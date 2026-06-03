Cubano se declara culpable en Texas por traer mujeres desde Cuba y obligarlas a trabajar para saldar deudas

Un ciudadano cubano de 46 años se declaró culpable ante una corte federal de Texas por organizar el traslado ilegal de mujeres desde Cuba hacia Estados Unidos y someterlas posteriormente a un esquema de explotación laboral mediante deudas impagables.

Se trata de Yoirlan Tome-Rojas, quien admitió tres cargos relacionados con trata de personas con fines de explotación laboral ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas.

La Fiscalía estadounidense confirmó que el acusado podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos admitidos.

Según documentos judiciales, Tome-Rojas financió vuelos, hoteles, transporte terrestre y pagos a traficantes para facilitar el ingreso ilegal de tres mujeres cubanas a territorio estadounidense a través de la frontera con México.

Una vez dentro del país, las víctimas eran obligadas a trabajar en clubes de entretenimiento para adultos ubicados en diferentes estados.

Las investigaciones determinaron que fueron trasladadas a ciudades de Indiana, Michigan y Texas para laborar bajo condiciones que las autoridades describen como servidumbre por deudas.

Deudas de hasta 50.000 dólares y trabajo los siete días de la semana

La Fiscalía explicó que el acusado imponía a cada mujer una deuda inicial que podía alcanzar los 50.000 dólares por los gastos asociados al viaje.

Sin embargo, esa cifra aumentaba constantemente debido a que también les cobraba alimentación, ropa, alojamiento, transporte y otros gastos cotidianos.

Las víctimas debían entregar la totalidad de sus ingresos y tenían prohibido abandonar sus empleos hasta saldar la deuda.

Dos de las mujeres permanecieron bajo el control de Tome-Rojas durante aproximadamente tres meses y, pese a trabajar todos los días, apenas lograron reducir sus obligaciones financieras en unos 1.000 dólares.

Las víctimas temían por sus familias en Cuba

Los fiscales revelaron que las mujeres permanecían bajo una fuerte presión psicológica y constante temor por posibles represalias.

“Las víctimas temían por su propia seguridad y por la seguridad de sus familiares en Cuba”, señaló el Departamento de Justicia en su informe oficial.

Las autoridades consideran que ese miedo fue utilizado como un mecanismo adicional de control para impedir que denunciaran los abusos o abandonaran el esquema de explotación.

ICE y la policía de San Antonio lideraron la investigación

El caso fue investigado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto con el Departamento de Policía de San Antonio.

Las fiscales federales Alicia McNab y Karina O'Daniel están a cargo del procesamiento judicial.

La sentencia será determinada en los próximos meses por un juez federal, quien deberá evaluar las Directrices Federales de Sentencia y otros factores legales antes de dictar la condena definitiva.

Un fenómeno que preocupa a las autoridades estadounidenses

Las autoridades señalaron que este caso se suma a otros procesos similares detectados en Texas durante los últimos años.

En 2023, tres ciudadanos cubanos fueron condenados en Houston por utilizar un esquema parecido para explotar a mujeres migrantes en clubes nocturnos.

Expertos y organismos federales han advertido que las rutas migratorias irregulares incrementan significativamente el riesgo de que mujeres vulnerables caigan en redes de trata de personas, explotación sexual o servidumbre por deudas.

El caso de Tome-Rojas vuelve a poner el foco sobre los peligros que enfrentan muchos migrantes durante su travesía hacia Estados Unidos y sobre el papel de las organizaciones criminales que se aprovechan de su situación de vulnerabilidad.