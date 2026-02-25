americateve

cubano

Cubano detenido como presunto sicario de "El Mencho" tras disturbios y bloqueos en México

Autoridades mexicanas arrestaron a un cubano sospechoso de participar en la quema de vehículos tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubano El Mencho

CUBANO BAJO SOSPECHA TRAS MUERTE DE “EL MENCHO”: LO VINCULAN A BLOQUEOS Y ARMAS DE ALTO CALIBRE

Detenido tras ola de violencia

Un ciudadano cubano fue detenido en el estado de Hidalgo, México, como presunto integrante de un grupo vinculado a los disturbios y bloqueos viales que estallaron tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según reportes oficiales, el arresto ocurrió cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Pública respondieron a múltiples denuncias sobre vehículos incendiados que bloqueaban carreteras estratégicas.

Screenshot 2026-02-25 at 11.16.39AM

Bloqueos coordinados y armas largas

De acuerdo con las autoridades:

  • El cubano fue detenido junto a tres ciudadanos mexicanos.

  • Habrían ingresado desde Huehuetoca, Estado de México.

  • Se dirigían hacia la autopista Arco Norte.

  • Estarían vinculados a al menos tres incendios de automotores.

Durante el operativo, se aseguraron:

  • 4 armas largas (2 AK-47 y 2 AR-15)

  • Bidones con combustible

  • Encendedores

  • Dosis de droga

Uno de los detenidos presentaba quemaduras, presuntamente relacionadas con los incendios.

Contexto: muerte del líder del CJNG

“El Mencho” fue abatido en un operativo militar en Jalisco, en una acción respaldada por inteligencia de Administración de Control de Drogas (DEA) y autoridades mexicanas.

Tras la captura de Joaquín Guzmán, “El Chapo”, Oseguera Cervantes se consolidó como el narcotraficante más poderoso de México.

Bajo su mando, el CJNG expandió su influencia territorial y se convirtió en una de las organizaciones criminales más violentas del país.

La DEA ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Disturbios tras su abatimiento

La noticia de su muerte provocó:

  • Quema de vehículos

  • Bloqueos carreteros en varios estados

  • Alertas de seguridad a la población

  • Operativos coordinados en múltiples regiones

Las autoridades investigan si los disturbios fueron coordinados por células activas del CJNG como represalia inmediata.

Situación legal

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

El caso podría escalar a nivel federal dada la naturaleza del armamento y la presunta vinculación con crimen organizado.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

