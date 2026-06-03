ICE detiene a tres cubanos con antecedentes por abuso infantil, narcotráfico y hurto en Florida

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó durante el fin de semana a tres ciudadanos cubanos indocumentados con antecedentes penales en Florida, en el marco de una ofensiva federal dirigida contra inmigrantes considerados una amenaza para la seguridad pública.

Los arrestos fueron anunciados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que continúa ampliando las operaciones migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Entre los detenidos figura Reiniel Parajón Gómez, arrestado en Miami y señalado por las autoridades por antecedentes relacionados con crueldad contra menores y abuso sexual infantil mediante tocamientos.

También fue detenido Miguel Sosa, quien registra una condena por tráfico de cocaína en Miami, mientras que Alexei Martí Martínez fue arrestado tras haber sido condenado por hurto mayor en la ciudad de Fort Myers.

Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre el estatus migratorio actual de los tres detenidos ni sobre los procesos de deportación que podrían enfrentar.

Los tres cubanos fueron incluidos dentro de la iniciativa federal conocida como “Worst of the Worst” (Lo peor de lo peor), una base de datos creada por el DHS para identificar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales considerados de alta peligrosidad.

La plataforma fue lanzada en diciembre de 2025 y, según el gobierno estadounidense, supera actualmente los 35.000 perfiles registrados.

Este lunes, el DHS informó la incorporación de otros 5.000 nuevos nombres a la lista, provenientes de los 50 estados del país.

Florida sigue siendo el epicentro de las operaciones migratorias

Además de los arrestos de los ciudadanos cubanos, las autoridades reportaron detenciones de inmigrantes procedentes de México, Honduras, El Salvador, Nicaragua y otras nacionalidades por delitos que incluyen agresión sexual, tráfico de drogas, homicidio vehicular, robo agravado y abuso infantil.

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, defendió la operación y aseguró que ICE continuará enfocándose en la captura de extranjeros con historial criminal.

“Cada día, los hombres y mujeres de ICE trabajan para hacer nuestras comunidades más seguras”, afirmó la funcionaria.

Aumentan los arrestos de cubanos en Estados Unidos

Los arrestos se producen en medio de un endurecimiento de la política migratoria estadounidense hacia los ciudadanos cubanos.

De acuerdo con un análisis del Instituto Cato citado por medios especializados, las detenciones de cubanos por parte de ICE aumentaron significativamente entre finales de 2024 y comienzos de 2026, mientras que las aprobaciones de residencia permanente disminuyeron drásticamente durante el mismo período.

Florida concentra actualmente una de las mayores actividades operativas de ICE, con decenas de miles de arrestos migratorios registrados desde enero de 2025.

Continúan las operaciones federales

Las detenciones de este fin de semana se suman a otros casos recientes reportados en Homestead, Miami y Nueva Jersey, donde ciudadanos cubanos con antecedentes penales también fueron arrestados por autoridades federales.

El DHS aseguró que continuará ampliando las operaciones dentro de la campaña “Making America Safe Again”, enfocada en identificar, detener y deportar a inmigrantes con historial criminal en territorio estadounidense.

FUENTE: cibercuba.com