GAESA

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Hermana de la jefa del conglomerado militar GAESA vive en Florida desde 2023 y aparece vinculada a empresas inmobiliarias, según registros corporativos

Por Redacción América Noticias Miami
Ania Guillermina Lastres Morera

Revelan que hermana de la jefa de GAESA reside en Florida y participa en empresas de bienes raíces

Un reportaje periodístico reveló que Adys Lastres Morera, hermana de la general Ania Guillermina Lastres Morera, actual jefa del conglomerado militar GAESA, reside en el estado de Florida y figura vinculada a empresas del sector inmobiliario.

La información fue divulgada en un reportaje del periodista Mario J. Pentón publicado por Martí Noticias, basado en registros oficiales de compañías en Estados Unidos.

Embed - ESCANDALO: Hermana de jefa de GAESA vive en FLORIDA desde 2023 y ya dirige negocios de REAL STATE

Aparece como directiva de empresas en Florida

Según documentos de la Florida Division of Corporations, Lastres Morera aparece registrada como gerente o agente en varias empresas relacionadas con inversiones inmobiliarias.

Entre ellas figura:

  • REMAS Investments LLC, dedicada a inversiones y gestión de propiedades

  • Santa Elena Investments LLC, registrada en Boca Raton

La empresa REMAS Investments ofrece servicios de compra, venta y gestión de propiedades, además de asesoría para inversionistas interesados en terrenos, viviendas y condominios.

Screenshot 2026-03-10 at 10.14.59AM

Llegó a Estados Unidos en 2023

De acuerdo con el reportaje, Adys Lastres Morera habría llegado a Estados Unidos en enero de 2023, tras ser reclamada por su hijo Ernesto Carvajal Lastres, ciudadano estadounidense.

Desde entonces aparece vinculada a compañías inmobiliarias en Florida, uno de los mercados más dinámicos del sector de bienes raíces en el país.

Vínculos con el poder económico del régimen cubano

La hermana de la empresaria en Florida, Ania Guillermina Lastres Morera, dirige actualmente GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Este grupo controla sectores estratégicos de la economía cubana, incluyendo:

  • turismo

  • comercio minorista en divisas

  • remesas

  • banca

  • gran parte del comercio exterior

Entre las empresas bajo su control se encuentran Gaviota, CIMEX, TRD Caribe y el Banco Financiero Internacional.

El conglomerado ha sido sancionado por el U.S. Department of the Treasury por su presunto vínculo con el aparato militar del régimen cubano.

Antecedentes en negocios inmobiliarios en Cuba

Antes de emigrar a Estados Unidos, Adys Lastres Morera gestionaba propiedades turísticas en La Habana.

Un perfil verificado en Airbnb mostraba que administraba varias viviendas destinadas al alquiler turístico.

Entre ellas figuraban:

  • Casa Verde Habana, cerca de la Plaza de la Revolución

  • Casa Presidente, un apartamento de lujo de 320 m²

  • otra propiedad ubicada en Paseo y avenida Independencia

Tras la publicación de reportajes sobre su entorno familiar, la empresaria eliminó sus perfiles en redes sociales.

Deja tu comentario

