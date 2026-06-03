Investigan la muerte de cuatro personas, incluidas dos niñas, en exclusiva comunidad de Doral

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) investiga la muerte de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, encontradas sin vida dentro de una vivienda ubicada en la exclusiva comunidad residencial de Doral Isles, al oeste del condado.

El hallazgo ocurrió la noche del martes y movilizó a múltiples agencias de emergencia, mientras las autoridades intentan esclarecer las circunstancias que rodean el caso.

Según informó la Oficina del Sheriff, el incidente comenzó alrededor de las 7:32 p.m., cuando agentes de la Policía de Doral acudieron a una residencia ubicada en el área de Northwest 111 Court y Northwest 72 Terrace para realizar una verificación de bienestar solicitada por terceros.

Al ingresar a la vivienda, los oficiales encontraron a un hombre adulto, una mujer adulta y dos menores de sexo femenino inconscientes en el interior de la propiedad.

Equipos de Miami-Dade Fire Rescue respondieron de inmediato a la escena, pero tras evaluar a las víctimas confirmaron que las cuatro personas habían fallecido.

Las identidades de los fallecidos no han sido reveladas por las autoridades mientras continúan las notificaciones a familiares y el proceso investigativo.

Detectives de homicidios toman el control de la investigación

Tras el hallazgo, detectives de la Oficina de Homicidios de Miami-Dade asumieron oficialmente la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras especialistas forenses procesan la escena y recopilan evidencia.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre posibles causas de muerte ni se ha informado si existen indicios de violencia o participación de terceros.

Comunidad conmocionada por la tragedia

La noticia ha generado consternación entre los residentes de Doral Isles, una de las comunidades residenciales más conocidas y exclusivas del sur de Florida.

Vecinos reportaron una importante presencia policial durante la noche mientras los investigadores permanecían trabajando en el lugar.

Investigación continúa en desarrollo

La Oficina del Sheriff indicó que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que se espera la realización de autopsias para determinar las causas exactas de los fallecimientos.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona con información relevante que se comunique con los investigadores.

La tragedia ocurre en una zona que históricamente registra bajos índices de criminalidad, lo que ha incrementado el interés y la preocupación entre los residentes del área.

Noticia en desarrollo.