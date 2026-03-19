Rusia desafía a Trump y envía petróleo a Cuba con buques sancionados en plena crisis energética

La Habana / Moscú / Washington — En un abierto desafío geopolítico a la política energética de Estados Unidos, Rusia ha enviado al menos dos buques cargados con petróleo hacia Cuba , buscando aliviar la severa crisis energética que golpea a la isla tras el endurecimiento del cerco impulsado por la administración de Donald Trump.

El petrolero ruso “Anatoly Kolodkin” , sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, transporta aproximadamente 730.000 barriles de crudo con destino a la terminal de Matanzas, marcando el primer gran suministro energético a Cuba en más de dos meses.

A este envío se suma el buque “Sea Horse” , con bandera de Hong Kong, que transporta cerca de 200.000 barriles de diésel ruso , en una operación que, según analistas, busca evadir el control internacional mediante tácticas asociadas a la llamada “flota fantasma” rusa.

El movimiento representa un golpe directo al bloqueo petrolero impuesto por Washington, que desde enero ha intentado cortar las principales fuentes de suministro energético del régimen cubano.

La estrategia estadounidense incluyó presión sobre aliados como México y el colapso del suministro venezolano, dejando a Cuba prácticamente sin combustible desde inicios de año.

Sin embargo, Moscú ha decidido intervenir de forma directa, reafirmando su respaldo político y energético a La Habana en medio de una creciente confrontación con Estados Unidos.

Cuba al borde del colapso energético

La llegada de estos cargamentos ocurre en un contexto crítico:

Apagones masivos en todo el país

Escasez de combustible para transporte y generación eléctrica

Paralización de sectores clave

Cuba no había recibido envíos significativos de petróleo desde enero, lo que ha agravado una crisis estructural que arrastra décadas.

Expertos advierten que, aunque el suministro ruso podría ofrecer un alivio temporal, apenas cubriría entre 10 y 20 días de consumo, sin resolver el colapso energético de fondo.

Escalada geopolítica en el Caribe

El envío de petróleo ruso no solo busca aliviar la crisis cubana, sino también enviar un mensaje político claro a Washington.

Mientras la administración Trump endurece su política hacia Cuba, Rusia responde con acciones concretas en el terreno energético, elevando las tensiones en el Caribe y reconfigurando el tablero geopolítico regional.

El uso de buques sancionados y rutas opacas refuerza la narrativa de una confrontación directa entre potencias en torno al control energético.

Un alivio limitado, una crisis estructural

A pesar del impacto mediático, los envíos rusos no representan una solución definitiva.

Cuba consume decenas de miles de barriles diarios, y los expertos coinciden en que estos cargamentos solo ofrecen un respiro momentáneo a un sistema energético colapsado tras décadas de mala gestión y dependencia externa.

La crisis, lejos de resolverse, entra ahora en una nueva fase marcada por la tensión internacional.