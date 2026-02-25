Cubano detenido como presunto sicario de "El Mencho" tras disturbios y bloqueos en México

Un ciudadano cubano fue detenido en el estado de Hidalgo, México , como presunto integrante de un grupo vinculado a los disturbios y bloqueos viales que estallaron tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según reportes oficiales, el arresto ocurrió cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Pública respondieron a múltiples denuncias sobre vehículos incendiados que bloqueaban carreteras estratégicas.

De acuerdo con las autoridades:

Durante el operativo, se aseguraron:

Estarían vinculados a al menos tres incendios de automotores.

Se dirigían hacia la autopista Arco Norte.

Habrían ingresado desde Huehuetoca, Estado de México.

El cubano fue detenido junto a tres ciudadanos mexicanos.

Uno de los detenidos presentaba quemaduras, presuntamente relacionadas con los incendios.

“El Mencho” fue abatido en un operativo militar en Jalisco, en una acción respaldada por inteligencia de Administración de Control de Drogas (DEA) y autoridades mexicanas.

Tras la captura de Joaquín Guzmán, “El Chapo”, Oseguera Cervantes se consolidó como el narcotraficante más poderoso de México.

Bajo su mando, el CJNG expandió su influencia territorial y se convirtió en una de las organizaciones criminales más violentas del país.

La DEA ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Disturbios tras su abatimiento

La noticia de su muerte provocó:

Quema de vehículos

Bloqueos carreteros en varios estados

Alertas de seguridad a la población

Operativos coordinados en múltiples regiones

Las autoridades investigan si los disturbios fueron coordinados por células activas del CJNG como represalia inmediata.

Situación legal

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

El caso podría escalar a nivel federal dada la naturaleza del armamento y la presunta vinculación con crimen organizado.