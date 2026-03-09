Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP) AP

Los futuros del S&P 500, del índice compuesto Nasdaq y del Promedio Industrial Dow Jones se negociaban con una baja de más del 1% tras haber caído más del 2% a última hora del domingo.

El enviado especial de China a Oriente Medio, Zhai Jun, pidió el fin de los ataques y afirmó que deben condenarse los golpes contra objetivos no militares y civiles. Mientras tanto, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, advirtió contra el acaparamiento, las compras de pánico y la colusión entre refinerías y gasolineras.

“Por favor, respondan de manera proactiva a la creciente volatilidad en los mercados financieros y de divisas, que son el sustento de nuestra economía”, dijo Lee.

Los precios del petróleo se dispararon después de que ambas partes en la guerra atacaran nuevos objetivos durante el fin de semana, incluidos algunos civiles. Bahrein acusó a Irán de golpear una de las plantas desalinizadoras que son cruciales para el agua potable en los países del Golfo. Israel atacó depósitos de petróleo en Teherán, lo que provocó una densa columna de humo y activó alertas ambientales.

El Nikkei recuperó parte de sus pérdidas anteriores y terminó con una baja del 5,2%, hasta 52.728,72. El Kospi de Corea del Sur se hundió un 6%, hasta 5.251,87.

Los mercados chinos, que tienden a verse menos afectados por las tendencias globales, registraron pérdidas más moderadas. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,6%, hasta 25.343,77, y el índice compuesto de Shanghái bajó un 0,7%, hasta 4.097,69.

El índice de referencia de Taiwán se desplomó un 4,4% y otros mercados regionales también se debilitaron.

A las 0600 GMT, el precio del barril de crudo Brent era de 103,54 dólares. El crudo de referencia de Estados Unidos subió a 107,35 dólares. Ambos estaban alrededor de un 15% por encima de sus precios de cierre del viernes.

Los precios del crudo han alcanzado sus niveles más altos en al menos 14 años, ya que la guerra, ahora en su segunda semana, arrastra a países y lugares que son críticos para la producción y el movimiento de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico. La última vez que superaron los 100 dólares fue poco después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022.

Stephen Innes, de SPI Asset Management, señaló en un comentario: “El mercado despertó con el sonido que todo operador macro teme. La campana de alarma del petróleo. Y esta vez no fue un timbre educado. Fue una sirena de incendio”.

El alza de los precios del petróleo y el gas, si persiste, podría propagarse por todo el mundo, complicando aún más la situación de países que todavía se ajustan a aranceles más altos sobre sus exportaciones a Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump.

Altos funcionarios de países del Sudeste Asiático se reunían esta semana en Manila, Filipinas, donde se esperaba que debatieran formas de contrarrestar el impacto del aumento de los costos energéticos.

“Los precios del petróleo alcanzarán un pico en algún momento —quizá ya lo hayan hecho, quizá aún falte—, pero es probable que fluctúen en niveles elevados durante semanas, tal vez meses”, comentó Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. “Con el tiempo —incluso si la guerra persiste—, es probable que los precios de la energía bajen. Pero durante este periodo, los altos precios de la energía reavivarán la inflación a nivel mundial y pesarán de manera notable sobre el crecimiento”.

El S&P 500 cayó un 1,3% el viernes después de que un informe mostrara que los empleadores de Estados Unidos recortaron más empleos el mes pasado de los que crearon y después de que los precios del petróleo se dispararan por encima de 90 dólares por barril. La combinación de una economía débil y una inflación alta es el peor escenario para los inversionistas porque la Reserva Federal no tiene una buena herramienta para resolver ambos problemas al mismo tiempo.

El Dow llegó a desplomarse hasta 945 puntos antes de cerrar con una pérdida de 453, o 0,9%, y el índice compuesto Nasdaq se hundió un 1,6%.

A primera hora del lunes, el dólar de Estados Unidos, que mantiene su estatus de refugio seguro para los inversionistas que se preparan ante la incertidumbre, ganó frente a otras divisas importantes. Se negociaba a 158,46 yenes japoneses, frente a 158,09 yenes a última hora del viernes. El euro subió a 1,1558 dólares, frente a 1,1556.

