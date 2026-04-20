Cuba confirma reunión secreta con EE.UU. en La Habana en medio de presión por presos políticos

El régimen cubano confirmó este lunes que sostuvo una reunión secreta con una delegación de Estados Unidos en La Habana, en un momento de alta tensión diplomática y creciente presión internacional por la situación de los presos políticos en la isla.
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El régimen cubano admite encuentro con EE.UU. en La Habana mientras crecen reportes de presión por liberar presos políticos clave
El régimen cubano confirmó este lunes que sostuvo una reunión secreta con una delegación de Estados Unidos en La Habana, en un momento de alta tensión diplomática y creciente presión internacional por la situación de los presos políticos en la isla.
La confirmación fue realizada por Alejandro García del Toro, alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), quien reconoció que el encuentro contó con representantes de alto nivel de ambos gobiernos.
Según la versión oficial, la reunión se desarrolló de forma “respetuosa y profesional”, con participación de secretarios adjuntos del Departamento de Estado y autoridades cubanas a nivel de viceministro.
El régimen negó que Estados Unidos haya impuesto condiciones o plazos durante el encuentro.
Sin embargo, reportes de medios estadounidenses señalan un escenario distinto:
Washington habría dado un ultimátum de dos semanas
Exigiendo la liberación de opositores como:
Luis Manuel Otero Alcántara
Maykel Osorbo
Estas versiones colocan la liberación de presos políticos como eje central de la negociación.
En su relato oficial, La Habana evitó referirse directamente a esas exigencias y centró el diálogo en temas económicos.
El régimen calificó las sanciones energéticas como:
“Un castigo injustificado”
Un obstáculo para el comercio internacional
La reunión ocurre en un momento crítico para Cuba:
Mientras La Habana proyecta una imagen de diálogo normalizado, las señales desde Washington apuntan a un proceso cargado de presión y condiciones.
El reconocimiento de este encuentro marca:
Contacto directo entre ambos gobiernos
Posible inicio de negociaciones más profundas
Un punto de inflexión en la relación bilateral
Con el supuesto plazo acercándose, la respuesta del régimen cubano podría definir el rumbo de las relaciones entre ambos países.
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