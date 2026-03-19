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Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026

Administración TRUMP deporta 117 cubanos en nuevo vuelo a La Habana, elevando cifras de 2026 y endureciendo el control migratorio

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
DEPORTACION CUBA

La Habana / Washington — Estados Unidos ejecutó este jueves un nuevo vuelo de deportación hacia Cuba con 117 migrantes cubanos, en una operación que refuerza la presión migratoria en 2026 y evidencia el endurecimiento de las políticas de control fronterizo.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana con 89 hombres y 28 mujeres, según confirmó el Ministerio del Interior (MININT) a través de sus canales oficiales.

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Aumentan las deportaciones en 2026

Con este operativo, ya suman más de 400 migrantes cubanos deportados desde Estados Unidos en lo que va de 2026, en al menos nueve vuelos coordinados con distintos países de la región.

Las autoridades cubanas indicaron que el vuelo se realizó como parte de los acuerdos migratorios bilaterales vigentes entre ambos gobiernos.

Sin embargo, el incremento sostenido de deportaciones refleja una política más estricta frente a la migración irregular.

Casos bajo investigación

El MININT informó que tres de los migrantes deportados fueron trasladados a órganos de investigación, debido a su presunta implicación en delitos antes de abandonar la isla.

Este elemento añade un componente de seguridad a las operaciones de retorno, en línea con medidas adoptadas recientemente por Estados Unidos.

Endurecimiento del control migratorio

El primer vuelo de deportación del año se realizó el 9 de febrero, cuando 170 cubanos fueron retornados a la isla, incluyendo individuos con antecedentes por delitos graves como asesinato, violación, secuestro y narcotráfico.

Posteriormente, el 19 de febrero, otro vuelo con 116 migrantes elevó rápidamente las cifras de deportación.

El nuevo vuelo del 19 de marzo confirma una tendencia clara: el incremento de las expulsiones como herramienta de control migratorio.

Crisis migratoria en contexto

El aumento de deportaciones ocurre en paralelo a la persistente crisis económica y social en Cuba, que continúa impulsando a miles de ciudadanos a abandonar la isla en busca de mejores oportunidades.

Las autoridades cubanas reiteraron su llamado a una migración “regular, segura y ordenada”, advirtiendo sobre los riesgos de las rutas ilegales.

Una tendencia que sigue en ascenso

En 2025, las cifras ya habían sido elevadas, con miles de migrantes cubanos deportados en múltiples vuelos coordinados entre Washington y La Habana.

Ahora, en 2026, la tendencia se mantiene, consolidando un escenario de mayor control migratorio y cooperación bilateral en materia de retornos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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