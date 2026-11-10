Florida investiga posible financiamiento de Cuba y China a los Socialistas Democráticos de América

La Fiscalía General de Florida abrió una investigación sobre las actividades financieras de los Socialistas Democráticos de América (DSA), una organización política estadounidense cuyos dirigentes han realizado viajes oficiales a Cuba y China. El fiscal general James Uthmeier anunció este martes 10 de noviembre la emisión de una citación investigativa para determinar si la entidad recibió contribuciones de fuentes extranjeras sujetas a restricciones y si cumplió las normas de transparencia al solicitar donaciones a residentes del estado. La investigación se encuentra en una fase preliminar y no constituye una acusación penal ni demuestra que DSA haya recibido financiamiento de los gobiernos cubano o chino.

Las relaciones entre organizaciones políticas estadounidenses y los gobiernos de Cuba y China quedaron nuevamente bajo escrutinio después de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunciara una investigación sobre las actividades de recaudación de fondos de los Socialistas Democráticos de América.

La organización, conocida por sus siglas en inglés DSA, mantiene una agenda política de izquierda y ha organizado delegaciones internacionales para reunirse con funcionarios y representantes de diferentes países.

Según Uthmeier, su oficina busca determinar si la entidad aceptó recursos económicos o apoyo de fuentes extranjeras restringidas por la legislación estatal.

La investigación también examina las campañas de donaciones destinadas a financiar viajes y actividades internacionales, particularmente aquellas dirigidas a residentes de Florida.

El anuncio se produce en un contexto de creciente atención de las autoridades estadounidenses sobre las relaciones entre determinadas organizaciones políticas y el Gobierno cubano.

James Uthmeier anuncia una investigación sobre las finanzas de DSA

El fiscal general de Florida comunicó la medida mediante un video publicado en su cuenta oficial de X.

Uthmeier explicó que su oficina emitió una citación investigativa para solicitar documentación relacionada con las actividades financieras de DSA.

El procedimiento se ampara en disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida y en las normas estatales que regulan determinadas actividades de recaudación de fondos.

Según el fiscal, las personas que realizan donaciones a organizaciones que operan en Florida tienen derecho a conocer la procedencia y el destino de los recursos.

La investigación pretende establecer si DSA cumplió las obligaciones legales aplicables a sus campañas de recaudación.

Uthmeier también advirtió que su oficina podría adoptar medidas adicionales si encuentra infracciones.

Sin embargo, la emisión de una citación investigativa no equivale a una declaración de culpabilidad ni a la presentación de cargos penales.

¿Qué busca determinar Florida sobre los posibles aportes de Cuba y China?

La investigación anunciada por la Fiscalía se concentra en dos cuestiones principales.

La primera es establecer si DSA recibió contribuciones económicas, bienes u otras formas de apoyo procedentes de fuentes extranjeras consideradas de preocupación por la legislación de Florida.

Entre los países mencionados por Uthmeier figuran Cuba y China.

La segunda cuestión es determinar si la organización informó correctamente sobre el origen y la utilización de las donaciones solicitadas a residentes del estado.

Las autoridades buscan obtener documentos que permitan reconstruir las operaciones financieras relevantes.

Por el momento, no se ha informado de una transferencia específica de dinero desde los gobiernos cubano o chino hacia DSA.

Los viajes de dirigentes socialistas estadounidenses a Cuba están documentados

Una parte central de la investigación se relaciona con las delegaciones enviadas por DSA a Cuba.

En octubre de 2025, la organización informó que una delegación de aproximadamente 40 dirigentes y miembros había viajado a la isla.

Según su propio reporte, los participantes visitaron instituciones cubanas y mantuvieron reuniones con representantes del Gobierno de La Habana.

Entre los funcionarios mencionados figura Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores.

Estos contactos forman parte de las actividades internacionales que DSA ha defendido públicamente.

Sin embargo, la existencia de reuniones con funcionarios extranjeros no demuestra, por sí sola, que una organización estadounidense reciba financiamiento de esos gobiernos.

Para establecer una eventual infracción sería necesario identificar contribuciones concretas y determinar qué disposiciones legales resultan aplicables.

El Fondo Venceremos financia actividades internacionales de DSA

La organización también dispone de un mecanismo de recaudación denominado Venceremos Fund, o Fondo Venceremos.

Según la información publicada por DSA, el fondo se utiliza para apoyar delegaciones internacionales, visitas de organizadores extranjeros a Estados Unidos y proyectos de ayuda humanitaria.

La Fiscalía busca examinar si las campañas de recaudación relacionadas con estas actividades cumplieron las obligaciones legales correspondientes.

La investigación incluye solicitudes de donaciones por decenas de miles de dólares destinadas a cubrir gastos de viajes y otras iniciativas internacionales, según el anuncio de Uthmeier.

No obstante, recaudar fondos para financiar viajes internacionales no constituye automáticamente una actividad ilegal.

La cuestión jurídica es si las contribuciones procedían de fuentes prohibidas, si existían obligaciones de información y si estas fueron cumplidas.

¿Qué establece la ley de Florida sobre las contribuciones de países extranjeros?

La sección 496.415 de los Estatutos de Florida establece restricciones sobre determinadas contribuciones procedentes de fuentes extranjeras consideradas de preocupación.

La normativa se aplica a actividades de recaudación sujetas al capítulo legal correspondiente.

Cuba y China figuran entre los países incluidos en la definición estatal de foreign country of concern, junto con otros gobiernos identificados por la legislación.

