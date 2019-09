Cubana baleada durante tiroteo en Texas narra detalles del suceso que vivió junto a su bebé de 11 meses

Marian Boada esta noche puede acurrucar a su hijo de once meses de nacido. En su cuerpo lleva las marcas de tres heridas de bala que recibió el sábado 31 de agosto en Odessa, Texas, cuando se encontraba en una señal de pare y comenzaron los disparos.

Para Maria, lo único que importaba en ese momento era su hijo que iba en la parte trasera de su camioneta.

La mujer de 27 años y natural de Boyeros, en cuba fue trasladada a un hospital donde fue operada en múltiples ocasiones.

Cubana baleada durante tiroteo en Texas narra detalles del suceso

Ella salió ayer del centro medico. Y se encuentra junto a sus padres que vinieron de Cuba.

En el tiroteo de Odessa perdió la vida un cubano identificado como Rodolfo Arco, de 57 años, sus familiares aseguraron a la prensa que este padre se había mudado a esa ciudad escapando de la violencia de las vegas y que quería una vida mas tranquila.

En total en el sangriento incidente perdieron la vida siete personas y 25 resultaron heridas. El hombre identificado por las autoridades como el autor de la matanza murió en la misma.

Marian ahora esta enfocada en la recuperación y en cuidar a su hijo.

Y la recuperación de Marian, además de larga será costosa, por eso amigos y familiares crearon la pagina de Go Fund me Help Marian Boado encinosa para costear los gastos médicos.