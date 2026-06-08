Desarticulan en España red vinculada a activista procastrista: hallan cocaína, armas y miles de fármacos

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional de España culminó con la desarticulación de una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas, medicamentos controlados y contrabando en la provincia de Pontevedra, Galicia.

Entre los detenidos figura Jamaris Llanes Valdés, ciudadana cubana y fundadora de la Asociación Cubano-Gallega “Haydée Santamaría”, una organización que durante años mantuvo una activa defensa pública del régimen cubano y promovió actividades vinculadas a la narrativa oficial de La Habana.

La investigación, denominada Operación Bordafi/Dado, permitió la detención de nueve personas y el decomiso de drogas, armas de fuego, dinero en efectivo y una gran cantidad de medicamentos psicotrópicos.

| La Guardia Civil y la Policía Nacional de España en Pontevedra, Galicia, desarticularon una red criminal dedicada al tráfico mayorista de fármacos y estupefacientes. El operativo conjunto derivó en la captura de la líder de la Asociación Cubano-Gallega "Haydée… pic.twitter.com/Nhx2qZpiqp

Llanes Valdés, natural de Morón, en la provincia cubana de Ciego de Ávila, fundó en 2014 la Asociación Cubano-Gallega “Haydée Santamaría”, con sede en el municipio gallego de Vilaboa.

La organización mantuvo durante años una estrecha relación con representantes diplomáticos cubanos en España y participó en actividades de respaldo al gobierno de La Habana.

Según publicaciones y registros públicos, la asociación difundía contenidos favorables al régimen cubano, apoyaba campañas contra el embargo estadounidense y compartía mensajes alineados con posiciones oficiales de Cuba en temas internacionales.

Hallazgo de cocaína, armas y miles de medicamentos

La fase final de la investigación se ejecutó el 27 de mayo de 2026 mediante varios registros simultáneos en los municipios de Sanxenxo, Poio y Vilaboa.

De acuerdo con las autoridades españolas, en una vivienda vinculada a la asociación fueron encontrados:

5,1 kilogramos de cocaína.

117 gramos de hachís.

Más de 30.000 euros en efectivo.

Más de 2.000 blísteres de medicamentos.

Seis escopetas y una carabina.

Municiones y 15 teléfonos móviles.

Los investigadores señalaron que la cantidad de medicamentos incautados resulta inusual incluso para organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de fármacos.

Las sospechas sobre los envíos hacia Cuba

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el supuesto destino de parte de los medicamentos encontrados.

Personas cercanas a la organización sostuvieron que los productos estaban destinados a ser enviados como ayuda humanitaria a Cuba, donde persiste una severa escasez de medicinas.

Sin embargo, la Guardia Civil sostiene una hipótesis diferente.

Según fuentes de la investigación, los fármacos —entre ellos benzodiacepinas, ansiolíticos y otros medicamentos de alto control médico— presuntamente eran comercializados de forma ilegal o distribuidos dentro de redes vinculadas al consumo de sustancias.

Los investigadores no descartan que parte de estos productos también estuvieran destinados al mercado negro internacional.

Una asociación bajo la lupa

Aunque la Asociación Cubano-Gallega “Haydée Santamaría” dejó de operar formalmente hace varios años, las autoridades consideran relevante que el inmueble utilizado como sede de la organización fuera uno de los principales escenarios de la operación.

La investigación continúa abierta y busca determinar el alcance completo de la presunta red criminal, así como la posible conexión entre los diferentes detenidos y las actividades ilícitas detectadas.

España investiga el alcance de la organización

Jamaris Llanes Valdés permanece bajo prisión provisional sin fianza mientras avanzan las pesquisas judiciales.

Las autoridades españolas sostienen que la estructura desmantelada operaba como una organización dedicada al tráfico de drogas, medicamentos y otros productos ilícitos, aunque serán los tribunales quienes determinen las responsabilidades individuales de cada uno de los acusados.

El caso ha generado atención tanto en España como dentro de la comunidad cubana, debido al perfil público de la principal detenida y a los vínculos políticos que mantuvo durante años con organizaciones afines al régimen cubano.