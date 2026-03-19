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Cuba

Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

Crisis energética hunde el transporte en Cuba: mínimos históricos de ómnibus y trenes, movilidad paralizada y servicios básicos al límite

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
guaguas cuba

La Habana — El sistema de transporte en Cuba ha entrado en una fase crítica sin precedentes, operando en mínimos históricos debido a la crisis energética que golpea al país, con apenas 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes, según datos oficiales.

El propio ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció que el país ha tenido que reducir las salidas de ómnibus nacionales a una diaria por provincia, mientras que los trenes circulan con una frecuencia de hasta ocho días, limitando severamente la movilidad en toda la isla.

Bus en Cuba

Un país prácticamente paralizado

Las cifras reflejan una realidad alarmante:

  • Solo 90.000 pasajeros transportados por ómnibus en un mes

  • Apenas 40.000 personas movilizadas en trenes

  • Servicios locales suspendidos o reducidos

El resultado es un país donde trasladarse entre provincias —o incluso dentro de las ciudades— se ha convertido en un desafío impredecible.

Crisis total: transporte, combustible y servicios

La crisis no se limita al transporte terrestre.

  • Transporte marítimo reducido a dos salidas semanales

  • Vuelos nacionales con severas restricciones

  • Escasez de combustible en todos los niveles

El gobierno ha priorizado únicamente sectores “estratégicos” como salud, educación y energía, dejando al resto de la población con opciones extremadamente limitadas.

Soluciones improvisadas para sobrevivir

Ante la falta de transporte, el propio régimen ha recurrido a medidas extremas:

  • Pacientes hospitalizados por falta de traslado

  • Uso de taxis y triciclos para servicios médicos

  • Dependencia de transportistas privados

Estas soluciones reflejan el nivel de precariedad de un sistema que opera al borde del colapso.

Inversiones detenidas y deterioro acumulado

La crisis también ha paralizado casi todas las inversiones en infraestructura:

  • Carreteras sin mantenimiento

  • Terminales deterioradas

  • Proyectos detenidos indefinidamente

Expertos advierten que esta parálisis agravará aún más el deterioro estructural del sistema de transporte en los próximos años.

Medidas desesperadas en medio del colapso

El gobierno apuesta ahora por soluciones de emergencia:

  • Impulso al transporte eléctrico

  • Legalización de vehículos informales

  • Integración parcial del sector privado

Sin embargo, estas iniciativas chocan con una realidad evidente: un sistema eléctrico colapsado por apagones constantes.

Una crisis que no da tregua

Mientras el país intenta sostener operaciones básicas, el transporte se convierte en uno de los sectores más golpeados por la crisis generalizada.

Cuba enfrenta así un escenario donde la movilidad —clave para la economía y la vida diaria— está severamente restringida, reflejando el profundo deterioro del sistema.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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