Noche de tensión en La Habana: reportan protestas y cacerolazos en Centro Habana por los apagones

La noche de este domingo estuvo marcada por nuevas manifestaciones de descontento en La Habana. Vecinos de Centro Habana protagonizaron protestas en las inmediaciones de Infanta y San Lázaro, donde se reportaron cacerolazos y la quema de objetos en la vía pública en rechazo a los prolongados apagones que afectan a la población.

Imágenes difundidas en redes sociales por el periodista Yosmany Mayeta mostraron llamas en plena calle mientras residentes hacían sonar ollas y cacerolas en una de las zonas más concurridas de la capital cubana.

Los incidentes se producen en medio de una creciente ola de protestas vinculadas a la crisis energética que atraviesa el país, una situación que ha provocado cortes eléctricos de hasta 20 horas o más en numerosas localidades.

Las manifestaciones registradas en Centro Habana se suman a otros episodios similares reportados durante las últimas semanas en municipios como El Vedado, Playa, Regla, Habana Vieja, Cayo Hueso, Marianao, Boyeros y San Miguel del Padrón.

Los cacerolazos se han convertido en una de las formas más visibles de protesta ciudadana frente al deterioro de los servicios básicos y la falta de soluciones a la crisis energética.

Aunque en algunos barrios las autoridades restablecieron temporalmente el servicio eléctrico tras jornadas de protestas, los cortes continúan afectando a miles de familias en la capital y el resto del país.

Santiago de Cuba también vive jornadas de tensión

La inconformidad no se limita a La Habana. En los últimos días también se reportaron protestas en Santiago de Cuba, donde residentes denunciaron largos períodos sin electricidad.

La crisis energética ha provocado manifestaciones espontáneas en distintas provincias y se ha convertido en uno de los principales focos de tensión social dentro de la isla.

Un sistema eléctrico al borde del colapso

La raíz del problema continúa siendo el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional, afectado por averías recurrentes en centrales termoeléctricas, falta de combustible y dificultades operativas acumuladas durante años.

Diversos reportes han documentado déficits energéticos que han dejado sin servicio eléctrico a una parte significativa del país durante las horas de máxima demanda.

La situación se ha agravado en los últimos meses debido a la reducción de suministros de combustible y las constantes salidas de servicio de unidades generadoras estratégicas.

Crece el descontento social en medio de la crisis

Las protestas por los apagones se producen en un contexto de creciente malestar económico y social.

Organizaciones que monitorean la conflictividad en Cuba han señalado un aumento de las manifestaciones ciudadanas relacionadas con la escasez de alimentos, los cortes eléctricos, la inflación y el deterioro de las condiciones de vida.

Mientras las autoridades intentan estabilizar el sistema eléctrico, los apagones continúan siendo uno de los principales detonantes del descontento popular en la isla.