Arrestan a cubano acusado de intentar desalojar con cuchillo a dos inquilinos en Downtown Miami, según policía

José Alejandro Ramírez, de 24 años, fue detenido tras un violento incidente en el complejo residencial Art Plaza. La Policía de Miami aseguró que fue enviado al apartamento para sacar por la fuerza a dos ocupantes que supuestamente se habían atrasado en el pago del alquiler.

Un ciudadano cubano identificado como José Alejandro Ramírez , de 24 años, fue arrestado en Miami acusado de irrumpir armado con un cuchillo en un apartamento del complejo residencial Art Plaza , en Downtown Miami, con la presunta intención de expulsar por la fuerza a dos ocupantes.

El incidente ocurrió el lunes al mediodía y dejó a dos personas con lesiones, según reportaron las autoridades.

Ramírez enfrenta cargos graves, entre ellos allanamiento armado con agresión o lesiones y tentativa de robo o allanamiento en vivienda con agresión o lesiones , de acuerdo con reportes judiciales citados por medios locales.

Según la versión preliminar de la Policía de Miami, una mujer vinculada al apartamento habría entregado las llaves a Ramírez y lo habría enviado al inmueble para sacar a los ocupantes.

El portavoz policial Michael Vega explicó que los residentes supuestamente se habían atrasado seis días en el pago del alquiler.

La mujer, identificada en reportes locales como Charin Ojeda, también fue arrestada. De acuerdo con las autoridades, ella rentaba la unidad y presuntamente la había subarrendado a terceros sin autorización, algo que estaría prohibido por el contrato.

Entró con llaves, tomó un cuchillo y fue a la habitación

La investigación señala que Ramírez ingresó al apartamento con llaves, tomó un cuchillo de cocina y se dirigió a una de las habitaciones.

Una de las víctimas relató a medios locales que estaba en su cuarto cuando vio entrar a un hombre desconocido armado con un cuchillo.

Al comenzar a grabar con su teléfono, el sospechoso habría soltado el arma blanca y se habría abalanzado sobre él para intentar quitarle el celular.

Los ocupantes lograron someterlo hasta que llegó la policía

Durante el forcejeo, una de las víctimas sufrió un golpe en la boca y perdió parte de un diente. La segunda persona que estaba en el apartamento escuchó los gritos, salió del baño y ayudó a reducir al acusado.

Ambos ocupantes lograron inmovilizar a Ramírez hasta la llegada de los agentes.

La Policía encontró un cuchillo grande y las llaves del apartamento como parte de la evidencia. También revisó el video grabado por una de las víctimas, en el que se observa parte del altercado dentro de la vivienda.

Defensa alegó que tenía autorización para entrar

Durante la comparecencia en corte, la defensa argumentó que Ramírez tenía autorización para ingresar al apartamento porque le habían entregado las llaves.

Sin embargo, el tribunal se concentró en el uso del cuchillo y en la violencia del incidente.

La jueza Mindy S. Glazer ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso penal en el condado de Miami-Dade.

ICE emitió una retención migratoria

El caso también podría tener consecuencias migratorias para Ramírez.

Sobre el acusado pesa una retención migratoria de ICE, lo que significa que, una vez concluido su proceso penal estatal, podría ser transferido a custodia federal.

Esa retención abre la puerta a un posible proceso de deportación, dependiendo del desenlace judicial y de su situación migratoria en Estados Unidos.

Lo que dice la ley sobre desalojos en Florida

El caso pone de relieve un punto legal clave: en Estados Unidos, un arrendador o una persona enviada por el arrendador no puede desalojar por la fuerza a ocupantes de una vivienda.

Incluso si existe atraso en el pago, llaves del apartamento o una disputa contractual, el desalojo debe realizarse mediante un proceso judicial formal.

La Policía de Miami recordó que solo las autoridades correspondientes pueden ejecutar una orden de desalojo una vez emitida por un tribunal.

Un caso que combina violencia, vivienda e inmigración

El arresto de José Alejandro Ramírez ocurre en un contexto de mayor atención sobre casos criminales con posibles consecuencias migratorias en Florida.

Para las autoridades, el hecho no fue una simple disputa de vivienda, sino un ingreso armado a una unidad ocupada, con lesiones y riesgo para los residentes.

Para la defensa, el argumento inicial es que Ramírez habría ingresado con llaves entregadas por una persona vinculada al apartamento.

Ahora será la corte de Miami-Dade la que determine cómo avanza el caso penal, mientras ICE mantiene abierta la posibilidad de intervenir cuando finalice el proceso estatal.