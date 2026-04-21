"La Revolución es fiesta y pachanga": video en La Habana desata indignación en plena crisis

Un video grabado en La Habana ha provocado una ola de indignación en redes sociales tras mostrar a dos mujeres defendiendo la vida en Cuba con un discurso que contrasta fuertemente con la crisis que vive el país.

Las imágenes, difundidas por la periodista Sasi Alejandre , fueron captadas durante una actividad de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) , donde las entrevistadas aseguraron sentirse felices pese a los problemas.

“ Revolución es fiesta y pachanga todo el tiempo ”, afirmaron entre risas.

“Que venga. No nos va a desactivar, lo vamos a desactivar nosotros a el”¿Como se vive desde Cuba

Las declaraciones llegan en medio de una situación crítica en la isla:

Escasez de alimentos y combustible

Falta de agua en numerosos hogares

A pesar de ello, las entrevistadas insistieron:

“Somos un pueblo alegre… nosotros resolvemos nuestros problemas”.

Reacciones: indignación y críticas

El video se viralizó rápidamente y generó una avalancha de comentarios, muchos de ellos cuestionando el contraste entre el discurso y la realidad cotidiana.

Entre las reacciones:

“El hambre hace delirar a la gente”

“El chiste del día”

“Están desconectadas de la realidad”

Otros usuarios interpretaron las declaraciones como una forma de evasión ante la crisis.

Minimizan tensiones internacionales

Las mujeres también restaron importancia a la situación política y a posibles escenarios de conflicto:

“No sé ni quién es Trump”, dijo una de ellas.

“Él es el que tiene miedo, nosotros no”, añadieron.

Un reflejo del momento que vive Cuba

El video pone en evidencia:

La desconexión entre discurso oficial y realidad social

El desgaste económico y emocional de la población

La polarización creciente dentro y fuera de la isla

Mientras millones de cubanos enfrentan dificultades diarias, este tipo de mensajes continúan generando debate y controversia.