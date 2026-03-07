americateve

Cuba

Trump afirma que Cuba está en "sus últimos momentos" y promete que la isla tendrá "una gran vida nueva"

Donald Trump afirmó en Miami que Cuba está en “sus últimos momentos”, pero dijo que negocia con La Habana y aseguró que la isla tendrá una “gran vida nueva”

americateve | Redacción América Noticias Miami
Cuba alianza america

Trump asegura que Cuba vive su etapa final bajo el actual régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba atraviesa “sus últimos momentos de vida tal como es ahora”, aunque aseguró que la isla tendrá “una gran vida nueva” en el futuro.

El mandatario realizó estas declaraciones durante una cumbre regional celebrada en Miami, donde participaron varios presidentes latinoamericanos aliados a Washington.

Trump sostuvo además que su administración mantiene conversaciones con el gobierno cubano y que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo con La Habana.

“Cuba tendrá una gran vida nueva”

Durante su intervención, Trump describió la situación actual de Cuba como crítica.

“Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es ahora. Tendrá una gran vida nueva, pero está en sus últimos momentos de vida tal como es”, afirmó el mandatario.

El presidente también expresó que espera “con entusiasmo el gran cambio que pronto llegará a Cuba”, aunque aclaró que actualmente su prioridad diplomática está centrada en el conflicto con Irán.

Negociaciones con La Habana

Trump aseguró que él mismo y su secretario de Estado, Marco Rubio, están involucrados en conversaciones relacionadas con Cuba.

Según el mandatario, alcanzar un acuerdo podría resultar relativamente sencillo tras décadas de tensiones entre ambos países.

“Pensaría que un acuerdo con Cuba se haría muy fácilmente”, señaló el presidente durante el evento.

Las relaciones entre Washington y La Habana han estado marcadas por sanciones económicas, restricciones comerciales y disputas políticas durante más de medio siglo.

Crisis económica y energética en la isla

Las declaraciones de Trump se producen en un momento de profunda crisis económica en Cuba, agravada por la escasez de combustible, apagones masivos y una fuerte inflación.

La situación se ha intensificado tras la caída del suministro de petróleo procedente de Venezuela, aliado histórico de La Habana, lo que ha contribuido a una grave crisis energética en la isla.

Analistas consideran que esta combinación de factores económicos, energéticos y políticos ha aumentado la presión sobre el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel.

