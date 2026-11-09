Vocero de la dictadura cubana Edmundo García queda Homeless en Miami y responsabiliza a Díaz-Canel

El comunicador cubano Edmundo García, conocido por su defensa pública da la dictadura de La Habana desde Estados Unidos, aseguró este lunes que fue desalojado de su vivienda en Miami y que actualmente se encuentra sin un lugar estable donde residir. Según su propio testimonio, sus dificultades económicas comenzaron después de una disputa con Carlos Lazo, promotor de iniciativas de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, que habría provocado la pérdida de patrocinadores de su programa La Tarde se Mueve. García responsabilizó al gobernante Miguel Díaz-Canel por su situación y llegó a advertir que lo consideraría responsable si algo le sucediera.

El expresentador y comentarista político cubano Edmundo García ha generado una nueva controversia en Miami después de asegurar públicamente que perdió su vivienda y atraviesa una grave situación económica.

García, quien durante años ha defendido las posiciones del Gobierno cubano en sus espacios de comunicación, afirmó que actualmente se encuentra deambulando por las calles de la ciudad tras haber sido desalojado.

El comunicador atribuyó su situación a una serie de conflictos personales y económicos que, según su relato, terminaron afectando la financiación de su programa.

Sus declaraciones también llamaron la atención por las acusaciones dirigidas contra Miguel Díaz-Canel, a quien responsabilizó por las consecuencias que afirma estar enfrentando.

Hasta el momento, el relato proporcionado no incluye documentación judicial del desalojo, registros financieros ni declaraciones independientes que permitan confirmar todas las circunstancias descritas por García.

Edmundo García asegura que fue desalojado de su vivienda en Miami

Según su testimonio, el comunicador perdió la vivienda donde residía después de acumular dificultades para pagar el alquiler.

García afirmó que sus problemas comenzaron cuando dejaron de llegar los ingresos que utilizaba para sostener sus gastos personales y profesionales.

La reducción de esos recursos habría provocado retrasos en los pagos de la renta.

De acuerdo con su versión, la situación terminó en un procedimiento judicial que culminó con su desalojo.

El comunicador aseguró que ahora carece de una residencia estable en Miami.

Sin embargo, no se ha presentado en el material facilitado una copia de la orden judicial, la fecha exacta del desalojo o información sobre el inmueble.

Por tanto, su situación habitacional se presenta como una declaración del propio García, pendiente de corroboración independiente.

La disputa con Carlos Lazo que, según García, provocó sus problemas económicos

El comunicador relacionó el deterioro de sus finanzas con diferencias surgidas con Carlos Lazo.

Lazo es conocido por impulsar iniciativas de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, particularmente a través de actividades públicas y propuestas dirigidas a mejorar las relaciones bilaterales.

Según García, las diferencias entre ambos tuvieron consecuencias sobre sus vínculos con determinados patrocinadores comerciales.

El expresentador aseguró que, después del enfrentamiento, perdió el respaldo económico de agencias dedicadas a servicios de envíos y paquetería.

Esas empresas habrían financiado parte de las operaciones de su programa La Tarde se Mueve.

No obstante, el relato no demuestra que Carlos Lazo haya provocado directamente la retirada de los patrocinadores.

Tampoco incluye declaraciones de Lazo o de las empresas mencionadas que permitan contrastar esa acusación.

La Tarde se Mueve habría perdido el respaldo de sus patrocinadores

Durante años, La Tarde se Mueve ha sido uno de los espacios utilizados por Edmundo García para comentar acontecimientos relacionados con Cuba, Estados Unidos y la comunidad cubana del sur de Florida.

El programa se ha caracterizado por mantener posiciones favorables al Gobierno cubano y críticas hacia sectores del exilio que defienden una política de mayor presión sobre La Habana.

Según García, la pérdida de respaldo comercial afectó la sostenibilidad económica del espacio.

El comunicador afirmó que los ingresos procedentes de agencias de envíos y paquetería eran importantes para su estabilidad financiera.

La interrupción de esos pagos habría repercutido en su capacidad para cubrir gastos personales, incluido el alquiler de su vivienda.

Sin embargo, no se han presentado documentos que permitan determinar cuánto dinero recibía, cuáles empresas dejaron de patrocinarlo o cuándo se interrumpieron esos acuerdos.

Edmundo García responsabiliza a Miguel Díaz-Canel de su situación

Uno de los aspectos más llamativos del testimonio fue la referencia directa al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

García, quien durante años ha defendido públicamente al Gobierno de La Habana, terminó responsabilizando al mandatario por la situación que asegura atravesar.

Según el relato proporcionado, el comunicador llegó a advertir que, si fallecía, consideraría a Díaz-Canel responsable de su muerte.

La declaración representa una acusación personal del expresentador.

No existen pruebas aportadas que permitan establecer que Díaz-Canel haya ordenado, provocado o participado en las circunstancias económicas y habitacionales descritas por García.

Tampoco se incluye una respuesta del Gobierno cubano a sus señalamientos.

La advertencia debe entenderse como una manifestación de García y no como evidencia de responsabilidad del gobernante cubano.

¿Quién es Edmundo García, el comunicador cubano que vive en Miami?

Edmundo García es un presentador y comentarista cubano conocido dentro de los debates políticos de la comunidad de Miami.

Su trayectoria pública ha estado vinculada con la defensa de posiciones favorables al Gobierno cubano y con críticas a sectores de la oposición al sistema político de la isla.

A través de La Tarde se Mueve, García ha abordado durante años asuntos relacionados con la política estadounidense hacia Cuba, las sanciones económicas y las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Su postura lo ha convertido en una figura polémica dentro del debate político del exilio cubano.

Sin embargo, sus opiniones políticas no determinan la veracidad de su relato sobre el desalojo ni permiten extraer conclusiones sobre las causas de sus dificultades económicas.

Las acusaciones reabren el debate sobre las diferencias entre figuras favorables al Gobierno cubano

Las declaraciones de García también han generado interrogantes sobre las relaciones entre diferentes promotores del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos.

El comunicador sostiene que sus diferencias con Carlos Lazo tuvieron consecuencias económicas.

Su versión plantea la posibilidad de disputas por patrocinadores y espacios de influencia dentro de determinados sectores políticos y mediáticos.

Sin embargo, el material disponible no permite establecer que exista una operación coordinada para perjudicarlo económicamente.

Tampoco demuestra que las instituciones cubanas hayan intervenido en las decisiones comerciales de las empresas que, según García, dejaron de financiar su programa.

Esas cuestiones requerirían testimonios adicionales y documentación que respalde los señalamientos.

¿Qué se sabe realmente sobre la situación de Edmundo García?

La información disponible procede fundamentalmente de las declaraciones atribuidas al propio comunicador.

El comunicador pasa de defender a La Habana a cuestionar directamente a Díaz-Canel

El contraste entre la trayectoria política de García y sus recientes declaraciones ha convertido su testimonio en un asunto de interés para parte de la comunidad cubana en Miami.

Durante años, el expresentador mantuvo una posición pública favorable a las autoridades de la isla.

Ahora, según el relato difundido, dirige acusaciones contra el propio Díaz-Canel y lo responsabiliza de las dificultades que enfrenta.

No obstante, no está claro si sus declaraciones representan un cambio definitivo en sus posiciones políticas o una reacción a un conflicto específico.

Por ahora, Edmundo García asegura que perdió su vivienda y sus principales fuentes de ingresos. Las circunstancias del desalojo y las responsabilidades que atribuye a Carlos Lazo y Miguel Díaz-Canel continúan sin confirmación independiente.