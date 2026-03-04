Pollito Tropical se regala un Rolls-Royce por su cumpleaños 33 y sorprende a sus seguidores en Miami

El influencer cubano celebró su nuevo año con un auto de lujo que podría superar los 400.000 dólares

El influencer cubano Pollito Tropical sorprendió a sus seguidores al mostrar el lujoso regalo que se hizo por su cumpleaños número 33: un elegante Rolls-Royce negro con un enorme lazo rojo.

Las imágenes publicadas en redes sociales muestran al creador de contenido sentado al volante del exclusivo vehículo frente a un concesionario en Miami , celebrando lo que describió como uno de los momentos más especiales de su vida.

“Qué felicidad poder sentarme en este carro, mi regalo de cumpleaños número 33”, escribió junto a las imágenes.

Aunque no confirmó el modelo exacto, por su diseño todo apunta a un Rolls-Royce Ghost , uno de los sedanes de lujo más exclusivos del mundo.

Su precio base ronda los 350.000 dólares , pero con personalizaciones puede superar los 400.000 dólares .

Una despedida y un nuevo comienzo

El nuevo vehículo también marca el cierre de una etapa.

Antes de recibir el Rolls-Royce, Pollito Tropical se despidió de su Mercedes-Benz, el auto que lo acompañó durante años.

El cambio llamó la atención de sus seguidores, que rápidamente llenaron la publicación de felicitaciones.

Entre los comentarios aparecieron mensajes de creadores de contenido y amigos celebrando el logro del influencer.

Influencia y éxito en redes

Con millones de seguidores en redes sociales, Pollito Tropical se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares dentro de la comunidad latina en Miami.

Su nuevo Rolls-Royce simboliza una etapa de crecimiento profesional y económico que el propio influencer decidió celebrar a lo grande.