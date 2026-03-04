americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pollito Tropical

Pollito Tropical se regala un Rolls-Royce por su cumpleaños 33 y sorprende a sus seguidores en Miami

Pollito Tropical celebra su cumpleaños 33 con un Rolls-Royce valorado en más de 350.000 dólares y sorprende a sus seguidores

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Pollito Tropical

El influencer cubano celebró su nuevo año con un auto de lujo que podría superar los 400.000 dólares

El influencer cubano Pollito Tropical sorprendió a sus seguidores al mostrar el lujoso regalo que se hizo por su cumpleaños número 33: un elegante Rolls-Royce negro con un enorme lazo rojo.

Las imágenes publicadas en redes sociales muestran al creador de contenido sentado al volante del exclusivo vehículo frente a un concesionario en Miami, celebrando lo que describió como uno de los momentos más especiales de su vida.

Embed - Pollito Tropical on Instagram: "Que felicidad poder sentarme en este carro, mi regalo de Cumpleaños numero 33"
View this post on Instagram

El influencer compartió fotos y videos del momento en que recibió el vehículo.

“Qué felicidad poder sentarme en este carro, mi regalo de cumpleaños número 33”, escribió junto a las imágenes.

Aunque no confirmó el modelo exacto, por su diseño todo apunta a un Rolls-Royce Ghost, uno de los sedanes de lujo más exclusivos del mundo.

Este modelo cuenta con:

  • Motor V12 de alto rendimiento

  • Interior completamente personalizado

  • Tecnología avanzada y acabados artesanales

Su precio base ronda los 350.000 dólares, pero con personalizaciones puede superar los 400.000 dólares.

Una despedida y un nuevo comienzo

El nuevo vehículo también marca el cierre de una etapa.

Antes de recibir el Rolls-Royce, Pollito Tropical se despidió de su Mercedes-Benz, el auto que lo acompañó durante años.

El cambio llamó la atención de sus seguidores, que rápidamente llenaron la publicación de felicitaciones.

Entre los comentarios aparecieron mensajes de creadores de contenido y amigos celebrando el logro del influencer.

Influencia y éxito en redes

Con millones de seguidores en redes sociales, Pollito Tropical se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares dentro de la comunidad latina en Miami.

Su nuevo Rolls-Royce simboliza una etapa de crecimiento profesional y económico que el propio influencer decidió celebrar a lo grande.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
gloria estefan cuestiona bloqueo petrolero a cuba y dice que no tumba el regimen

Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que "no tumba el régimen"

Por Redacción América Noticias Miami
cheo hurtado brilla en la palermera con un nuevo spotlight musical

Cheo Hurtado brilla en "La Palermera" con un nuevo spotlight musical

Destacados del día

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

Pedro Sánchez desafía a Trump y resume la postura de España ante la guerra en Medio Oriente: No a la guerra

Pedro Sánchez desafía a Trump y resume la postura de España ante la guerra en Medio Oriente: "No a la guerra"

Una persona levanta un sombrero al aire mientras partidarios esperan los resultados de la elección en la que participa el fiscal general de Texas, Ken Paxton, candidato republicano al Senado federal, el 3 de marzo de 2026, en Dallas. (AP Foto/Julio Cortez)

¿Qué pasó en primeras elecciones de la campaña para los comicios de mitad de legislatura en EEUU?

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter