Abatido "El Mencho": cae el líder del CJNG tras operativo federal en Jalisco y ola de violencia

ABATIDO “EL MENCHO”: MÉXICO CONFIRMA LA CAÍDA DEL LÍDER DEL CJNG TRAS MEGAOPERATIVO

Nemesio Oseguera Cervantes , alias “El Mencho”, fue considerado durante años el narcotraficante más poderoso de México y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más violentas y con mayor expansión internacional.

Nemesio Oseguera, "El Mencho", fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido por fuerzas federales en México. La muerte del narco más buscado desató la violencia en varias ciudades del país con incendios y narcobloqueos.

Tras el debilitamiento del Cártel de Sinaloa luego de los arrestos de figuras como Joaquín Guzmán y Ismael Zambada García, el CJNG consolidó su control territorial y rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos.

De acuerdo con reportes preliminares, Oseguera Cervantes fue abatido durante un fuerte operativo federal en Tapalpa, Jalisco. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la muerte del capo, considerado objetivo prioritario tanto para México como para Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gabinete de seguridad ofrecerá detalles oficiales en las próximas horas.

El Departamento de Estado de EE.UU. mantenía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, cifra que había sido incrementada en diciembre de 2024 como parte de la presión internacional por cargos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.

Tensión en México: Reportan narcobloqueos, vehículos incendiados y ataques en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Colima y Oaxaca. La violencia del CJNG se desata tras reportes del presunto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Sicarios toman el aeropuerto de Guadalajara tras la caída de "El Mencho".

Violencia y bloqueos tras la operación

Tras el operativo, se registraron bloqueos, quema de vehículos y disturbios en estados como:

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Colima

Zacatecas

Guanajuato

Tamaulipas

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que se activaron operativos de seguridad y reforzamiento total de vigilancia.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ordenó la instalación inmediata de la Mesa de Seguridad Estatal y activó el “código rojo” para contener posibles represalias.

Desde el Senado, Laura Itzel Castillo Juárez calificó la acción como “un golpe certero a una de las células criminales que más han dañado a la sociedad mexicana”.

Impacto internacional

“El Mencho” figuraba en la lista de los criminales más buscados por agencias estadounidenses y era considerado pieza clave en el tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia territorio norteamericano.

Analistas señalan que su muerte podría provocar:

Fragmentación interna del CJNG

Luchas de poder entre células criminales

Aumento temporal de violencia en zonas estratégicas

Sin embargo, autoridades federales insisten en que el operativo marca un punto de inflexión en la estrategia contra el crimen organizado.