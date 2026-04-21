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Habana

"La Revolución es fiesta y pachanga": video en La Habana desata indignación en plena crisis

Dos cubanas defienden la “revolución como fiesta” en video viral grabado en La Habana mientras la isla enfrenta apagones, escasez y colapso económico

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Un video grabado en La Habana ha provocado una ola de indignación en redes sociales tras mostrar a dos mujeres defendiendo la vida en Cuba con un discurso que contrasta fuertemente con la crisis que vive el país.

Las imágenes, difundidas por la periodista Sasi Alejandre, fueron captadas durante una actividad de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), donde las entrevistadas aseguraron sentirse felices pese a los problemas.

Revolución es fiesta y pachanga todo el tiempo”, afirmaron entre risas.

“Que venga. No nos va a desactivar, lo vamos a desactivar nosotros a el”¿Como se vive desde Cuba

Un discurso que choca con la realidad

Las declaraciones llegan en medio de una situación crítica en la isla:

Apagones prolongados

Escasez de alimentos y combustible

Falta de agua en numerosos hogares

A pesar de ello, las entrevistadas insistieron:

“Somos un pueblo alegre… nosotros resolvemos nuestros problemas”.

Reacciones: indignación y críticas

El video se viralizó rápidamente y generó una avalancha de comentarios, muchos de ellos cuestionando el contraste entre el discurso y la realidad cotidiana.

Entre las reacciones:

  • “El hambre hace delirar a la gente”
  • “El chiste del día”
  • “Están desconectadas de la realidad”

Otros usuarios interpretaron las declaraciones como una forma de evasión ante la crisis.

Minimizan tensiones internacionales

Las mujeres también restaron importancia a la situación política y a posibles escenarios de conflicto:

“No sé ni quién es Trump”, dijo una de ellas.

“Él es el que tiene miedo, nosotros no”, añadieron.

Un reflejo del momento que vive Cuba

El video pone en evidencia:

La desconexión entre discurso oficial y realidad social

El desgaste económico y emocional de la población

La polarización creciente dentro y fuera de la isla

Mientras millones de cubanos enfrentan dificultades diarias, este tipo de mensajes continúan generando debate y controversia.

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