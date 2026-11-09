MARCO RUBIO LANZA NUEVA ADVERTENCIA A LA DICTADURA DE CUBA: "Tienen que despertar y cambiar de rumbo"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a cuestionar el modelo político y económico de Cuba durante declaraciones ofrecidas este lunes en París, donde participa en una reunión de cancilleres del G7. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que la administración de Donald Trump está dispuesta a trabajar para que la isla tenga un futuro mejor, pero advirtió que cualquier transformación dependerá de que las autoridades cubanas reconozcan la necesidad de modificar su actual rumbo. Rubio también criticó el control estatal sobre la economía, acusó al conglomerado militar GAESA de apropiarse de recursos nacionales y defendió la continuidad de las sanciones estadounidenses.

El secretario de Estado Marco Rubio lanzó un nuevo mensaje al Gobierno de Miguel Díaz-Canel en medio de las tensiones entre Washington y La Habana, apenas días después de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones contra empresas, embarcaciones y personas vinculadas al aparato estatal y militar cubano.

Durante un intercambio con periodistas en París, Rubio sostuvo que la política estadounidense busca promover cambios que permitan mejorar las condiciones de vida de los cubanos.

Sin embargo, el funcionario advirtió que la administración Trump no puede producir por sí sola una transformación política y económica dentro de la isla.

Sus declaraciones fueron difundidas mediante un video publicado por el Departamento de Estado estadounidense.

Uno de los principales mensajes del secretario de Estado estuvo dirigido a las autoridades de La Habana.

Rubio afirmó que Washington desea que Cuba tenga un futuro diferente al que, según su evaluación, ofrece el sistema político actual.

“En última instancia, nuestro objetivo es que Cuba tenga un futuro mejor”, expresó.

El funcionario añadió que Estados Unidos continuará trabajando para favorecer ese escenario.

Sin embargo, advirtió que será necesario que los dirigentes cubanos reconozcan las consecuencias de mantener sus actuales políticas.

“Vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarla a encaminarse hacia ese futuro”, señaló, antes de insistir en que las autoridades deben comprender que el camino actual no ofrece una solución sostenible.

El mensaje refleja la posición de la administración Trump, que ha condicionado una eventual mejora de las relaciones bilaterales a cambios políticos y económicos en Cuba.

Marco Rubio acusa al Gobierno cubano de restringir las libertades para conservar el poder

Durante sus declaraciones, Rubio cuestionó el funcionamiento del sistema político cubano.

Según el secretario de Estado, las autoridades de La Habana limitan deliberadamente determinadas libertades económicas y civiles porque consideran que una apertura podría debilitar su control sobre la sociedad.

“El problema con Cuba es que el régimen tiene miedo de concederle a su pueblo cualquier tipo de libertad”, afirmó.

Rubio sostuvo que el Gobierno cubano busca mantener una actividad económica limitada sin permitir transformaciones que reduzcan su influencia sobre los ciudadanos.

El funcionario describió ese modelo como un sistema que tolera determinadas actividades productivas, pero evita una apertura más amplia.

Se trata de una interpretación política del secretario de Estado sobre las decisiones del Gobierno cubano.

La Habana, por su parte, defiende su modelo institucional y atribuye una parte importante de las dificultades económicas a las sanciones estadounidenses.

“No quiere perder el control”: Rubio cuestiona el modelo económico de Cuba

El secretario de Estado también se refirió a las restricciones que enfrentan las actividades económicas privadas en la isla.

Rubio sostuvo que las autoridades cubanas permiten cierto nivel de actividad comercial, pero mantienen mecanismos de supervisión y control sobre sectores estratégicos.

En su interpretación, esa estructura limita el desarrollo económico y reduce las oportunidades de crecimiento.

El funcionario utilizó una comparación entre países de distintos niveles de desarrollo para describir lo que considera una política destinada a evitar un colapso económico sin permitir una transformación profunda.

Sus críticas se producen en un contexto de dificultades persistentes en Cuba, entre ellas apagones, escasez de combustibles, problemas de abastecimiento y pérdida de capacidad productiva.

Sin embargo, la situación económica cubana responde a múltiples factores, incluidas las decisiones de política interna, las restricciones comerciales y financieras internacionales y las limitaciones estructurales de la economía.

La emigración masiva de cubanos, uno de los argumentos centrales de Rubio

Otro de los temas abordados fue la salida de ciudadanos cubanos hacia otros países.

Rubio afirmó que el modelo político y económico de la isla ha contribuido a que millones de personas abandonen Cuba.

El secretario de Estado destacó especialmente la emigración hacia Estados Unidos.

Según su análisis, los movimientos migratorios derivados de la situación cubana también tienen consecuencias para la seguridad nacional estadounidense.

El funcionario sostuvo que Washington debe prestar atención a las condiciones que impulsan esas salidas.

La emigración cubana ha estado relacionada con factores económicos, familiares, políticos y sociales, aunque la importancia relativa de cada uno varía según las circunstancias individuales.

Las declaraciones de Rubio reflejan la importancia que la administración Trump concede a la relación entre la situación interna de Cuba y los desafíos migratorios estadounidenses.

Marco Rubio acusa a GAESA de enriquecerse mientras los cubanos enfrentan dificultades económicas

El secretario de Estado también dirigió críticas contra el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Rubio acusó a determinadas figuras del poder cubano de mantener grandes cantidades de dinero en cuentas bancarias fuera del país.

También sostuvo que GAESA ha concentrado recursos económicos que deberían beneficiar a la población.

