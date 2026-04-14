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Texas

Cinco cubanos arrestados en Texas por robar y sacrificar 70 reses en esquema criminal millonario

Cinco cubanos fueron arrestados en Texas tras robar y sacrificar 70 reses. Enfrentan cargos graves por robo de ganado.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubanos texas

Una operación criminal que operó durante meses en Texas fue finalmente desmantelada.

Cinco hombres de origen cubano fueron arrestados en el condado de Williamson tras ser acusados de integrar una red organizada dedicada al robo y sacrificio ilegal de ganado, con pérdidas que podrían alcanzar cientos de miles de dólares.

Los detenidos fueron identificados como Ramon Martínez Miranda (50), Miguel Martínez Mons (58), Orleydis Martin Reyes (42), Yasmani Galis-Hernandez (34) y Reidel Martínez (41), quienes permanecen bajo custodia enfrentando cargos graves.

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El inicio: una simple parada de tráfico

El caso comenzó el 3 de diciembre de 2025, cuando una parada de tráfico por luces defectuosas destapó algo mucho mayor.

Dentro de un tráiler, los agentes encontraron tres reses muertas recientemente sacrificadas, lo que activó una investigación a gran escala.

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Así operaba la red

Las autoridades descubrieron un esquema bien organizado:

Identificaban ranchos vulnerables

Cortaban cercas durante la noche

Robaban el ganado

Sacrificaban los animales con herramientas especializadas

Documentaban todo en teléfonos móviles

Según los investigadores, el grupo logró robar y procesar alrededor de 70 reses durante meses.

Impacto económico y pruebas clave

Cada animal puede valer cerca de $2,000 dólares, lo que convierte el caso en un golpe económico significativo para los ganaderos locales.

Las autoridades encontraron evidencia contundente:

fotos del ganado robado

geolocalización de teléfonos

herramientas de sacrificio

municiones

El presunto cabecilla

Reidel Martínez, quien conducía el vehículo detenido inicialmente, habría intentado justificar los animales como compras legítimas, pero luego fue identificado como el presunto líder de la operación.

Investigación abierta

Las autoridades no descartan más implicados y advierten que este tipo de delitos aumenta con el alza en los precios de la carne.

El caso ha encendido las alarmas en la comunidad agrícola de Texas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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