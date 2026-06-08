Sandro Castro confirma el cierre de su discoteca en La Habana en medio de la crisis energética y económica

Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, confirmó que su discoteca Bar EFE, ubicada en El Vedado, La Habana, permanece cerrada desde hace varias semanas debido a la crisis energética que golpea a Cuba.

La declaración fue realizada durante una transmisión en vivo en TikTok junto al creador de contenido conocido como “El Guajiro de TikTok”, donde el empresario reconoció las dificultades que enfrenta para mantener abierto su único negocio conocido.

A cuál de los dos le tienen más asco?!! pic.twitter.com/E3CzsWvBl6

«Llevo cerrado dos semanas. Entonces quiere decir que está, pero no existe», afirmó Sandro Castro durante la conversación, en referencia a la situación actual del establecimiento.

Durante el intercambio, Sandro atribuyó el cierre de Bar EFE a los problemas energéticos que afectan a la isla y al complejo escenario económico que atraviesa el país.

«Con lo que nos han metido, no se puede trabajar. Está cerrado igual que la Fábrica de Arte», comentó, aludiendo a las dificultades que enfrentan numerosos negocios y espacios culturales cubanos.

Las declaraciones llegan en medio de una de las peores crisis eléctricas registradas en Cuba en décadas, con apagones de hasta 20 horas diarias en numerosas provincias y frecuentes colapsos del Sistema Electroenergético Nacional.

Del lujo durante los apagones al cierre total

La situación contrasta con la imagen que proyectó el propio Sandro Castro en años anteriores.

En diciembre de 2024, el empresario celebró su cumpleaños en Bar EFE mientras gran parte del país enfrentaba apagones masivos. En aquel momento, presumió públicamente de que su local contaba con electricidad mientras miles de cubanos permanecían a oscuras.

Las tarifas del establecimiento también generaron polémica por los elevados precios de entrada y consumo mínimo en un contexto marcado por la crisis económica que afecta a la población.

Ahora, el nieto de Fidel Castro asegura que intenta ayudar a sus empleados pese a las dificultades.

«Uno trata de ayudar a los trabajadores con lo poquito que queda», expresó durante la transmisión.

La crisis golpea al sector privado y cultural

El cierre de Bar EFE coincide con la paralización temporal de otros espacios emblemáticos de La Habana.

La Fábrica de Arte Cubano anunció recientemente la suspensión de sus actividades, mientras numerosos negocios privados enfrentan dificultades para operar debido a la falta de electricidad, combustible y suministros básicos.

La situación también coincide con una caída histórica del turismo, la salida de empresas extranjeras vinculadas al sector hotelero y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra entidades vinculadas al aparato económico estatal cubano.

Crece la presión sobre la economía cubana

La economía de la isla atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años.

Los apagones recurrentes, la escasez de combustible, la inflación, la caída del turismo y la reducción de inversiones extranjeras han provocado el cierre o reducción de operaciones de numerosos negocios.

En ese contexto, incluso establecimientos asociados a miembros de la élite gobernante parecen verse afectados por la falta de energía y el deterioro de las condiciones económicas.

Las declaraciones de Sandro Castro han generado un amplio debate en redes sociales, donde muchos usuarios recordaron que durante años fue considerado uno de los rostros más visibles de los privilegios asociados a la familia Castro.