Según el funcionario, existen integrantes de la estructura gobernante con importantes fortunas depositadas en el extranjero.

Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones formuladas por Washington contra sectores del aparato empresarial militar cubano.

Sin embargo, el material proporcionado no incluye documentación bancaria que permita verificar de manera independiente los montos mencionados por Rubio.

Las nuevas sanciones de EEUU apuntan a empresas, familiares de dirigentes y buques vinculados a Cuba

Las declaraciones se producen después de una nueva ronda de sanciones anunciada el 5 de noviembre por el Departamento de Estado.

Según el paquete descrito en el reporte, las medidas alcanzan a ocho entidades y dos personas, además de identificar cinco embarcaciones como propiedad bloqueada.

Entre las personas sancionadas figuran Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja y Any Rodríguez Lastres, vinculados familiarmente con figuras de la dirección empresarial militar cubana.

Las restricciones también incluyen empresas relacionadas con el transporte marítimo y proveedores tecnológicos extranjeros.

Washington sostiene que estas medidas buscan limitar los recursos de estructuras vinculadas al Gobierno cubano.

La Habana rechaza las sanciones y afirma que perjudican la economía nacional.

Rubio defiende el embargo y recuerda que su levantamiento depende de la legislación estadounidense

Durante el encuentro con periodistas, Rubio también se refirió al embargo económico estadounidense contra Cuba.

El secretario de Estado recordó que las restricciones están respaldadas por leyes federales y que su levantamiento está sujeto a condiciones legales.

En particular, destacó la necesidad de cambios políticos relacionados con las libertades y la democratización de la isla.

La legislación estadounidense establece diferentes condiciones para la suspensión o terminación del embargo.

Sin embargo, el marco legal también contempla determinadas excepciones y autorizaciones para operaciones específicas.

Por tanto, la existencia del embargo no significa que absolutamente todas las transacciones comerciales con Cuba estén prohibidas.

La posición expresada por Rubio confirma que la administración Trump no contempla un levantamiento general de las restricciones sin transformaciones políticas significativas en La Habana.

El secretario de Estado evita revelar si la CIA obtuvo resultados tras su llamado a los cubanos

Otro momento destacado de la comparecencia ocurrió cuando un periodista preguntó a Rubio sobre un llamado público realizado en octubre para que ciudadanos cubanos colaboraran con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.

El funcionario evitó confirmar si esa iniciativa había producido resultados.

“No le diría si hubiera obtenido algún resultado de la CIA”, respondió.

Rubio explicó que divulgar ese tipo de información podría poner en riesgo a las personas involucradas.

La respuesta no confirma ni descarta que existan colaboradores específicos dentro de Cuba.

Tampoco permite establecer si la agencia estadounidense ha obtenido información como consecuencia del llamado.

La CIA había difundido instrucciones en español para establecer contacto

La controversia se remonta a octubre, cuando se difundieron mensajes dirigidos a ciudadanos cubanos interesados en contactar a la agencia de inteligencia estadounidense.

Según el material proporcionado, la CIA publicó instrucciones en español para facilitar esas comunicaciones.

La iniciativa provocó críticas del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla.

El ministro de Relaciones Exteriores calificó el llamado de poco serio e infantil.

Las diferencias reflejan otro frente de confrontación entre ambos gobiernos, relacionado con las actividades de inteligencia y la seguridad nacional.

Sin embargo, no existe información pública en el material citado que permita determinar el alcance operativo de esas comunicaciones.

Cuba rechaza las sanciones y acusa a Washington de ejercer presión económica

Las declaraciones de Rubio contrastan con la posición expresada recientemente por Miguel Díaz-Canel.

El gobernante cubano rechazó las nuevas sanciones estadounidenses y acusó a Washington de intentar asfixiar económicamente a la isla.

Díaz-Canel aseguró que su Gobierno mantendrá su posición frente a las restricciones.

El canciller Bruno Rodríguez también ha denunciado lo que considera una estrategia de presión sobre el suministro energético y las relaciones comerciales de Cuba.

Washington sostiene que sus medidas buscan afectar a estructuras empresariales y militares vinculadas al poder político.

La Habana afirma que las restricciones repercuten sobre el funcionamiento de la economía y las condiciones de vida de la población.

¿Qué propone Marco Rubio para el futuro de Cuba?

Las declaraciones del secretario de Estado plantean una combinación de presión económica y disposición a favorecer cambios políticos en la isla.

Rubio insiste en que las autoridades cubanas deben ampliar las libertades económicas y políticas para abrir una etapa diferente.

También considera que la continuidad del modelo actual ha contribuido al deterioro económico y a la emigración.

Sin embargo, el funcionario no anunció durante la comparecencia un nuevo acuerdo diplomático ni un programa específico de asistencia económica.

Tampoco presentó un calendario para una eventual modificación de las relaciones bilaterales.

Su mensaje se concentró en la necesidad de cambios internos y en la continuidad de las prioridades estadounidenses.

Rubio reafirma que Cuba seguirá siendo una prioridad para la administración Trump

Al concluir sus declaraciones, el secretario de Estado reconoció las dificultades que enfrenta Washington para modificar la relación con La Habana.

Rubio describió a las autoridades cubanas como dirigentes resistentes a los cambios, pero aseguró que Estados Unidos continuará trabajando sobre el asunto.

El funcionario insistió en que Cuba representa una prioridad de política exterior para la administración Trump.

Su mensaje central fue que Washington mantendrá sus esfuerzos para impulsar un futuro diferente para Cuba, pero considera que cualquier transformación duradera requerirá decisiones del propio Gobierno cubano.