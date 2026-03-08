Trump estaría negociando acuerdo económico con Cuba que incluiría salida de Díaz-Canel y alivio de sanciones

Según un reporta exclusivo de USAToday , La administración del presidente Donald Trump estaría evaluando un acuerdo económico sorpresa con Cuba que podría redefinir las relaciones entre Washington y La Habana , según fuentes cercanas a las discusiones en la Casa Blanca.

El posible pacto, que podría anunciarse próximamente, incluiría flexibilizar algunas restricciones de viaje para ciudadanos estadounidenses hacia La Habana y explorar nuevas oportunidades económicas en sectores estratégicos de la isla.

Pero el punto más sensible de las conversaciones sería un componente político que abriría la puerta a una transición en el liderazgo cubano .

De acuerdo con fuentes familiarizadas con las negociaciones, las conversaciones han incluido un posible “offramp” político para el presidente cubano Miguel DíazCanel , mientras se permitiría que la familia Castro permanezca en la isla en el marco de un proceso de transición.

El plan también contempla acuerdos económicos en áreas clave como puertos, energía y turismo , sectores que Washington considera estratégicos para impulsar inversiones y ampliar la presencia económica estadounidense en el Caribe.

Además, funcionarios estadounidenses han planteado la posibilidad de levantar o flexibilizar algunas sanciones económicas como parte del eventual acuerdo.

Analistas consideran que este componente político sería uno de los elementos centrales del posible pacto, ya que permitiría una transición sin confrontación directa mientras se abren oportunidades económicas para empresas estadounidenses.

Raul Castro Marco Rubio el cangrejo

Marco Rubio lidera contactos relacionados con Cuba

El presidente Trump ha confirmado públicamente que su secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene conversaciones relacionadas con la situación en Cuba.

Durante la cumbre regional celebrada en Doral, Trump afirmó que el gobierno cubano estaría interesado en negociar.

“Cuba está al final de la línea. No tienen dinero ni petróleo. Creo que un acuerdo podría hacerse muy fácilmente”, declaró el mandatario.

Trump también aseguró que el sistema político cubano se encuentra en una etapa crítica.

“Cuba está en sus últimos momentos tal como es ahora. Tendrá una gran vida nueva”, afirmó.

Una estrategia distinta a la de Obama

Expertos señalan que el enfoque actual difiere del aplicado por Barack Obama, quien impulsó la normalización diplomática con La Habana durante su mandato.

Según fuentes cercanas a la administración, la estrategia de Trump combina presión económica, sanciones selectivas y negociaciones estratégicas, especialmente después de los recientes cambios políticos en Venezuela.

La Casa Blanca considera que la actual crisis energética y económica en Cuba podría abrir una ventana para un acuerdo que impulse transformaciones económicas y políticas en la isla.