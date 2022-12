Alertan sobre un aumento de ataques antisemitas en Florida.

“Pero ya estamos viendo un aumento salvaje de esos ataques en 2022 y año por año estamos viendo un aumento de 300% de ataques antisemitas contra la comunidad judía en el caso de Florida estamos viendo un aumento que no para”, dijo Leah Soibel, periodista y fundadora de Fuente Latina, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro con cobertura de la actualidad y la realidad de Israel y el Medio Oriente.

Este martes, líderes locales se reunieron en la Federación Judía de Miami para hablar sobre el reciente aumento de ataques en los condados Miami-Dade y Broward, e impulsar la campaña.

“La campaña Shine A light de este año comprende más de 200 empresas, organizaciones sin fines de lucro, comunidades, funcionarios electos y otros, y los alienta a unirse y ampliar la conciencia sobre el antisemitismo en todas sus formas”, dijo Jacob Solomon, presidente de la Gran Federación Judía de Miami.

Esto ocurre un día después de que el presidente Joe Biden expresara su alarma por el creciente antisemitismo y prometiera luchar contra el flagelo.

En declaraciones a los invitados presentes para una recepción de Hanukkah en la Casa Blanca, Biden dijo que es imperativo que la nación condene el odio, la violencia y el antisemitismo.

“El Hanukkah de este año llega en medio del aumento y envalentonamiento del antisemitismo en casa y, francamente, en todo el mundo. El silencio es complicidad. No debemos permanecer en silencio. Y no me escondí al respecto desde el principio. No me callaré. Estados Unidos no guardará silencio”, señaló Biden.