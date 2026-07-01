Trump dice que Cuba “está viniendo hacia nosotros” tras décadas y aumenta presión sobre La Habana

El presidente de Estados Unidos hizo la declaración durante la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, en Medora, Dakota del Norte. La frase llega en medio de una escalada de sanciones contra el régimen cubano y de un creciente pulso diplomático entre Washington y La Habana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este miércoles que Cuba “está viniendo hacia nosotros” después de décadas, una declaración que pronunció durante la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt , en Medora, Dakota del Norte.

| El Presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó con entusiasmo que, tras muchas décadas de distanciamiento, el régimen de Cuba finalmente se está "acercando" a Washington. "¡Y hablando de Cuba, después de muchas, muchas décadas, se acerca a nosotros!". pic.twitter.com/B7rVvjjzzW

“Cuba, después de muchas, muchas décadas, está viniendo hacia nosotros”, dijo el mandatario ante los asistentes al acto, en una frase que generó lecturas inmediatas por el momento de fuerte tensión entre Washington y La Habana.

Trump no explicó en detalle a qué se refería con ese supuesto acercamiento, pero sus palabras se producen en medio de una política de máxima presión contra el régimen cubano, con sanciones contra funcionarios, familiares de la cúpula y empresas vinculadas al aparato militar de la isla.

La declaración surgió mientras Trump evocaba la figura de Theodore Roosevelt y la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898.

Roosevelt comandó a los llamados Rough Riders durante la campaña militar en Cuba, especialmente en la batalla de San Juan Hill, uno de los episodios que aceleró la salida de España de la isla y consolidó la proyección regional de Estados Unidos.

Durante su intervención, Trump recordó que, tras aquella guerra, territorios como Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas quedaron bajo una nueva realidad geopolítica vinculada al poder estadounidense.

Fue en ese contexto histórico cuando introdujo su comentario sobre la Cuba actual.

“Cuba se acerca a nuestra órbita”

La frase de Trump fue breve, pero políticamente cargada.

Al decir que Cuba “se acerca” o “viene hacia” Estados Unidos, el mandatario sugirió que la presión ejercida por su administración estaría modificando el tablero regional.

Sin embargo, no precisó si hablaba de contactos diplomáticos, de presión económica, de un posible cambio interno en la isla o de una lectura estratégica sobre el debilitamiento del régimen cubano.

La ambigüedad de la declaración deja abierta la interpretación, pero refuerza una idea central de su política hacia Cuba: Washington cree que el régimen está bajo una presión inédita.

Máxima presión contra el régimen cubano

Desde enero de 2026, la administración Trump ha endurecido progresivamente su política hacia La Habana.

Entre las medidas más relevantes figuran sanciones contra Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, el coronel Alejandro Castro Espín y otros miembros del entorno de la cúpula cubana.

Washington también ha impuesto sanciones contra entidades estatales, empresas vinculadas a GAESA, instituciones financieras, compañías logísticas y sectores estratégicos como minería, metales y energía.

La Casa Blanca sostiene que esas medidas buscan cortar fuentes de ingresos del régimen y debilitar estructuras que considera responsables de represión, espionaje e influencia antiestadounidense.

GAESA, el centro del pulso económico

Uno de los principales objetivos de la presión estadounidense es GAESA, el conglomerado controlado por los militares cubanos.

Estados Unidos acusa a esa estructura de controlar sectores rentables de la economía cubana, incluidos turismo, puertos, bancos, comercio, remesas y logística.

Para Washington, GAESA funciona como el músculo financiero del régimen. Para La Habana, las sanciones representan una agresión económica que agrava la crisis del país.

La frase de Trump sobre Cuba llega justo cuando varias empresas estatales y vinculadas al entorno militar han sido golpeadas por nuevas restricciones.

Cuba responde con discurso de soberanía

El régimen cubano ha rechazado las sanciones y ha acusado a Washington de intentar forzar un cambio político mediante presión económica.

Miguel Díaz-Canel afirmó recientemente que “Trump no manda en Cuba” y descartó cualquier “restauración capitalista” o apertura política como resultado de las reformas económicas anunciadas por La Habana.

El canciller Bruno Rodríguez también declaró que las conversaciones con Estados Unidos “no muestran ningún progreso” y acusó a Washington de combinar diálogo con amenazas y medidas coercitivas.

Ese contraste hace más llamativa la frase de Trump: mientras La Habana insiste en que no cederá, el presidente estadounidense sugiere que Cuba se está acercando a la órbita de Washington.

Reformas económicas, pero no políticas

La declaración ocurre poco después de que Cuba aprobara un paquete de 176 medidas económicas, presentado por el Gobierno como una reestructuración profunda para enfrentar la crisis.

Las reformas incluyen banca privada, mayor espacio para inversión extranjera, comercio exterior para actores privados, casas de cambio privadas, compra de acciones y nuevas reglas para empresas estatales.

Sin embargo, el régimen insiste en que esas medidas no implican transición política ni cambio de sistema.

Estados Unidos, por su parte, ha calificado esas reformas como insuficientes y ha exigido cambios políticos reales, respeto a derechos humanos y apertura democrática.

La crisis interna que debilita a La Habana

Cuba atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas.

La isla enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible, falta de alimentos y medicamentos, inflación, caída productiva y un éxodo migratorio sostenido.

En ese escenario, cualquier señal de diálogo, reforma o movimiento empresarial es observada por Washington como posible evidencia de presión sobre el régimen.

La frase de Trump parece apuntar precisamente a esa lectura: que el deterioro interno y las sanciones estarían empujando a La Habana hacia una posición más vulnerable.

La Biblioteca Theodore Roosevelt como escenario simbólico

El comentario fue realizado en un acto cargado de simbolismo histórico.

La nueva Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt fue construida en Medora, Dakota del Norte, una zona clave en la vida del expresidente estadounidense, quien desarrolló allí parte de su imagen como ranchero, soldado, conservacionista y líder nacional.

El complejo, valorado en cientos de millones de dólares y financiado en gran medida con donaciones privadas, abrirá sus puertas al público el 4 de julio, coincidiendo con las celebraciones por el Día de la Independencia.

Trump utilizó el escenario para conectar la figura de Roosevelt, la expansión estadounidense del siglo XIX y su propia visión de fuerza nacional en el hemisferio.

Una frase que puede marcar el discurso hacia Cuba

Aunque Trump no anunció nuevas medidas concretas durante el acto, su frase sobre Cuba puede convertirse en otro elemento de presión política.

Para sus aliados, refuerza la idea de que la política dura contra La Habana está dando resultados.

Para el régimen cubano, probablemente será interpretada como una nueva expresión de injerencia y como evidencia de que Washington busca colocar a Cuba bajo su influencia.

En cualquier caso, la declaración confirma que Cuba sigue ocupando un lugar central en la agenda hemisférica de Trump.