Transición en Venezuela: renuncia Tarek William Saab y sacude la Fiscalía tras caída de Maduro

En un movimiento que marca un nuevo capítulo en la transición política de Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab presentó su renuncia ante la Asamblea Nacional de Venezuela, junto al defensor del pueblo Alfredo Ruiz.

La dimisión ocurre en medio del reordenamiento institucional tras la caída de Nicolás Maduro y la instauración de un nuevo esquema de poder bajo liderazgo provisional.

Minutos después de la renuncia, el Parlamento aprobó designar a Saab como Defensor del Pueblo encargado, mientras que el abogado Larry Devoe asumirá de forma interina la Fiscalía General.

Jorge Rodríguez muestra la carta de renuncia de Tarek William Saab, el principal promotor de la persecución y el terrorismo de Estado contra la oposición pic.twitter.com/JJkGVdZlPB

Las cartas de renuncia fueron dirigidas al presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, según informó la secretaria parlamentaria María Alejandra Hernández.

La Asamblea deberá ahora iniciar el proceso formal para elegir nuevos titulares definitivos.

Saab, de 63 años, asumió como fiscal general en 2017 tras la destitución de Luisa Ortega Díaz.

Durante casi una década:

Defendió la narrativa oficial sobre detenciones masivas.

Rechazó la existencia de “presos políticos”.

Respaldó investigaciones contra dirigentes opositores.

Fue sancionado por Estados Unidos y otros países.

En enero de 2026 aseguró que el Ministerio Público había atendido a más de 4.5 millones de ciudadanos desde 2017, mientras defendía excarcelaciones como parte de una “pacificación”.

Presión internacional y sanciones

Tanto Saab como Ruiz enfrentaron fuertes cuestionamientos de organismos multilaterales y gobiernos occidentales por presunta falta de independencia judicial.

Las sanciones individuales impuestas por Estados Unidos y aliados europeos estuvieron vinculadas a su papel en:

Procesos contra líderes opositores.

Gestión de protestas.

Denuncias de violaciones de derechos humanos.

La salida de ambos se produce tras la consolidación del nuevo escenario político bajo influencia de Delcy Rodríguez.

¿Inicio de una reforma judicial?

Analistas consideran que la renuncia de Saab representa uno de los cambios institucionales más significativos tras la caída de Maduro.

Sin embargo, persisten interrogantes:

¿Habrá verdadera autonomía judicial?

¿Se revisarán casos de presos políticos?

¿Se reconfigurará la estructura del Ministerio Público?

La transición apenas comienza.

Noticia en desarrollo.