

Según CBS Miami, una de las grabaciones muestra a la mujer tirando de la oreja de uno de los niños durante aproximadamente seis segundos.

La Policía localizó a la sospechosa en Hialeah y procedió a detenerla

Después de recibir la denuncia, los investigadores revisaron las grabaciones e iniciaron las gestiones para identificar y localizar a la mujer.

Los agentes encontraron posteriormente a Inurrieta-Martinez en las inmediaciones de East First Avenue y 13th Street, en Hialeah.

La sospechosa fue detenida y trasladada para enfrentar las acusaciones correspondientes.

Según la información divulgada por NBC Miami, la mujer negó haber agredido a sus hijos.

Esa declaración forma parte de su versión de los hechos, que deberá ser evaluada junto con las pruebas presentadas durante el proceso judicial.

Madelien Inurrieta-Martinez enfrenta dos cargos de abuso infantil

Las autoridades presentaron dos cargos de abuso infantil con lesiones corporales contra la mujer.

La acusación se fundamenta en los hechos descritos por los investigadores y en las imágenes de vigilancia.

Sin embargo, los cargos presentados no constituyen una declaración de culpabilidad.

La mujer mantiene la presunción de inocencia mientras el caso avanza por el sistema judicial.

Una jueza ordenó que la madre no tenga contacto con sus dos hijos

Durante su comparecencia ante el tribunal, Inurrieta-Martinez recibió una orden judicial que le prohíbe mantener contacto con los menores.

Según CBS News Miami, la jueza Christina Miranda impuso esa condición mientras continúa el proceso penal.

La fianza fue establecida en 5.000 dólares.

La acusada participó en las actuaciones judiciales mediante un intérprete, debido a que no habla inglés.

También se declaró no culpable de los cargos presentados.

La orden de alejamiento busca proteger a los menores mientras las autoridades determinan las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

La acusada presentaba lesiones visibles en el rostro durante su detención

Otro detalle mencionado en la cobertura de CBS Miami es que Inurrieta-Martinez presentaba hematomas visibles en el rostro cuando fue fotografiada bajo custodia.

Entre esas marcas figuraba un ojo amoratado.

Según los investigadores, la mujer explicó que las lesiones se produjeron cuando intentaba separar a varias personas involucradas en una pelea.

Las autoridades no relacionaron públicamente esas marcas con los hechos investigados en el supermercado.

Tampoco se ha divulgado información suficiente para determinar de manera independiente cómo se produjeron las lesiones.

La mujer también enfrenta una retención migratoria en Miami-Dade

Además del proceso penal, los registros penitenciarios citados por los medios locales indican que Inurrieta-Martinez está sujeta a una retención migratoria.

La acusada permanecía recluida en el Turner Guilford Knight Correctional Center, conocido como TGK, según la información publicada el lunes 9 de noviembre.

Una retención migratoria puede afectar la puesta en libertad de una persona incluso cuando cumple las condiciones de fianza establecidas en un procedimiento penal.

Sin embargo, la medida migratoria es independiente de los cargos por presunto abuso infantil.

El portavoz de la Policía de Hialeah aclaró a CBS Miami que los agentes que realizaron el arresto no investigaron la situación migratoria de la mujer.

También señaló que el departamento policial no participó en la imposición de esa retención.

Los reportes disponibles no establecen que exista una orden final de deportación contra la acusada.

Los dos menores quedaron bajo protección del Departamento de Niños y Familias de Florida

Después del arresto, los hermanos quedaron bajo custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF).

La agencia tiene responsabilidades relacionadas con la protección de menores cuando existen denuncias de abuso, negligencia o situaciones que pueden comprometer su seguridad.

Las autoridades informaron que los niños tienen padres diferentes.

También señalaron que uno de los progenitores se encuentra fuera de Estados Unidos.

Esa circunstancia podría influir en las decisiones sobre el cuidado y la ubicación de los menores.

No obstante, los reportes no identifican una resolución definitiva sobre su custodia.

Por razones de privacidad y protección infantil, no se divulgaron los nombres de los niños.

¿Qué puede ocurrir ahora con el proceso judicial?

El caso continuará ante los tribunales de Miami-Dade.

La Fiscalía deberá presentar las pruebas que respalden las acusaciones contra Inurrieta-Martinez.

La defensa tendrá oportunidad de cuestionar esas pruebas y presentar sus argumentos.

Las grabaciones de vigilancia podrían desempeñar un papel relevante durante el procedimiento.

Paralelamente, el DCF continuará atendiendo las necesidades de protección de los menores, conforme a las decisiones de las autoridades competentes.

La retención migratoria también podría dar lugar a actuaciones administrativas separadas.

Un caso de presunto maltrato infantil que movilizó a las autoridades de Hialeah

La investigación comenzó con la revisión de unas cámaras de seguridad y terminó con el arresto de una madre y la intervención de las autoridades de protección infantil.

La denuncia del gerente del supermercado permitió que la Policía examinara las imágenes y localizara a la sospechosa.

Mientras el proceso penal continúa, los dos menores permanecen bajo medidas de protección y existe una orden judicial que impide a la acusada mantener contacto con ellos.

Madelien Inurrieta-Martinez enfrenta dos cargos de abuso infantil con lesiones corporales y una retención migratoria, pero todavía no existe una sentencia que determine su responsabilidad penal.