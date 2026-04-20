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El Cangrejo

EEUU confirma reunión directa con "El Cangrejo" en La Habana: figura clave del poder cubano entra en escena

Washington confirma reunión separada con “El Cangrejo” en Cuba, en medio de presión por presos políticos y reformas al régimen

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
El Cangrejo Raul

La administración de Donald Trump confirmó que un alto funcionario del Departamento de Estado sostuvo una reunión separada y formal con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, durante la visita oficial a La Habana el pasado 10 de abril.

El encuentro, revelado por un portavoz del Departamento de Estado, marca un punto clave en los contactos entre Washington y el régimen cubano, al reconocer por primera vez a esta figura como actor directo en el proceso de negociación.

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ARCHIVO – El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel ondea una bandera cubana mientras mira el desfile del Día del Trabajo junto a Raúl Castro, segundo de derecha a izquierda, y Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en la Plaza de la Revolución en La Habana, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo)
ARCHIVO – El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel ondea una bandera cubana mientras mira el desfile del Día del Trabajo junto a Raúl Castro, segundo de derecha a izquierda, y Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, en la Plaza de la Revolución en La Habana, el 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Ramon Espinosa, Archivo)

¿Quién es “El Cangrejo”?

Rodríguez Castro, de 41 años:

Teniente coronel del MININT

Jefe de la seguridad personal de Raúl Castro

Hijo de la élite del poder militar cubano

Es considerado una figura influyente dentro del círculo más cercano al poder, pese a no ocupar un cargo político formal visible.

Reunión clave en medio de presión

El encuentro ocurrió en paralelo a reuniones oficiales entre ambas delegaciones, en lo que fue:

El primer aterrizaje de un avión del gobierno de EE.UU. en Cuba desde 2016

Durante la visita, Washington planteó exigencias claras:

Liberación de presos políticos

Mayor apertura política

Reformas económicas

Compensación por propiedades confiscadas

También propuso llevar internet satelital Starlink a la isla y expresó preocupación por la presencia de actores extranjeros cerca del territorio estadounidense.

Economía en crisis y “ventana limitada”

Funcionarios estadounidenses advirtieron que:

La economía cubana está en “caída libre”

El régimen tiene una “ventana muy estrecha” para actuar

Sin embargo, desde La Habana, el régimen insiste en que el diálogo fue “respetuoso” y niega presiones o ultimátums.

Contradicciones y tensión creciente

La versión oficial cubana contrasta con reportes que indican:

EE.UU. habría dado 14 días para liberar presos políticos

Incluyendo a opositores como Otero Alcántara y Maykel Osorbo

El papel de “El Cangrejo” añade una nueva dimensión a las negociaciones, al situar a un miembro del núcleo duro del poder como interlocutor directo.

Un contacto que cambia el tablero

Este encuentro refleja:

Un nivel inusual de comunicación directa

Mayor presión política de EE.UU.

Un posible punto de inflexión en la relación bilateral

Con el tiempo corriendo y la crisis interna agravándose, las decisiones del régimen podrían marcar el rumbo inmediato de Cuba.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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