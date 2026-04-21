Escándalo en MIAMI: $96 millones desperdiciados en autobuses eléctricos abandonados en Miami-Dade y Broward

Un escándalo sacude al sur de Florida: Según una investigación exclusiva de Local 10 alrededor de 96 millones de dólares en autobuses eléctricos financiados con dinero público permanecen fuera de servicio, algunos abandonados en un vertedero y otros almacenados en instalaciones gubernamentales sin uso.
En los condados de Miami-Dade y Broward, decenas de estos vehículos llevan más de un año fuera de circulación, sin un plan claro para su recuperación o reemplazo.
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Millones inmovilizados y sin respuestas
En Miami-Dade, la frustración crece entre los comisionados:
Se exigió un informe oficial sobre el fracaso del proyecto
El documento aún no ha sido entregado
“Si no están funcionando, necesitamos recuperar ese dinero”, advirtió el comisionado Roberto González.
La propia alcaldesa Daniella Levine Cava reconoció el problema:
“Es una historia triste… se tomó la decisión equivocada”.
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Autobuses abandonados y fallas constantes
La situación es crítica:
- Autobuses alineados en la Base Aérea de Homestead
- Otros almacenados en instalaciones de transporte
- Un grupo incluso ubicado en un vertedero en Broward
Cada unidad tiene un costo aproximado de $1.1 millones.
Los problemas incluyen:
Fallas mecánicas recurrentes
Dificultad para conseguir piezas
Vehículos que dejaron de operar poco tiempo después de su lanzamiento
Quiebra del fabricante agrava la crisis
El colapso de la empresa Proterra, fabricante de los autobuses, dejó a los condados sin soporte técnico ni repuestos.
El impacto no es aislado:
Ciudades como Austin, Filadelfia y Louisville enfrentan problemas similares.
Broward busca deshacerse de la flota
En Broward, las autoridades ya evalúan:
Desechar los autobuses
Recuperar parte del dinero
Coordinar con el gobierno federal el proceso
“Es una profunda decepción”, admitieron funcionarios de transporte.
Promesa fallida del “futuro verde”
El proyecto fue presentado en 2023 como una transformación histórica hacia el transporte limpio.
Hoy, la realidad es distinta:
Una inversión millonaria sin retorno
Dudas sobre la viabilidad de los autobuses eléctricos
Cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos
¿Qué sigue?
Miami-Dade insiste en intentar recuperar la flota, mientras Broward ya considera eliminarla.
El caso deja abiertas preguntas clave:
- ¿Se podrá recuperar el dinero?
- ¿Fue una mala inversión pública?
- ¿Es sostenible el modelo eléctrico en transporte masivo?