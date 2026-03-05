Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

Un empresario cubano conocido por ser propietario de una franquicia en Islamorada , en los Cayos de Florida , fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses debido a que pesaba sobre él una orden final de deportación y un historial de delitos graves.

La información fue confirmada por Michael W. Banks , jefe de la U.S. Border Patrol , quien señaló que el arresto demuestra que “el éxito y el estatus no borran un pasado criminal” .

Según las autoridades, el ciudadano cubano —cuya identidad no ha sido revelada— tenía antecedentes por varios delitos, entre ellos:

Success and Status doesn’t erase a criminal past. A prominent franchise owner with a lengthy criminal record and a final order of removal was taken into custody in Islamorada, FL. The Cuban national’s list of offenses includes felony drug offenses, grand theft, larceny, resisting… pic.twitter.com/aVnEENL5XM

Las autoridades federales explicaron que, pese a su reconocimiento como propietario de una franquicia en Florida , el hombre ya tenía una orden judicial firme de expulsión del país.

Actualmente se encuentra bajo custodia mientras se ejecuta el proceso de deportación .

En el sistema migratorio de Estados Unidos , una orden final de deportación implica que:

Un juez de inmigración ya dictó la expulsión del país.

La persona agotó o no utilizó sus vías de apelación.

El gobierno puede ejecutar la deportación en cualquier momento.

Este tipo de órdenes suelen aplicarse con mayor rapidez cuando el inmigrante tiene antecedentes penales.

Foto del arresto muestra auto de lujo

Las autoridades difundieron una imagen del arresto en la que se observa en primer plano un vehículo de lujo Rolls-Royce, lo que ha llamado la atención en redes sociales.

Sin embargo, las autoridades no revelaron:

El nombre del empresario

La franquicia que operaba en Florida

Contexto: endurecimiento migratorio

El arresto se produce en medio de una política migratoria más estricta en Estados Unidos contra inmigrantes con antecedentes criminales, incluso si cuentan con negocios o estatus económico dentro del país.

Las autoridades han reiterado que la prioridad de las deportaciones son personas con historial delictivo.