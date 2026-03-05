americateve

cubano

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

Empresario cubano fue arrestado en Islamorada, Cayos de la Florida con orden final de deportación y antecedentes criminales

Por Redacción América Noticias Miami
Empresario cubano

Detención en los Cayos de la Florida reaviva debate sobre inmigración y antecedentes criminales

Un empresario cubano conocido por ser propietario de una franquicia en Islamorada, en los Cayos de Florida, fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses debido a que pesaba sobre él una orden final de deportación y un historial de delitos graves.

La información fue confirmada por Michael W. Banks, jefe de la U.S. Border Patrol, quien señaló que el arresto demuestra que “el éxito y el estatus no borran un pasado criminal”.

Antecedentes criminales pesaron en la detención

Según las autoridades, el ciudadano cubano —cuya identidad no ha sido revelada— tenía antecedentes por varios delitos, entre ellos:

  • Delitos relacionados con drogas

  • Robo mayor (grand theft)

  • Hurto

  • Resistencia al arresto

  • Conducción bajo los efectos del alcohol (DUI)

Las autoridades federales explicaron que, pese a su reconocimiento como propietario de una franquicia en Florida, el hombre ya tenía una orden judicial firme de expulsión del país.

Actualmente se encuentra bajo custodia mientras se ejecuta el proceso de deportación.

Qué significa una orden final de deportación

En el sistema migratorio de Estados Unidos, una orden final de deportación implica que:

  • Un juez de inmigración ya dictó la expulsión del país.

  • La persona agotó o no utilizó sus vías de apelación.

  • El gobierno puede ejecutar la deportación en cualquier momento.

Este tipo de órdenes suelen aplicarse con mayor rapidez cuando el inmigrante tiene antecedentes penales.

Foto del arresto muestra auto de lujo

Las autoridades difundieron una imagen del arresto en la que se observa en primer plano un vehículo de lujo Rolls-Royce, lo que ha llamado la atención en redes sociales.

Sin embargo, las autoridades no revelaron:

  • El nombre del empresario

  • La franquicia que operaba en Florida

Contexto: endurecimiento migratorio

El arresto se produce en medio de una política migratoria más estricta en Estados Unidos contra inmigrantes con antecedentes criminales, incluso si cuentan con negocios o estatus económico dentro del país.

Las autoridades han reiterado que la prioridad de las deportaciones son personas con historial delictivo.

