Anciana de 95 años murió atrapada en su propia casa en Miami tras voraz incendio

Las víctimas, un pastor y su esposa, lograron salir del fuego, pero la abuelita, quien este lunes hubiese cumplido 96 años, no sobrevivió.

“Yo había estado ahí la noche antes tomando café con ellos y te digo más, estaba en el baño cambiándome para ir a la iglesia con él, que siempre íbamos juntos, y me llamaron para decirme lo que había pasado y no me lo creía”, dijo Jorge Manuel Peláez, amigo de la familia.