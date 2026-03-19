americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP bloquea envío de petróleo ruso a Cuba con nuevas sanciones de OFAC, aumentando la presión en plena crisis energética

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump Cuba

Washington / La Habana — El Gobierno de TRUMP ha dado un paso decisivo en su estrategia contra el régimen cubano al prohibir el envío de petróleo ruso a Cuba, mediante una nueva licencia emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

russia_gl134a

La medida, anunciada por el Departamento del Tesoro, restringe las transacciones vinculadas al crudo de origen ruso y excluye explícitamente a Cuba de cualquier operación autorizada, cerrando así una de las principales vías de suministro energético para la isla.

Golpe directo al suministro energético

El documento oficial establece que, aunque se permiten ciertas operaciones con petróleo ruso en tránsito, estas no pueden involucrar a Cuba, lo que en la práctica bloquea cualquier intento de envío hacia el país.

Con esta decisión, Washington busca incrementar la presión económica y energética sobre La Habana, en un momento en que el régimen enfrenta una de las peores crisis de su historia reciente.

Cuba en crisis energética extrema

La medida llega en un contexto crítico para la isla:

  • Apagones prolongados en todo el país

  • Escasez severa de combustible

  • Paralización de sectores productivos

La infraestructura energética cubana, ya deteriorada, enfrenta ahora mayores restricciones que podrían profundizar el colapso.

EE.UU. cierra rutas de evasión

La decisión también apunta a bloquear operaciones que buscan evadir sanciones internacionales.

Uno de los casos bajo vigilancia es el del buque “Sea Horse”, que transporta diésel ruso y cuyo comportamiento ha generado sospechas por el uso de tácticas como:

  • Transferencias barco a barco

  • Manipulación de señales de rastreo

  • Rutas de navegación erráticas

Analistas señalan que estas prácticas forman parte de la llamada “flota fantasma” utilizada para sortear restricciones.

Escalada geopolítica en el Caribe

La nueva restricción refuerza la política de Estados Unidos de limitar el apoyo energético a aliados de Rusia, en medio de tensiones globales crecientes.

Al mismo tiempo, busca anticiparse a futuros envíos de crudo hacia Cuba, evitando que el régimen obtenga un alivio en medio de la crisis.

Más presión, menos margen de maniobra

Con esta medida, el margen de acción de Cuba se reduce aún más, en un escenario donde la dependencia del petróleo externo es clave para su funcionamiento económico.

Expertos advierten que el impacto podría ser inmediato, intensificando los apagones y agravando la situación social en la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
costa rica rompe relaciones con cuba y cierra embajada por crisis de derechos humanos en la isla

Costa Rica rompe relaciones con Cuba y cierra embajada por crisis de derechos humanos en la isla

rusia desafia a trump y envia petroleo a cuba con buques sancionados en plena crisis energetica

Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

transporte en cuba colapsa: solo 1.716 viajes de omnibus y 27 trenes en un mes por crisis energetica

Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

La gente observa la puesta de sol desde el Malecón durante un apagón en La Habana, el lunes 16 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

El comercio con Cuba se desploma mientras Trump aumenta presión sobre líderes comunistas

Destacados del día

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026
ULTIMA HORA

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026

Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

Díaz-Canel critica cierre de embajada de Costa Rica y acusa presión de EE.UU. en crisis diplomática

Díaz-Canel critica cierre de embajada de Costa Rica y acusa presión de EE.UU. en crisis diplomática

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter