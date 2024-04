Varias familias quedan sin hogar después que voraz incendio devorara los casas móviles en parque de trailers en Opa Locka

Nelson relató cómo, de madrugada, sus vecinos lo despertaron por el fuego y luego vio como este pasaba para su propia casa.

Afortunadamente, en ninguna de las propiedades hay que lamentar la pérdida de vidas humanas, pero sí hay severos daños materiales que tendrán que costear para su reparación.

“Terrible, es terrible como me siento. Los seguros aquí en Florida para daños de incendio tengo entendido que no son tan malos, pero básicamente, te hacen pagar por el seguro también y yo no tengo aquí seguro de ese tipo en mi propiedad. Así que cálculo que arreglar los daños que mi casa ha sufrido por el fuego me puede costar $20.000- $30.000”, dijo Nelson.

También, parte del interior de la casa tráiler donde se originó el fuego quedó destrozada, luego de que los bomberos lo extinguieran.

Los daños todavía no están cuantificados, pero son apreciables como la estructura y parte del mobiliario y objetos personales quedaron devorados por las llamas.

La Cruz Roja acudió al lugar para atender a los posibles desplazados por el incendio.

Ahora las autoridades investigan el incendio para esclarecer las causas del fuego.