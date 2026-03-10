Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Un reportaje periodístico reveló que Adys Lastres Morera , hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera , actual jefa del conglomerado militar GAESA , reside en el estado de Florida y figura vinculada a empresas del sector inmobiliario.

La información fue divulgada en un reportaje del periodista Mario J. Pentón publicado por Martí Noticias , basado en registros oficiales de compañías en Estados Unidos.

Según documentos de la Florida Division of Corporations , Lastres Morera aparece registrada como gerente o agente en varias empresas relacionadas con inversiones inmobiliarias.

La empresa REMAS Investments ofrece servicios de compra, venta y gestión de propiedades, además de asesoría para inversionistas interesados en terrenos, viviendas y condominios.

REMAS Investments LLC , dedicada a inversiones y gestión de propiedades

Llegó a Estados Unidos en 2023

De acuerdo con el reportaje, Adys Lastres Morera habría llegado a Estados Unidos en enero de 2023, tras ser reclamada por su hijo Ernesto Carvajal Lastres, ciudadano estadounidense.

Desde entonces aparece vinculada a compañías inmobiliarias en Florida, uno de los mercados más dinámicos del sector de bienes raíces en el país.

Vínculos con el poder económico del régimen cubano

La hermana de la empresaria en Florida, Ania Guillermina Lastres Morera, dirige actualmente GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Este grupo controla sectores estratégicos de la economía cubana, incluyendo:

turismo

comercio minorista en divisas

remesas

banca

gran parte del comercio exterior

Entre las empresas bajo su control se encuentran Gaviota, CIMEX, TRD Caribe y el Banco Financiero Internacional.

El conglomerado ha sido sancionado por el U.S. Department of the Treasury por su presunto vínculo con el aparato militar del régimen cubano.

Antecedentes en negocios inmobiliarios en Cuba

Antes de emigrar a Estados Unidos, Adys Lastres Morera gestionaba propiedades turísticas en La Habana.

Un perfil verificado en Airbnb mostraba que administraba varias viviendas destinadas al alquiler turístico.

Entre ellas figuraban:

Casa Verde Habana , cerca de la Plaza de la Revolución

Casa Presidente , un apartamento de lujo de 320 m²

otra propiedad ubicada en Paseo y avenida Independencia

Tras la publicación de reportajes sobre su entorno familiar, la empresaria eliminó sus perfiles en redes sociales.