"La Revolución es fiesta y pachanga": video en La Habana desata indignación en plena crisis

Un video grabado en La Habana ha provocado una ola de indignación en redes sociales tras mostrar a dos mujeres defendiendo la vida en Cuba con un discurso que contrasta fuertemente con la crisis que vive el país.
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Dos cubanas defienden la “revolución como fiesta” en video viral grabado en La Habana mientras la isla enfrenta apagones, escasez y colapso económico
Un video grabado en La Habana ha provocado una ola de indignación en redes sociales tras mostrar a dos mujeres defendiendo la vida en Cuba con un discurso que contrasta fuertemente con la crisis que vive el país.
Las imágenes, difundidas por la periodista Sasi Alejandre, fueron captadas durante una actividad de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), donde las entrevistadas aseguraron sentirse felices pese a los problemas.
“Revolución es fiesta y pachanga todo el tiempo”, afirmaron entre risas.
Las declaraciones llegan en medio de una situación crítica en la isla:
Apagones prolongados
Escasez de alimentos y combustible
Falta de agua en numerosos hogares
A pesar de ello, las entrevistadas insistieron:
“Somos un pueblo alegre… nosotros resolvemos nuestros problemas”.
El video se viralizó rápidamente y generó una avalancha de comentarios, muchos de ellos cuestionando el contraste entre el discurso y la realidad cotidiana.
Entre las reacciones:
Otros usuarios interpretaron las declaraciones como una forma de evasión ante la crisis.
Las mujeres también restaron importancia a la situación política y a posibles escenarios de conflicto:
“No sé ni quién es Trump”, dijo una de ellas.
“Él es el que tiene miedo, nosotros no”, añadieron.
El video pone en evidencia:
La desconexión entre discurso oficial y realidad social
El desgaste económico y emocional de la población
La polarización creciente dentro y fuera de la isla
Mientras millones de cubanos enfrentan dificultades diarias, este tipo de mensajes continúan generando debate y controversia.
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