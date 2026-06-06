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Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

La mujer fue detenida durante una operación encubierta en un hotel de Doral. También quedó bajo retención de ICE mientras se revisa su situación migratoria

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Gabriela Gonzalez

Modelo de OnlyFans de origen cubano es arrestada en Miami por presunta prostitución y posesión de cocaína

Operativo encubierto termina con dos arrestos en Doral..

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Una modelo de OnlyFans de origen cubano fue arrestada en Miami-Dade tras una investigación encubierta relacionada con un presunto caso de prostitución en la ciudad de Doral, según informaron las autoridades.

La detenida fue identificada como Gabriela González, quien enfrenta cargos por ejercer la prostitución y posesión de cocaína. Junto a ella también fue arrestado Juan Guerra, acusado de beneficiarse económicamente de la actividad ilícita.

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Así se desarrolló la investigación policial

De acuerdo con el informe policial, agentes encubiertos contactaron un número telefónico anunciado en una página de internet y coordinaron un encuentro en un hotel de Doral.

Las autoridades señalan que González llegó al lugar en un vehículo conducido por Guerra.

Una vez dentro de la habitación, la mujer presuntamente explicó a los agentes el costo de los servicios sexuales ofrecidos, momento en que se procedió a su arresto.

Durante el registro posterior, los investigadores indicaron haber encontrado cocaína en posesión de la acusada.

Juan Guerra también fue detenido

Tras la detención de González, los agentes localizaron a Juan Guerra en las inmediaciones del hotel.

Según la investigación, Guerra habría transportado a la mujer hasta el lugar y presuntamente obtenía beneficios económicos de la actividad de prostitución.

Por ese motivo fue arrestado y enfrenta cargos relacionados con lucrarse de la prostitución.

ICE coloca una retención migratoria

Las autoridades informaron además que Gabriela González quedó bajo una retención migratoria emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta medida implica que, una vez concluido el proceso penal local, las autoridades federales podrán revisar su situación migratoria y determinar posibles acciones adicionales.

Los cargos que enfrentan los acusados

Gabriela González enfrenta cargos por:

  • Ejercer la prostitución.

  • Posesión de cocaína.

Por su parte, Juan Guerra enfrenta cargos por:

  • Obtener ganancias derivadas de actividades de prostitución.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre la situación judicial de ambos detenidos ni sobre posibles comparecencias ante la corte.

Embed - Con solo 19 años esta joven cubana de Miami triunfa como modelo de OnlyFans

Crece la vigilancia contra redes de prostitución en el sur de Florida

El caso forma parte de una serie de operaciones realizadas en el sur de Florida dirigidas a combatir actividades relacionadas con prostitución, tráfico humano, narcóticos y delitos conexos.

Las investigaciones continúan abiertas y las autoridades recordaron que toda persona acusada se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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