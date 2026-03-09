americateve

José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer advierte a Trump y Marco Rubio sobre rumores de negociación con el régimen cubano

José Daniel Ferrer advierte a Trump y Marco Rubio sobre un posible acuerdo con el régimen cubano que permitiría a los Castro permanecer en el poder

Por Redacción América Noticias Miami
Trump Ferrer

Ferrer alerta a Trump y Marco Rubio sobre posible acuerdo con la dictadura cubana

El opositor cubano José Daniel Ferrer lanzó una advertencia pública al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado Marco Rubio, tras reportes que sugieren que Washington estaría explorando un posible acuerdo económico con el régimen de Cuba.

Las advertencias del líder de la Unión Patriótica de Cuba surgen después de que el diario USA Today publicara reportes sobre una posible estrategia de presión económica combinada con apertura selectiva hacia la isla.

Preocupación por una negociación que mantenga al castrismo

Según los reportes citados, la administración estadounidense estaría evaluando una estrategia que incluiría acuerdos en sectores clave como:

  • puertos

  • energía

  • turismo

El plan también contemplaría una eventual flexibilización de algunas restricciones de viaje para ciudadanos estadounidenses.

Uno de los artículos incluso menciona un proceso denominado “Cubastroika”, inspirado en la Perestroika, que buscaría impulsar reformas económicas graduales dentro del sistema cubano.

Ferrer teme que el acuerdo fortalezca al régimen

Ferrer expresó su preocupación de que una estrategia de este tipo termine consolidando la estructura de poder del régimen en lugar de provocar una transición democrática real.

En un mensaje publicado en la red social X, el opositor escribió:

“Si después de capturar a Nicolás Maduro y eliminar a Alí Jamenei… Trump y Marco Rubio terminan cerrando solo un trato económico con los Castro, Estados Unidos tendría que enfrentar nuevamente peligrosos enemigos en el continente”.

El líder opositor también advirtió que permitir que la familia Castro mantenga influencia política en la isla podría generar tensiones geopolíticas a largo plazo.

Debate sobre el futuro político de Cuba

Las revelaciones han generado interrogantes sobre si una estrategia basada en reformas económicas graduales podría realmente transformar el sistema político cubano.

Históricamente, analistas señalan que el gobierno cubano ha demostrado capacidad para absorber cambios económicos limitados sin modificar el control político centralizado.

Ferrer insistió en que cualquier solución debe conducir a una transición democrática completa.

“La única solución es una Cuba completamente democrática, amiga de Estados Unidos y del mundo libre”.

