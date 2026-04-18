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🚨 Muere cubano de 27 años bajo custodia de ICE en Miami

Un joven cubano falleció en un centro de detención de ICE en Miami; autoridades investigan el caso como presunto suicidio

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubano ICE

Muere cubano de 27 años bajo custodia de ICE en Miami; investigan presunto suicidio

Un nuevo caso vuelve a poner el foco en las condiciones dentro de centros de detención migratoria en Estados Unidos.

El cubano Aled Damien Carbonell-Betancourt, de 27 años, murió bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro Federal de Detención de Miami, en un hecho que las autoridades califican como presunto suicidio.

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Hallazgo en su celda

Según el informe oficial, el joven fue encontrado por un oficial a las 6:30 a.m. del 12 de abril en su celda.

Se activó de inmediato una emergencia médica

Se realizaron maniobras de reanimación

Equipos de rescate continuaron los intentos

A pesar de los esfuerzos, fue declarado muerto a las 7:31 a.m.

ICE confirmó el fallecimiento cinco días después, señalando que la causa oficial sigue bajo investigación.

Historial migratorio

Carbonell-Betancourt había ingresado a EE.UU. en octubre de 2024 y fue liberado inicialmente bajo supervisión migratoria.

Su situación cambió en noviembre de 2025 tras un incidente en Hialeah:

Fue detenido por un oficial de policía

Intentó huir y fue neutralizado con un taser

Enfrentó cargos que luego fueron reducidos

Posteriormente, ICE asumió su custodia en febrero de 2026 mientras avanzaba su proceso de deportación.

Casos recientes y preocupación

Este es el:

Tercer cubano fallecido bajo custodia de ICE en el actual periodo

Segundo caso reportado como presunto suicidio en Florida en menos de un mes

Otros casos incluyen:

Un cubano de 75 años fallecido en Miami en 2025

Un detenido de 55 años cuya muerte fue clasificada como homicidio en Texas

Contexto bajo escrutinio

El fallecimiento ocurre en medio de cuestionamientos sobre el sistema de detención migratoria:

Al menos 49 personas han muerto bajo custodia de ICE en este periodo

Nueve casos han sido catalogados como presuntos suicidios

La tasa de mortalidad alcanza su nivel más alto en más de dos décadas

Momento crítico para ICE

El caso coincide con la renuncia del director interino de ICE, en medio de críticas por el aumento de muertes en centros de detención.

Investigación en curso

Las autoridades notificaron a la familia y al gobierno cubano, mientras se mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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