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Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

COMMERCE CITY, Colorado, EE.UU. (AP) — Lionel Messi anotó dos goles, el argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame marcó por segundo partido consecutivo y el Inter Miami venció el sábado 3-2 a los Colorado Rapids para ampliar a siete partidos su racha sin perder.

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)
Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan) AP

Messi, quien abrió el marcador al convertir un penal a los 13 minutos, anotó el gol de la ventaja al 79. Colorado perdió el balón a la mitad de cancha, Messi recortó cerca de la esquina derecha del área y sacó un disparo ascendente que se coló entre dos defensores y entró pegado al segundo palo.

Messi suma siete goles esta temporada, empatado con Sam Surridge y Petar Musa como la mayor cantidad en la MLS.

Miami no ha perdido desde una derrota 3-0 ante Los Angeles FC en el partido inaugural de la temporada.

A Yannick Bright le mostraron una tarjeta roja directa al 87 y Miami jugó con un hombre menos el resto del encuentro.

Los Rapids habían ganado dos partidos seguidos y tres de sus últimos cuatro.

Josh Atencio le cometió un penal a Bright y Messi convirtió desde los once pasos para abrir el marcador.

Mateo Silvetti envió un centro bombeado al segundo palo para que Berterame rematara para el 2-0 en el quinto minuto del tiempo añadido del primer tiempo.

Berterame fue titular por primera vez en su carrera y anotó su primer gol en la MLS en su partido anterior, un empate 2-2 con los New York Red Bulls.

Rafael Navarro anotó al 58 para los Rapids. El delantero brasileño de 26 años marcó dos goles en una victoria 6-2 sobre Houston en su partido anterior y suma seis goles esta temporada.

Darren Yapi suplió a Hamzat Ojediran e instantes después, anotó al contraataque para poner el 2-2 a los 62 minutos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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