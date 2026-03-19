Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

La Habana — El sistema de transporte en Cuba ha entrado en una fase crítica sin precedentes, operando en mínimos históricos debido a la crisis energética que golpea al país, con apenas 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes, según datos oficiales.

El propio ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció que el país ha tenido que reducir las salidas de ómnibus nacionales a una diaria por provincia , mientras que los trenes circulan con una frecuencia de hasta ocho días , limitando severamente la movilidad en toda la isla.

Las cifras reflejan una realidad alarmante:

El resultado es un país donde trasladarse entre provincias —o incluso dentro de las ciudades— se ha convertido en un desafío impredecible.

Solo 90.000 pasajeros transportados por ómnibus en un mes

La crisis no se limita al transporte terrestre.

El gobierno ha priorizado únicamente sectores “estratégicos” como salud, educación y energía, dejando al resto de la población con opciones extremadamente limitadas.

Escasez de combustible en todos los niveles

Soluciones improvisadas para sobrevivir

Ante la falta de transporte, el propio régimen ha recurrido a medidas extremas:

Pacientes hospitalizados por falta de traslado

Uso de taxis y triciclos para servicios médicos

Dependencia de transportistas privados

Estas soluciones reflejan el nivel de precariedad de un sistema que opera al borde del colapso.

Inversiones detenidas y deterioro acumulado

La crisis también ha paralizado casi todas las inversiones en infraestructura:

Carreteras sin mantenimiento

Terminales deterioradas

Proyectos detenidos indefinidamente

Expertos advierten que esta parálisis agravará aún más el deterioro estructural del sistema de transporte en los próximos años.

Medidas desesperadas en medio del colapso

El gobierno apuesta ahora por soluciones de emergencia:

Impulso al transporte eléctrico

Legalización de vehículos informales

Integración parcial del sector privado

Sin embargo, estas iniciativas chocan con una realidad evidente: un sistema eléctrico colapsado por apagones constantes.

Una crisis que no da tregua

Mientras el país intenta sostener operaciones básicas, el transporte se convierte en uno de los sectores más golpeados por la crisis generalizada.

Cuba enfrenta así un escenario donde la movilidad —clave para la economía y la vida diaria— está severamente restringida, reflejando el profundo deterioro del sistema.