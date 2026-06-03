americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ICE

ICE detiene a tres cubanos con antecedentes por abuso infantil, narcotráfico y hurto en Florida

Las autoridades migratorias arrestaron a tres ciudadanos cubanos con antecedentes penales en Florida como parte de una operación federal contra inmigrantes con historial criminal

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
cubanos ICE

ICE intensifica operativos contra inmigrantes con antecedentes penales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó durante el fin de semana a tres ciudadanos cubanos indocumentados con antecedentes penales en Florida, en el marco de una ofensiva federal dirigida contra inmigrantes considerados una amenaza para la seguridad pública.

Los arrestos fueron anunciados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que continúa ampliando las operaciones migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Acusados de delitos graves en distintas ciudades de Florida

Entre los detenidos figura Reiniel Parajón Gómez, arrestado en Miami y señalado por las autoridades por antecedentes relacionados con crueldad contra menores y abuso sexual infantil mediante tocamientos.

También fue detenido Miguel Sosa, quien registra una condena por tráfico de cocaína en Miami, mientras que Alexei Martí Martínez fue arrestado tras haber sido condenado por hurto mayor en la ciudad de Fort Myers.

Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre el estatus migratorio actual de los tres detenidos ni sobre los procesos de deportación que podrían enfrentar.

Forman parte de la lista “Lo peor de lo peor”

Los tres cubanos fueron incluidos dentro de la iniciativa federal conocida como “Worst of the Worst” (Lo peor de lo peor), una base de datos creada por el DHS para identificar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales considerados de alta peligrosidad.

La plataforma fue lanzada en diciembre de 2025 y, según el gobierno estadounidense, supera actualmente los 35.000 perfiles registrados.

Este lunes, el DHS informó la incorporación de otros 5.000 nuevos nombres a la lista, provenientes de los 50 estados del país.

Florida sigue siendo el epicentro de las operaciones migratorias

Además de los arrestos de los ciudadanos cubanos, las autoridades reportaron detenciones de inmigrantes procedentes de México, Honduras, El Salvador, Nicaragua y otras nacionalidades por delitos que incluyen agresión sexual, tráfico de drogas, homicidio vehicular, robo agravado y abuso infantil.

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, defendió la operación y aseguró que ICE continuará enfocándose en la captura de extranjeros con historial criminal.

“Cada día, los hombres y mujeres de ICE trabajan para hacer nuestras comunidades más seguras”, afirmó la funcionaria.

Aumentan los arrestos de cubanos en Estados Unidos

Los arrestos se producen en medio de un endurecimiento de la política migratoria estadounidense hacia los ciudadanos cubanos.

De acuerdo con un análisis del Instituto Cato citado por medios especializados, las detenciones de cubanos por parte de ICE aumentaron significativamente entre finales de 2024 y comienzos de 2026, mientras que las aprobaciones de residencia permanente disminuyeron drásticamente durante el mismo período.

Florida concentra actualmente una de las mayores actividades operativas de ICE, con decenas de miles de arrestos migratorios registrados desde enero de 2025.

Continúan las operaciones federales

Las detenciones de este fin de semana se suman a otros casos recientes reportados en Homestead, Miami y Nueva Jersey, donde ciudadanos cubanos con antecedentes penales también fueron arrestados por autoridades federales.

El DHS aseguró que continuará ampliando las operaciones dentro de la campaña “Making America Safe Again”, enfocada en identificar, detener y deportar a inmigrantes con historial criminal en territorio estadounidense.

FUENTE: cibercuba.com

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
violencia en nueva jersey obliga a imponer toque de queda cerca de centro de ice en medio de protestas

Violencia en Nueva Jersey obliga a imponer toque de queda cerca de centro de ICE en medio de protestas

hermana de presidenta de gaesa es trasladada por ice a louisiana tras arresto en miami

Hermana de presidenta de GAESA es trasladada por ICE a Louisiana tras arresto en Miami

ice detiene a la hija del historico general cubano, ulises rosales del toro en eeuu

ICE detiene a la hija del histórico general cubano, Ulises Rosales del Toro en EEUU

congresista de florida celebra arresto de cubano por ice: no tienen cabida en nuestras comunidades

Congresista de Florida celebra arresto de cubano por ICE: "No tienen cabida en nuestras comunidades"

Destacados del día

Meliá abandona 15 hoteles en Cuba por las sanciones de Trump a GAESA y agrava la crisis turística

Meliá abandona 15 hoteles en Cuba por las sanciones de Trump a GAESA y agrava la crisis turística

Trump respalda a Abelardo de la Espriella y sacude la elección en Colombia: Tiene mi apoyo total

Trump respalda a Abelardo de la Espriella y sacude la elección en Colombia: "Tiene mi apoyo total"

ICE detiene a tres cubanos con antecedentes por abuso infantil, narcotráfico y hurto en Florida

ICE detiene a tres cubanos con antecedentes por abuso infantil, narcotráfico y hurto en Florida

Investigan la muerte de cuatro personas, incluidas dos niñas, en exclusiva comunidad de Doral

Investigan la muerte de cuatro personas, incluidas dos niñas, en exclusiva comunidad de Doral

Cacerolazos sacuden La Habana: vecinos salen a las calles tras apagones de hasta 22 horas diarias
VIDEO

Cacerolazos sacuden La Habana: vecinos salen a las calles tras apagones de hasta 22 horas diarias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter