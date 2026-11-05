🚨🇺🇸 ¡MARIO DÍAZ-BALART SE DECLARA GANADOR EN MIAMI POR SOLO 1.772 VOTOS! SU RIVAL DEMÓCRATA NO RECONOCE LA DERROTA

El congresista republicano Mario Díaz-Balart se declaró ganador de las elecciones por el Distrito Congresional 26 de Florida, después de obtener una ventaja preliminar de 1.772 votos sobre la demócrata Nicole Locklin. Sin embargo, la candidata opositora sostiene que la contienda todavía no ha terminado y exige que se contabilicen todas las boletas válidas. La disputa se complicó por un error de ingreso de datos de Associated Press que atribuyó temporalmente 3.000 votos adicionales a Locklin. Aunque la diferencia actual supera el umbral legal para un recuento automático, todavía existen papeletas pendientes de revisión en Miami-Dade y Broward.

El representante republicano Mario Díaz-Balart anunció este miércoles 4 de noviembre que había conseguido la reelección al Congreso de Estados Unidos por el Distrito 26 de Florida, en una de las contiendas más ajustadas de su trayectoria política.

El legislador cubanoamericano, que busca alcanzar su decimotercer mandato consecutivo, aseguró que los resultados publicados por las autoridades electorales de Miami-Dade y Broward confirman su victoria frente a Nicole Locklin.

Sin embargo, la candidata demócrata rechazó reconocer la derrota y sostuvo que todavía deben revisarse los votos pendientes antes de dar por concluido el proceso.

La controversia se intensificó después de que Associated Press reconociera un error en la transmisión de datos electorales que modificó temporalmente la posición de los candidatos en su sistema de resultados.

Según los resultados estatales no oficiales publicados el miércoles, Díaz-Balart obtuvo 114.547 votos, equivalentes al 49,87% del total.

Locklin consiguió 112.775 sufragios, correspondientes al 49,10%.

La candidata independiente Deborah Ann Meidinger Hosey obtuvo aproximadamente el 1% de los votos.

Díaz-Balart exige a los medios que reconozcan su victoria

En un comunicado difundido el miércoles, el congresista aseguró que los resultados disponibles permiten determinar que había ganado la elección.

“Me siento profundamente honrado y agradecido por la confianza que los residentes del Distrito Congresional 26 de Florida han depositado en mí una vez más”, declaró.

El republicano también agradeció la oportunidad de continuar trabajando por las familias de Miami-Dade y Broward.

Según su campaña, los centros de votación de ambos condados habían reportado el 100% de sus precintos y no existían suficientes votos pendientes para revertir la ventaja.

Díaz-Balart cuestionó que Associated Press y otros medios no hubieran declarado oficialmente un ganador.

“Esta contienda ha terminado”, afirmó.

No obstante, el hecho de que todos los precintos hayan reportado resultados no significa necesariamente que todas las boletas provisionales y pendientes de validación hayan sido procesadas.

Associated Press reconoce un error que añadió temporalmente 3.000 votos a Nicole Locklin

Uno de los episodios más controvertidos ocurrió durante la noche electoral del martes.

Un error de ingreso de datos provocó que Associated Press mostrara temporalmente 3.000 votos adicionales a favor de Nicole Locklin.

La modificación colocó brevemente a la candidata demócrata por delante de Díaz-Balart en el sistema de resultados de la agencia.

Posteriormente, AP identificó la discrepancia y corrigió los datos.

En una declaración enviada a CBS, la agencia reconoció que se había mostrado un total incorrecto para Locklin y aclaró que no había proyectado un ganador en esa contienda.

La campaña republicana sostuvo que los 3.000 votos adicionales nunca aparecieron en los registros oficiales de Miami-Dade, Broward o el estado de Florida.

El error reconocido por AP corresponde a la presentación de datos electorales y no constituye, por sí mismo, evidencia de que se hayan agregado o eliminado votos de las urnas.

Nicole Locklin rechaza reconocer la derrota: “Esta contienda no ha terminado”

La candidata demócrata Nicole Locklin mantuvo una posición diferente a la del congresista republicano.

En declaraciones a Local 10, aseguró que no estaba dispuesta a abandonar la contienda mientras existieran votos pendientes.

Su campaña también expresó que considera posible haber ganado la elección.

“Cada voto legal debe ser contado”, afirmó un portavoz.

Locklin cuestionó la desaparición de los 3.000 votos que habían aparecido temporalmente en el sistema de Associated Press.

La candidata escribió en X que la contienda todavía no había terminado.

Sin embargo, la corrección de AP no modifica automáticamente los resultados oficiales publicados por las autoridades electorales.

¿Habrá recuento de votos entre Mario Díaz-Balart y Nicole Locklin?

La legislación de Florida establece que puede ordenarse un recuento automático cuando la diferencia entre candidatos es igual o inferior al 0,50% de los votos correspondientes.

En el Distrito 26, el margen preliminar es del 0,77%, superior a ese límite.

Juan Mendieta, subsupervisor de Elecciones de Miami-Dade, explicó al Miami Herald que el margen se encontraba ligeramente por encima del límite legal.

También señaló que no esperaba un recuento en el Distrito 26.

La decisión definitiva dependerá de los resultados oficiales y de la aplicación de los procedimientos establecidos por la legislación estatal.

Miami-Dade y Broward todavía revisan boletas provisionales y votos por correo

Aunque los resultados de los precintos fueron reportados, las autoridades electorales todavía deben completar determinadas revisiones.

En Broward permanecen pendientes boletas provisionales y votos por correo cuyos electores deben subsanar problemas relacionados con las firmas.

El procedimiento permite corregir discrepancias que podrían impedir que una boleta sea aceptada.

En Miami-Dade también está prevista una revisión de papeletas provisionales y votos que necesitan validación.

No se ha confirmado cuántas de esas boletas corresponden específicamente al Distrito 26.

Por esa razón, no es posible establecer con exactitud cuántos votos adicionales podrían incorporarse a esta contienda.

El nuevo mapa electoral de Florida hizo más competitiva la contienda

La elección se desarrolló bajo nuevos límites del Distrito 26, establecidos después de la redistribución electoral aprobada en mayo.

El mapa firmado por el gobernador Ron DeSantis eliminó del distrito al condado de Collier e incorporó parte del suroeste de Broward.

La modificación alteró la composición geográfica y electoral de la circunscripción.

En la zona de Broward, Nicole Locklin registró una ventaja aproximada de 22 puntos porcentuales.

En cambio, Díaz-Balart obtuvo una diferencia similar a su favor en Miami-Dade, donde se encuentran Hialeah, Doral y Miami Lakes.

Esta distribución explica por qué la contienda terminó siendo mucho más competitiva que en elecciones anteriores.

Díaz-Balart ganó en 2024 por casi 42 puntos, pero ahora su ventaja es inferior al 1%

El contraste con las elecciones de 2024 es uno de los datos más relevantes.

Bajo los límites anteriores del distrito, Díaz-Balart había conseguido una victoria por casi 42 puntos porcentuales.

En 2026, su ventaja preliminar se redujo a apenas 0,77 puntos.

La comparación debe interpretarse teniendo en cuenta que los límites del distrito cambiaron, por lo que no se trata exactamente del mismo electorado.

Sin embargo, el resultado refleja que la nueva configuración territorial ha producido una contienda considerablemente más ajustada.

Mario Díaz-Balart busca completar su decimotercer mandato en Washington

Mario Díaz-Balart, de 65 años, fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes en 2002.

Desde entonces ha mantenido una extensa trayectoria legislativa y es uno de los congresistas de mayor antigüedad de Florida.

Su reelección le permitiría iniciar su decimotercer mandato consecutivo en enero de 2027.

Durante su carrera ha defendido posiciones republicanas en asuntos de política exterior, seguridad nacional, economía y relaciones con Cuba.

El nuevo Distrito 26 incluye comunidades del sur de Florida con una importante presencia hispana y cubanoamericana.

Una victoria proclamada, pero todavía pendiente de certificación

La contienda por el Distrito 26 continúa generando controversia debido a la estrecha diferencia de votos, el error de datos reconocido por AP y las posiciones enfrentadas de las campañas.

Díaz-Balart sostiene que su ventaja es suficiente para asegurar la reelección.

Locklin, por su parte, insiste en que todavía deben contabilizarse todas las boletas válidas.

Con los resultados preliminares disponibles, Díaz-Balart lidera por 1.772 votos y su margen de 0,77% supera el umbral de recuento automático. Sin embargo, la certificación oficial sigue pendiente y las autoridades electorales deben completar la revisión de las boletas correspondientes.