La aplicación de estas restricciones depende de la naturaleza de la entidad, la fuente de los recursos y las características de la transacción.

La ley también contempla procedimientos administrativos y posibles consecuencias ante determinadas infracciones.

Sin embargo, la Fiscalía deberá establecer primero los hechos y determinar si la conducta investigada encaja en las disposiciones invocadas.

Una delegación de DSA se reunió con Miguel Díaz-Canel en La Habana

Los contactos entre integrantes de DSA y el Gobierno cubano han generado controversias anteriores.

En octubre de 2026 se divulgaron nuevos detalles sobre una delegación que viajó a Cuba en 2023 y sostuvo reuniones con Miguel Díaz-Canel.

Entre los participantes mencionados figuraba Danny Valdez, posteriormente vinculado al entorno político del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Según una investigación del New York Post, basada en un diario de viaje atribuido a Valdez, integrantes de la delegación se alojaron en hoteles de categoría elevada y visitaron restaurantes durante su estancia.

El reporte destacó el contraste entre las condiciones de alojamiento de los visitantes y las dificultades económicas que enfrentaba la población cubana.

Sin embargo, las características de ese viaje no permiten concluir que DSA haya recibido financiamiento ilegal.

Las preguntas sobre el origen de los recursos utilizados requieren documentación específica.

Dariel Fernández pidió investigar contactos entre activistas estadounidenses y La Habana

La divulgación de aquellos viajes provocó reacciones de funcionarios del sur de Florida.

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade, solicitó a las autoridades federales examinar los contactos de Danny Valdez con representantes del Gobierno cubano.

Fernández pidió determinar si alguna de las actividades descritas podía vulnerar las leyes estadounidenses.

Esa solicitud constituye un antecedente del escrutinio político sobre las relaciones entre activistas estadounidenses y funcionarios cubanos.

No obstante, la petición de una investigación no significa que se haya demostrado una infracción.

Tampoco debe confundirse con el procedimiento estatal anunciado ahora por Uthmeier, que se centra en posibles contribuciones restringidas y obligaciones de transparencia financiera.

El Departamento de Estado había cuestionado los vínculos de DSA con Cuba

En julio de 2026, el Departamento de Estado estadounidense presentó un informe sobre actividades históricas de espionaje e influencia política atribuidas al Gobierno cubano.

El documento examinó casos conocidos de espionaje y las relaciones de La Habana con diferentes organizaciones y movimientos internacionales.

Durante su presentación, funcionarios estadounidenses mencionaron a DSA entre las organizaciones cuyos contactos políticos con Cuba consideraban relevantes.

La administración Trump ha sostenido que el Gobierno cubano utiliza determinadas redes internacionales para promover sus intereses.

Sin embargo, las referencias a DSA dentro de ese debate no constituyen pruebas de que la organización haya actuado como agente extranjero ni de que recibiera financiamiento ilícito.

DSA rechaza actuar bajo instrucciones del Gobierno cubano

La organización socialista estadounidense ha rechazado anteriormente las acusaciones de actuar bajo la dirección de La Habana.

En una declaración publicada el 10 de agosto de 2026, DSA sostuvo que sus actividades internacionales responden a decisiones adoptadas por sus propios miembros.

También defendió su derecho a establecer contactos políticos con organizaciones y funcionarios extranjeros.

DSA ha mantenido campañas públicas contra las sanciones económicas estadounidenses a Cuba y ha defendido iniciativas de acercamiento entre ambos países.

Estas posiciones políticas son distintas de la cuestión financiera que ahora examina la Fiscalía de Florida.

La investigación deberá determinar si existieron transacciones restringidas o incumplimientos legales, independientemente de las opiniones de la organización sobre Cuba.

El antecedente de otras organizaciones estadounidenses investigadas por sus contactos con Cuba

En mayo de 2026, Fox News informó sobre un examen federal de las actividades de numerosas organizaciones sin fines de lucro que mantenían posiciones favorables al Gobierno cubano.

El reporte mencionó aproximadamente 145 entidades y señaló que sus ingresos conjuntos se estimaban en unos 1.000 millones de dólares anuales.

Entre los grupos citados figuraban CODEPINK, The People's Forum, BreakThrough News, ANSWER Coalition, Party for Socialism and Liberation y Tricontinental.

Según aquella información, las autoridades buscaban determinar si determinadas actividades podían generar obligaciones de registro bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA.

Sin embargo, la existencia de contactos políticos con un gobierno extranjero no convierte automáticamente a una organización en agente de ese gobierno.

La aplicación de FARA depende de elementos legales específicos, incluida la existencia de determinadas relaciones de dirección, solicitud o control.

¿Qué puede ocurrir ahora con la investigación de Florida?

La Fiscalía General deberá analizar la documentación que obtenga mediante la citación investigativa.

Ese proceso podría incluir información sobre donantes, movimientos financieros, campañas de recaudación y gastos asociados a delegaciones internacionales.

Si las autoridades encuentran indicios de infracciones, podrían adoptar medidas adicionales conforme a las leyes aplicables.

También es posible que el examen de la documentación no permita demostrar una conducta ilegal.

La investigación se encuentra todavía en una etapa preliminar.

Por ahora, Florida busca esclarecer si DSA recibió contribuciones restringidas procedentes de fuentes vinculadas a Cuba o China y si cumplió sus obligaciones de transparencia. No se ha demostrado que los gobiernos de esos países hayan financiado ilegalmente a la organización.