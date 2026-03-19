Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, restringe las transacciones vinculadas al crudo de origen ruso y excluye explícitamente a Cuba de cualquier operación autorizada, cerrando así una de las principales vías de suministro energético para la isla.

El documento oficial establece que, aunque se permiten ciertas operaciones con petróleo ruso en tránsito, estas no pueden involucrar a Cuba , lo que en la práctica bloquea cualquier intento de envío hacia el país.

Con esta decisión, Washington busca incrementar la presión económica y energética sobre La Habana, en un momento en que el régimen enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente.

La medida llega en un contexto crítico para la isla:

La infraestructura energética cubana, ya deteriorada, enfrenta ahora mayores restricciones que podrían profundizar el colapso.

Apagones prolongados en todo el país

EE.UU. cierra rutas de evasión

La decisión también apunta a bloquear operaciones que buscan evadir sanciones internacionales.

Uno de los casos bajo vigilancia es el del buque “Sea Horse”, que transporta diésel ruso y cuyo comportamiento ha generado sospechas por el uso de tácticas como:

Transferencias barco a barco

Manipulación de señales de rastreo

Rutas de navegación erráticas

Analistas señalan que estas prácticas forman parte de la llamada “flota fantasma” utilizada para sortear restricciones.

Escalada geopolítica en el Caribe

La nueva restricción refuerza la política de Estados Unidos de limitar el apoyo energético a aliados de Rusia, en medio de tensiones globales crecientes.

Al mismo tiempo, busca anticiparse a futuros envíos de crudo hacia Cuba, evitando que el régimen obtenga un alivio en medio de la crisis.

Más presión, menos margen de maniobra

Con esta medida, el margen de acción de Cuba se reduce aún más, en un escenario donde la dependencia del petróleo externo es clave para su funcionamiento económico.

Expertos advierten que el impacto podría ser inmediato, intensificando los apagones y agravando la situación social en la isla.