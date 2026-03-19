Díaz-Canel critica cierre de embajada de Costa Rica y acusa presión de EE.UU. en crisis diplomática

La Habana / San José — El dictador cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó con dureza al cierre de la embajada de Costa Rica en La Habana, calificando la decisión como “un acto inamistoso” y atribuyéndola a presuntas presiones del gobierno de Estados Unidos.

A través de la red social X, Díaz-Canel afirmó que la medida responde a una estrategia para aislar internacionalmente a Cuba , en medio de un creciente deterioro de sus relaciones diplomáticas en la región.

La reacción del mandatario cubano llega luego de que el gobierno de Costa Rica anunciara el cierre de su sede diplomática en la isla y solicitara la retirada del personal cubano en San José, una decisión que en la práctica implica una ruptura de relaciones diplomáticas plenas.

Las autoridades costarricenses justificaron la medida señalando el deterioro sostenido de los derechos humanos en Cuba , incluyendo la represión contra activistas, restricciones a libertades fundamentales y el agravamiento de la crisis económica.

En lugar de abordar las denuncias sobre la situación interna del país, el líder cubano optó por responsabilizar a Washington.

Según su versión, la decisión de Costa Rica responde a “evidentes presiones” de Estados Unidos, en lo que describió como una ofensiva internacional contra el régimen.

Sin embargo, críticos señalan que La Habana evita reconocer el creciente descontento interno y el aumento de la represión contra la sociedad civil.

Costa Rica defiende su postura

El presidente costarricense Rodrigo Chaves defendió la decisión como una respuesta firme ante una situación que calificó de “inaceptable”.

Además, expresó solidaridad con el pueblo cubano, subrayando la necesidad de respeto a los derechos fundamentales en la isla.

Más presión internacional sobre Cuba

El cierre de la embajada se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre el régimen cubano, en medio de una crisis económica y social que continúa deteriorándose.

Apagones, escasez de alimentos y restricciones políticas han intensificado las críticas de gobiernos y organismos internacionales.

A pesar del conflicto, Díaz-Canel insistió en que las relaciones históricas entre ambos pueblos prevalecerán, minimizando el impacto de la decisión diplomática.