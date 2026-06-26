Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Eduardo Javier Ibarra Arrowsmith, de 61 años, fue acusado en el sur de Florida de usar las credenciales de un neurólogo fallecido para firmar documentos médicos fraudulentos que habrían permitido a 14 personas obtener la ciudadanía estadounidense sin cumplir los requisitos de inglés y educación cívica.

Un cubano residente en Miami fue acusado por autoridades federales de hacerse pasar por médico y utilizar las credenciales de un neurólogo fallecido para facilitar solicitudes de ciudadanía estadounidense mediante certificados médicos presuntamente fraudulentos.

El acusado fue identificado como Eduardo Javier Ibarra Arrowsmith , de 61 años, quien enfrenta cargos por fraude y uso indebido de documentos migratorios , además de robo de identidad agravado .

Según el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Florida, Ibarra habría utilizado el nombre, el número de proveedor médico y la licencia profesional de un neurólogo fallecido del condado Miami-Dade para completar y firmar formularios migratorios ante USCIS.

El formulario N-648 y la exención del examen de ciudadanía

El caso gira en torno al formulario N-648, conocido como Certificación Médica para Excepciones por Discapacidad.

Este documento permite que ciertos solicitantes de naturalización sean eximidos de los requisitos de inglés y educación cívica cuando un médico autorizado certifica que una discapacidad física, del desarrollo o mental les impide cumplir esas pruebas.

El mecanismo es legal y está diseñado para proteger a personas con condiciones médicas reales. Sin embargo, las autoridades aseguran que Ibarra lo habría utilizado de forma fraudulenta para certificar discapacidades inexistentes o no verificadas.

Al menos 34 formularios fraudulentos, según la acusación

De acuerdo con la denuncia penal, Ibarra habría completado y firmado fraudulentamente al menos 34 formularios N-648.

Las autoridades sostienen que esas certificaciones fueron usadas para respaldar solicitudes de naturalización ante USCIS.

El esquema habría operado entre febrero de 2023 y noviembre de 2025. Durante ese período, al menos 14 solicitantes habrían logrado obtener la ciudadanía estadounidense sin realizar los exámenes obligatorios de inglés y civismo.

Usó la identidad de un neurólogo fallecido

Uno de los elementos más graves del expediente es la presunta suplantación de identidad médica.

Ibarra, descrito por las autoridades como un delincuente convicto que se presentaba como médico con licencia, habría usurpado la identidad profesional de un neurólogo fallecido.

Con esos datos, presuntamente firmó formularios oficiales como si fuera el especialista autorizado para certificar las condiciones médicas de los solicitantes.

Ese punto sustenta el cargo de robo de identidad agravado, uno de los delitos federales más serios incluidos en la denuncia.

El caso forma parte de un operativo nacional contra el fraude

La acusación contra Ibarra fue anunciada dentro del Operativo Nacional contra el Fraude en el Sistema de Salud 2026, una ofensiva del Departamento de Justicia que derivó en cargos contra 455 acusados en todo el país.

Entre los señalados figuran médicos, profesionales de la salud y personas vinculadas a esquemas de fraude por más de 6,500 millones de dólares en reclamaciones falsas.

En el Distrito Sur de Florida, las autoridades presentaron cargos contra 12 acusados por casos que suman más de 4,000 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas a Medicare, Medicaid y otros programas.

Las agencias que investigan el caso

El caso de Ibarra es investigado por varias agencias federales, entre ellas la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional y USCIS.

La acusación es procesada por el fiscal federal auxiliar Noah P. Dorman, del Distrito Sur de Florida.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones advirtió que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes exploten programas públicos o procesos oficiales para beneficio personal.

Una vulnerabilidad en el sistema de naturalización

El caso expone una vulnerabilidad sensible dentro del proceso de naturalización estadounidense: el uso de certificaciones médicas para eximir a solicitantes del examen de ciudadanía.

Aunque el formulario N-648 cumple una función legítima, las autoridades han reforzado los controles para evitar que personas sin impedimentos reales puedan beneficiarse de certificaciones falsas.

USCIS endureció las reglas en 2025, exigiendo explicaciones más específicas sobre cómo una discapacidad impide al solicitante cumplir con los requisitos de inglés y civismo.

Qué puede pasar ahora con Eduardo Ibarra

La denuncia penal no equivale a una condena. Ibarra conserva la presunción de inocencia mientras el caso avanza en la corte federal.

Si el Gobierno logra probar los cargos, podría enfrentar consecuencias penales severas, especialmente por el cargo de robo de identidad agravado y por el presunto uso fraudulento de documentos migratorios.

Además, las autoridades podrían revisar las solicitudes de ciudadanía relacionadas con los formularios investigados y determinar si hubo beneficios migratorios obtenidos mediante documentos falsos.

Un caso con impacto en Miami

El caso tiene especial repercusión en el sur de Florida, donde miles de inmigrantes realizan procesos de naturalización cada año y donde el fraude migratorio ha sido objeto de investigaciones federales recurrentes.

Para las autoridades, el expediente de Ibarra no solo involucra documentos falsos. También plantea un problema mayor: la posible manipulación de un mecanismo médico diseñado para proteger a personas realmente discapacitadas.

El proceso judicial ahora deberá determinar si el acusado utilizó la identidad de un médico fallecido para abrir una vía fraudulenta hacia la ciudadanía estadounidense.