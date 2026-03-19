Transporte en Cuba colapsa: solo 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes por crisis energética

La Habana — El sistema de transporte en Cuba ha entrado en una fase crítica sin precedentes, operando en mínimos históricos debido a la crisis energética que golpea al país, con apenas 1.716 viajes de ómnibus y 27 trenes en un mes, según datos oficiales.
El propio ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció que el país ha tenido que reducir las salidas de ómnibus nacionales a una diaria por provincia, mientras que los trenes circulan con una frecuencia de hasta ocho días, limitando severamente la movilidad en toda la isla.
Un país prácticamente paralizado
Las cifras reflejan una realidad alarmante:
Solo 90.000 pasajeros transportados por ómnibus en un mes
Apenas 40.000 personas movilizadas en trenes
Servicios locales suspendidos o reducidos
El resultado es un país donde trasladarse entre provincias —o incluso dentro de las ciudades— se ha convertido en un desafío impredecible.
Crisis total: transporte, combustible y servicios
La crisis no se limita al transporte terrestre.
Transporte marítimo reducido a dos salidas semanales
Vuelos nacionales con severas restricciones
Escasez de combustible en todos los niveles
El gobierno ha priorizado únicamente sectores “estratégicos” como salud, educación y energía, dejando al resto de la población con opciones extremadamente limitadas.
Soluciones improvisadas para sobrevivir
Ante la falta de transporte, el propio régimen ha recurrido a medidas extremas:
Pacientes hospitalizados por falta de traslado
Uso de taxis y triciclos para servicios médicos
Dependencia de transportistas privados
Estas soluciones reflejan el nivel de precariedad de un sistema que opera al borde del colapso.
Inversiones detenidas y deterioro acumulado
La crisis también ha paralizado casi todas las inversiones en infraestructura:
Carreteras sin mantenimiento
Terminales deterioradas
Proyectos detenidos indefinidamente
Expertos advierten que esta parálisis agravará aún más el deterioro estructural del sistema de transporte en los próximos años.
Medidas desesperadas en medio del colapso
El gobierno apuesta ahora por soluciones de emergencia:
Impulso al transporte eléctrico
Legalización de vehículos informales
Integración parcial del sector privado
Sin embargo, estas iniciativas chocan con una realidad evidente: un sistema eléctrico colapsado por apagones constantes.
Una crisis que no da tregua
Mientras el país intenta sostener operaciones básicas, el transporte se convierte en uno de los sectores más golpeados por la crisis generalizada.
Cuba enfrenta así un escenario donde la movilidad —clave para la economía y la vida diaria— está severamente restringida, reflejando el profundo deterioro del sistema.