Arrestan a cubano de MIAMI acusado de apuñalar 34 veces a su pareja tras ruptura; enfrenta intento de asesinato.

Leisnier Mauri Garcia, de 40 años, fue detenido en Miami acusado de intento de asesinato con arma mortal. La Policía afirma que atacó a su pareja después de que ella le comunicara que quería terminar la relación.

Un hombre identificado como Leisnier Mauri Garcia , de 40 años, fue arrestado en Miami acusado de apuñalar 34 veces a su pareja sentimental después de que ella le dijera que quería terminar la relación.

El ataque ocurrió la noche del domingo en el vecindario de Coral Gate , en el bloque 3400 de Southwest 16th Terrace, según el informe de arresto del Departamento de Policía de Miami citado por medios locales.

Garcia enfrenta un cargo de intento de asesinato con arma mortal y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con la versión policial, la pareja se dirigía a un restaurante cuando Garcia vio un mensaje en el teléfono de la víctima, enviado por el padre del hijo de ella.

Ese mensaje habría provocado una discusión. Durante el altercado, la mujer le comunicó que quería poner fin a la relación.

Tras la pelea, ambos se dirigieron a un Airbnb para recoger sus pertenencias. Luego regresaron al vehículo, donde ocurrió el ataque.

El acusado se sentó en la parte trasera del vehículo

Según el informe policial, Garcia dijo que había olvidado algo dentro del inmueble y volvió a entrar.

Cuando regresó al automóvil, insistió en sentarse en el asiento trasero, algo que la víctima describió como inusual, porque normalmente él se sentaba en la parte delantera.

Poco después, según la Policía, sacó un cuchillo desde el asiento trasero y comenzó a apuñalarla repetidamente por la espalda.

La mujer logró abrir la puerta del conductor y salir del vehículo mientras le suplicaba que se detuviera.

La víctima sufrió 34 heridas de arma blanca

La víctima recibió 34 heridas de arma blanca en la parte superior del cuerpo, incluidas 10 heridas en el cuello.

Fue trasladada al Jackson Memorial Hospital, donde recibió atención médica por las lesiones.

La mujer dijo a los investigadores que había iniciado la relación con Garcia en diciembre de 2025 y que, aunque en términos generales la relación había sido buena, en algunas ocasiones él se volvía agresivo.

También afirmó que durante una ruptura anterior, de aproximadamente dos meses, Garcia había intentado agredirla.

Arresto en La Pequeña Habana

La Policía localizó a Garcia el jueves, poco antes de las 2:00 p.m., en el área de Northwest Fourth Terrace y 36th Court, en La Pequeña Habana.

El acusado presentaba laceraciones en las manos y fue trasladado al Jackson Memorial Hospital antes de quedar formalmente bajo custodia.

Según los reportes, Garcia se negó a hablar con los investigadores.

Antecedentes penales previos

El caso no sería el primer contacto de Garcia con el sistema judicial.

Reportes basados en registros del condado de Broward señalan que en agosto de 2025 fue arrestado por cargos relacionados con robo mayor, falsificación de registro público y fraude.

Esos antecedentes no equivalen a una condena por el caso actual, pero forman parte del historial judicial citado por medios locales.

Violencia doméstica bajo nueva alerta en Miami

El ataque vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de la violencia doméstica en el sur de Florida.

En muchos casos, las rupturas sentimentales se convierten en momentos de alto riesgo para las víctimas, especialmente cuando existen antecedentes de control, agresividad, amenazas o violencia previa.

Las autoridades suelen recomendar que quienes teman una reacción violenta al terminar una relación busquen apoyo de familiares, refugios, abogados, organizaciones de ayuda o agencias policiales antes de enfrentar solos una situación de riesgo.

El proceso judicial continúa

Garcia permanece recluido en el Turner Guilford Knight Correctional Center, conocido como TGK.

El caso seguirá su curso en los tribunales de Miami-Dade. Como en todo proceso penal, el acusado conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

La víctima, mientras tanto, sobrevivió a un ataque que la Policía describe como extremadamente violento y que pudo haber terminado en una tragedia mortal.