Trump apunta contra gasolineras: quiere que los precios bajos de la gasolina lleguen para el 4 de JULIO

El presidente de Estados Unidos afirmó que los precios del petróleo están cayendo rápidamente y presionó a los minoristas para trasladar esa baja al surtidor. También anunció que Freedom Fuel Network reducirá precios en 25 estaciones del área de Filadelfia antes del Día de la Independencia.

El presidente Donald Trump volvió a presionar a las gasolineras y a los minoristas de combustible para que reduzcan los precios de la gasolina en Estados Unidos.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario aseguró que los precios del petróleo están cayendo “rápido” y que la gasolina también comenzó a bajar, aunque —según dijo— no con la velocidad que deberían ver los consumidores.

Trump prometió que los precios en los surtidores volverán a los niveles previos al conflicto con Irán, al que llamó su “muy exitosa excursión” en ese país.

El uso del término “excursión” para referirse a la operación militar estadounidense vinculada a Irán generó comentarios inmediatos, debido al impacto que la crisis tuvo sobre los precios del petróleo y la gasolina.

Durante los momentos de mayor tensión, el crudo se disparó y los consumidores estadounidenses enfrentaron fuertes aumentos en los surtidores.

Ahora, con el petróleo en retroceso y una reducción de los temores sobre interrupciones de suministro, Trump intenta convertir la caída del crudo en una victoria económica y política.

Gasolina aún lejos de los niveles previos al conflicto

Aunque los precios han bajado en las últimas semanas, el promedio nacional sigue lejos de la meta que Trump ha planteado públicamente.

AAA reportó este 2 de julio un promedio nacional de 3,838 dólares por galón para la gasolina regular.

Eso representa una mejora frente a los máximos registrados durante la crisis, pero todavía está muy por encima del nivel cercano a 2,98 dólares por galón que se registraba antes de que la tensión con Irán disparara los precios.

Freedom Fuel reducirá precios en Filadelfia

En el mismo mensaje, Trump anunció que la cadena Freedom Fuel Network reducirá precios en 25 estaciones de servicio del área metropolitana de Filadelfia el 3 de julio, en víspera de las celebraciones por el Día de la Independencia.

El presidente presentó la medida como un gesto patriótico vinculado al aniversario número 250 de Estados Unidos.

Según Trump, ese minorista está “tomando la iniciativa” y otros deberían seguir su ejemplo.

El 4 de julio y la presión sobre el bolsillo del consumidor

La gasolina llega al fin de semana del 4 de julio como un tema político central.

Millones de estadounidenses se preparan para viajar por carretera durante las celebraciones, y el costo del combustible sigue siendo uno de los indicadores más sensibles del costo de vida.

Aunque los precios han bajado, medios y analistas advierten que el promedio nacional para este feriado será el más alto desde 2022.

Trump quiere gasolina cerca de 2,50 dólares

La nueva promesa llega después de que Trump exigiera a las gasolineras bajar precios “inmediatamente” y fijara como referencia un objetivo de 2,50 dólares por galón.

El mandatario ha acusado a algunos minoristas de no trasladar con suficiente rapidez la caída del petróleo a los consumidores.

También ha advertido que podría haber “grandes problemas” si las estaciones de servicio no ajustan los precios.

La Casa Blanca vigila a petroleras y minoristas

La presión pública de Trump forma parte de una ofensiva más amplia de la Casa Blanca para mostrar acción frente al costo de la vida.

El Gobierno ha pedido a las compañías energéticas y estaciones de servicio reducir márgenes y responder al descenso del crudo.

Trump también ha criticado a estados con altos impuestos al combustible, especialmente California, al considerar que sus cargas fiscales encarecen artificialmente el precio final para los consumidores.

Expertos advierten que la baja puede ser lenta

Pese al tono optimista del presidente, especialistas del sector energético advierten que los precios de la gasolina no bajan al mismo ritmo que el petróleo.

El fenómeno es conocido como “rockets and feathers”: los precios suben como cohetes cuando hay crisis, pero bajan como plumas cuando el crudo cae.

En el precio final influyen múltiples factores: refinación, distribución, inventarios, impuestos estatales, demanda estacional, márgenes minoristas y regulaciones locales.

El precio del combustible como batalla política

La gasolina se ha convertido en un frente clave para Trump.

El presidente busca presentarse como defensor directo del consumidor frente a petroleras, minoristas y gobiernos estatales que, según su discurso, mantienen precios innecesariamente altos.

Al mismo tiempo, intenta ligar la caída del petróleo a su manejo del conflicto con Irán y a una supuesta recuperación de la fortaleza económica de Estados Unidos.

Una promesa con impacto electoral

La promesa de volver a precios previos al conflicto tiene una lectura económica, pero también política.

Si los precios continúan bajando, Trump podrá presentarlo como un triunfo de su administración.

Si se mantienen elevados, el costo del combustible seguirá siendo un punto vulnerable para la Casa Blanca, especialmente en estados clave donde los conductores sienten con fuerza cada aumento en el surtidor.

La presión sobre las gasolineras, por ahora, continúa.