Nuevos detalles revelan lo que realmente pidió el equipo de Marco Rubio en la reunión secreta con El Cangrejo

Nuevos detalles revelan la magnitud de los contactos entre Washington y La Habana: una delegación de alto nivel enviada por el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo reuniones clave en Cuba, incluyendo un encuentro directo con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo” , figura central del poder en la isla.

Según reportes de medios estadounidenses, la misión marca uno de los movimientos diplomáticos más relevantes en años y confirma que Estados Unidos ha intensificado la presión sobre el régimen cubano en medio de su crisis más profunda .

MARCO RUBIO JUST MADE MOVES ON CUBA Sec. Rubio surged a delegation that met with the GRANDSON of FIDEL CASTRO, and made demands like opening up the internet and releasing more prisoners Marco has been waiting for this moment! "A U.S. government plane landed on the… pic.twitter.com/pFTJyhB6H1

La visita incluyó un hecho significativo:

Un avión del gobierno estadounidense aterrizó en Cuba por primera vez desde 2016

Durante las conversaciones, Washington dejó claro su enfoque:

Liberación de presos políticos

Apertura de internet en la isla

Reformas económicas y políticas

Funcionarios estadounidenses advirtieron que el régimen tiene:

“una pequeña ventana de oportunidad” para actuar antes de un deterioro irreversible.

El Cangrejo Raul

El papel clave de “El Cangrejo”

El encuentro con Rodríguez Castro confirma su rol como:

Interlocutor directo con EE.UU.

Figura influyente dentro del núcleo del poder

Canal paralelo en negociaciones discretas

Según las revelaciones, los contactos con él venían ocurriendo desde meses atrás, fuera de los canales diplomáticos tradicionales.

Presión máxima: presos políticos y reformas

Entre las exigencias planteadas por Washington destacan:

Liberación de opositores como Otero Alcántara y Maykel Osorbo

Introducción de internet satelital (Starlink)

Compensación por propiedades confiscadas

Mayor apertura política

Además, EE.UU. expresó preocupación por la presencia en Cuba de actores militares y de inteligencia extranjeros.

Señales militares y advertencias

Durante la visita, también se registró:

Un dron militar estadounidense sobrevolando la zona cercana a La Habana

El mensaje desde Washington fue contundente:

Se prioriza una solución diplomática, pero no se permitirá que Cuba se convierta en una amenaza de seguridad.

Incluso, fuentes citadas señalan que Trump evalúa opciones que van desde presión económica hasta escenarios más agresivos.

Versión oficial cubana vs realidad

Desde La Habana, el régimen sostiene que:

No hubo ultimátums

El diálogo fue “respetuoso y profesional”

La prioridad es el levantamiento del “cerco energético”

Sin embargo, la versión estadounidense apunta a un proceso mucho más tenso y condicionado.

Un momento decisivo

Las revelaciones confirman:

Un nivel inédito de contacto directo

Presión creciente de EE.UU.

Una negociación más profunda de lo que se admite públicamente

Con la economía en caída y el tiempo limitado, el régimen enfrenta decisiones que podrían definir el futuro inmediato de Cuba.