VIDEO: Disputa por estacionamiento en Walmart del sur de Florida termina con un hombre muerto tras disparo

Justificado o no? Un hombre de 62 años murió después de una discusión por un parqueo en un Walmart de North Lauderdale, en Broward. Según el reporte, todo pasó a plena luz del día, poco antes de las 12:30 de la tarde. La policía recibió la llamada, llegó al parqueo y encontró… pic.twitter.com/BA0cMrjowh

Una discusión por un espacio de estacionamiento en un Walmart de North Lauderdale escaló hasta convertirse en una tragedia. La víctima, identificada como Bart Diguglielmo, murió horas después en el hospital. La mujer que disparó dijo a las autoridades que actuó en defensa propia.

Una disputa por un espacio de estacionamiento en el Walmart de North Lauderdale , en el condado de Broward, terminó con la muerte de un hombre de 62 años.

La víctima fue identificada por la Oficina del Sheriff del Condado de Broward como Bart Diguglielmo , residente de Lauderhill, quien recibió un disparo durante el altercado y fue trasladado de urgencia al Broward Health Medical Center .

El incidente ocurrió poco antes de las 12:30 p.m. del martes 30 de junio, en el estacionamiento del Walmart ubicado en 7900 West McNab Road .

Qué se sabe del altercado en el Walmart

De acuerdo con la investigación preliminar, Diguglielmo y una mujer cuya identidad no ha sido divulgada comenzaron una discusión verbal por un puesto de estacionamiento.

La confrontación escaló rápidamente hasta que la mujer abrió fuego.

Videos grabados por testigos y difundidos por medios locales muestran parte del momento previo al disparo. En las imágenes se observa al hombre avanzando hacia la mujer, quien sostiene un arma de fuego.

El video no muestra que Diguglielmo tuviera un arma.

Segundos después se escucha un disparo. El hombre cae sentado al suelo y luego se desploma en el estacionamiento.

La mujer no huyó y alegó defensa propia

Tras el tiroteo, la mujer permaneció en el lugar y cooperó con los detectives, según informó la BSO.

También dijo a los investigadores que disparó en defensa propia.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado cargos penales en su contra. La mujer fue interrogada, pero su nombre no ha sido divulgado mientras continúa la investigación.

La BSO indicó que, una vez concluido el expediente, el caso será presentado a la Fiscalía Estatal del Condado de Broward, que decidirá si corresponde presentar cargos.

Testigos describen una escena de pánico

Personas que estaban en el estacionamiento relataron momentos de tensión y confusión tras el disparo.

Un testigo identificado como David Anderson dijo a medios locales que escuchó a una mujer gritando en medio del incidente.

Otros videos difundidos por televisoras del sur de Florida muestran a personas alrededor de la escena y a la mujer esperando la llegada de las autoridades.

La investigación ahora se centra en determinar si el uso del arma estuvo justificado bajo la ley de Florida o si existió conducta criminal.

Quién era Bart Diguglielmo

Familiares de Bart Diguglielmo lo describieron como un hombre cristiano, veterano de guerra y enfermero retirado.

Según declaraciones de su hermana a medios locales, Diguglielmo sirvió en la Operación Tormenta del Desierto y trabajó durante unos 30 años en el área de enfermería.

La familiar sostuvo que era una buena persona y que no haría daño a nadie.

La muerte de Diguglielmo ha provocado conmoción entre allegados y residentes del área, especialmente por el motivo aparentemente menor que originó la disputa: un espacio de estacionamiento.

La ley Stand Your Ground entra en el debate

El alegato de defensa propia podría colocar el caso bajo la lupa de la ley de Florida conocida como Stand Your Ground.

Esa norma elimina la obligación de retirarse ante una amenaza en un espacio público y permite el uso de fuerza letal si una persona cree razonablemente que su vida o integridad están en peligro.

Sin embargo, la ley no otorga inmunidad automática.

Los fiscales deberán analizar el video, los testimonios, la distancia entre las partes, el comportamiento previo de ambos involucrados, el nivel de amenaza percibida y si el disparo fue legalmente justificable.

El antecedente de Clearwater

El caso recuerda a otro episodio ocurrido en Florida en 2018, cuando Michael Drejka mató a Markeis McGlockton durante una disputa en el estacionamiento de una tienda en Clearwater.

Drejka alegó defensa propia bajo Stand Your Ground, pero fue condenado en 2019 a 20 años de prisión por homicidio imprudente.

Ese antecedente mostró que invocar defensa propia no garantiza que una persona quede exenta de responsabilidad penal.

Una tendencia preocupante en el sur de Florida

El tiroteo en North Lauderdale se suma a otros incidentes recientes en el sur de Florida donde discusiones cotidianas escalaron hasta la violencia armada.

En los últimos meses se han reportado confrontaciones por estacionamientos, disputas verbales y altercados de tránsito que terminaron con heridos o personas fallecidas.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre armas de fuego, manejo de conflictos en espacios públicos y límites de la defensa propia en Florida.

La Fiscalía tendrá la última palabra

Por ahora, la investigación permanece abierta.

La BSO continuará recopilando evidencia, revisando videos, entrevistando testigos y reconstruyendo los segundos previos al disparo.

La decisión final sobre si la mujer enfrentará cargos penales quedará en manos de la Fiscalía Estatal de Broward.

Mientras tanto, la familia de Bart Diguglielmo llora una muerte ocurrida en un lugar cotidiano, en medio de una discusión que nunca debió terminar en tragedia.