Trump defiende alza del petróleo y dice que vale la pena para eliminar la amenaza nuclear de Irán

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , afirmó que el reciente aumento en los precios del petróleo es un costo temporal que vale la pena asumir si conduce a eliminar la amenaza nuclear de Irán .

En un mensaje publicado en Truth Social , el mandatario señaló que el incremento en el precio del crudo es una consecuencia inmediata del conflicto, pero aseguró que los costos energéticos caerán una vez concluya la operación militar estadounidense.

Trump defendió la estrategia militar contra el régimen iraní y sostuvo que el impacto en el mercado energético es solo temporal.

“Los precios del petróleo a corto plazo… son un precio muy pequeño a pagar para Estados Unidos y para el mundo en términos de seguridad y paz”, escribió el presidente.

En la misma publicación añadió que, una vez eliminada la amenaza nuclear iraní, los precios del petróleo deberían bajar rápidamente.

Las declaraciones del mandatario llegan en medio de un fuerte aumento en los mercados energéticos internacionales.

Un automóvil circula detrás del cartel de precios de gasolina de una gasolinera en San Francisco, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/Jeff Chiu)

El barril de Brent crude oil superó los 100 dólares durante el fin de semana, extendiendo una tendencia alcista impulsada por la escalada militar en Medio Oriente.

Según datos de los mercados, los futuros del petróleo se negociaban alrededor de 106,66 dólares por barril, lo que representa un aumento cercano al 59 % respecto a los 67 dólares registrados semanas atrás.

Trump exige “rendición incondicional”

Mientras continúan las operaciones militares, Trump reiteró que no habrá acuerdo de paz con Irán hasta que el país acepte una “rendición incondicional” y cambie su liderazgo político.

El presidente también afirmó que la campaña militar ha causado daños severos a la estructura de defensa iraní.

Según sus declaraciones, el ejército, la marina, los sistemas de comunicación y parte del liderazgo militar del país han sido debilitados, mientras que la fuerza aérea iraní habría quedado prácticamente neutralizada.