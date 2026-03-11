Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Dos ciudadanos cubanos fueron arrestados en Florida acusados de participar en un esquema de robo organizado que provocó pérdidas superiores a 370,000 dólares en tiendas minoristas , según informaron las autoridades estatales.

Los detenidos fueron identificados como Raydel Amado Gines Prieto , de 52 años, y Erisniel Melgarejo Rodríguez , de 36, ambos residentes en San Petersburgo , en la costa oeste de Florida.

De acuerdo con el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) , los sospechosos habrían cometido más de 150 robos en comercios minoristas en distintos condados del estado.

La investigación fue iniciada en diciembre de 2023 por la Brigada de Delitos Organizados en Comercios Minoristas del FDLE.

El caso comenzó después de que representantes de seguridad de una importante cadena de tiendas denunciaron una serie de robos recurrentes en establecimientos de bricolaje y mejoras del hogar en el oeste de Florida.

Aunque la compañía afectada no fue identificada públicamente, los investigadores lograron vincular a los sospechosos con un patrón repetido de hurtos.

Así operaba el esquema de robo

Según los investigadores, los acusados utilizaban varios métodos para sustraer mercancía sin pagar.

Entre las técnicas utilizadas estaban:

escaneo insuficiente en cajas de autopago

devoluciones fraudulentas de productos

salir de las tiendas con carros llenos de mercancía sin pagar

Este esquema permitió que los sospechosos acumularan más de 370,000 dólares en productos robados.

La investigación determinó que los robos comenzaron al menos desde agosto de 2023.

Más de 150 robos vinculados al caso

Los agentes del FDLE lograron conectar a los sospechosos con más de 150 incidentes de hurto en distintos comercios.

El pasado 2 de marzo, la Oficina del Sheriff del condado de Pinellas arrestó a Melgarejo Rodríguez tras ejecutarse una orden judicial.

Por su parte, Gines Prieto ya se encontraba bajo custodia por cargos no relacionados al momento en que se emitió la orden de arresto.

Ambos enfrentan cargos de robo organizado

Cada uno de los acusados enfrenta dos cargos por robo organizado, un delito grave bajo la legislación del estado de Florida.

Las autoridades confirmaron que ambos permanecen detenidos mientras avanza el proceso judicial.

El FDLE aseguró que el caso sigue bajo investigación y que la Fiscalía General del Estado de Florida será la encargada de llevar adelante la acusación.

“Ambos están ahora tras las rejas y el equipo de acusación del fiscal general se asegurará de que rindan cuentas”, indicaron las autoridades en un comunicado.